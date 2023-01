Kia Niro - AutoWeek test

De laatste paar jaar was de Kia Niro (2016-2022) steevast in de bovenste regionen van de verkoophitlijsten te vinden. Belangrijke pluspunten van de Zuid-Koreaanse cross-over: zijn ruime interieur, uitstekende bouwkwaliteit, scherpe prijsstelling én de keuze uit geëlektrificeerde aandrijflijnen. Nu is er een nieuwe Niro, als hybride, plug-in hybride of volledig elektrische auto het succes van zijn voorganger probeert te evenaren.

Wat maakt de Kia Niro zo populair in Nederland?

De eerste Kia Niro verscheen in 2016 in Nederland. Het was geen opvallende, maar wel een heel doordachte auto. De Niro was van alles wat: een beetje stationwagon, een snufje SUV en als je goed keek ontwaarde je ook wat MPV-elementen in het ontwerp. Een rasechte cross-over, dus. De Niro wist te scoren met zijn comfortabele rijeigenschappen, enorme hoeveelheid binnenruimte, eenvoudige bediening, betrouwbare en onderhoudsvriendelijke techniek, uiterst gunstige garantievoorwaarden (7 jaar, tot een maximum van 150.000 kilometer) en scherpe prijsstelling.

Zijn zuinige aandrijflijnen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de populariteit van de Kia Niro. De auto werd geleverd als hybride, plug-in hybride en met een volledig elektrische aandrijflijn. Aantrekkelijke fiscale voordelen gaven voor menig zakelijke rijder de doorslag. Maar ook bij de particulier was de Niro een hit. Tussen 2016 en 2022 zijn ongeveer 50.000 Niro’s op Nederlands kenteken gezet, met als gevolg een enorm aanbod occasions.

Wat waren de belangrijkste concurrenten van de Niro?

Het valt niet mee om zomaar een paar auto’s te bedenken die een-op-een met de Kia Niro te vergelijken zijn. De Nissan Qashqai en Hyundai Kona zijn meer een SUV, de Toyota C-HR en Lexus UX zijn een stuk kleiner en krapper, terwijl de Mitsubishi Outlander – inmiddels alweer even uit productie – weer te groot en te duur is.

In de vergelijkende tests waarin de Kia Niro de hoofdrol speelde, diende de aandrijflijn dan ook als uitgangspunt. We hebben de Niro Hybrid bijvoorbeeld met de Toyota Prius vergeleken, als PHEV (plug-in hybride) met bovengenoemde Mitsubishi Outlander PHEV en als volledig elektrische e-Niro onder meer met de MG ZS EV en Hyundai Kona Electric.

Maar er is tussentijds nogal wat veranderd in de autowereld ...

Daarmee sla je de spijker op zijn kop! Het aanbod elektrische auto’s is in een paar jaar tijd enorm gegroeid. Modellen als de Volkswagen ID3 en Renault Megane Electric hebben door de plaatsing van hun accupakket, in de vloer van de auto, een formaat dat sterk overeenkomt met dat van de Kia Niro. Waarmee de belangrijkste concurrenten van de nieuwe Niro EV zijn genoemd. Voor de Niro Hybrid wijzen we de nieuwe Honda HR-V met zijn hybride-aandrijflijn aan als belangrijke concurrent. Maar ook in eigen huis heeft Kia een aantrekkelijk alternatief: de Sportage. Die is alleen wel wat duurder. En een elektrische variant van die SUV is er niet.

Waarin verschilt de nieuwe Kia Niro met het eerste model?

Ondanks de uitstekende verkoopcijfers, was de eerste generatie van de Kia Niro na zes jaar wel een keer aan een grondige update toe. Met name het nieuwe design springt in het oog. Een heel verschil met het vorige model, dat toch een muurbloempje was. Alhoewel hij door zijn onopvallendheid ook bij niemand in het verkeerde keelgat schoot.

De nieuwe Niro heeft een veel gewaagder, smaakgevoeliger uiterlijk, met een grote grille en koplampen die prominent op de hoeken van de voorbumper zijn geplaatst. De zwarte wielkuiplijsten en stootstrips op de portieren zijn een welkome onderbreking in de massa van het plaatwerk. In de C-stijlen is een plaatsje gereserveerd voor de scherpe verticale achterlichten. Als je het helemaal bont wilt maken, dan kun je de C-stijlen op de duurste Executive Line in contrasterend zwart of staalgrijs laten spuiten.

Wat kun je vertellen over het interieur van de Niro?

Zodra je instapt, valt meteen het digitale instrumentarium op. Het brede, licht gebogen paneel lijkt sterk op dat van Kia’s elektrische vlaggenschip, de EV6. In de nieuwe Niro is de zakelijkheid van het vorige model overboord gekieperd. Een aantrekkelijk geheel, waarbij de functionaliteit beslist niet uit het oog is verloren. Wanneer je door het multimediasysteem scrollt, krijg je niet het gevoel in een ondoordringbaar labyrint van keuzemogelijkheden te zijn beland. Verre van dat zelfs.

Om een voorbeeld te noemen: het is meteen duidelijk waarvoor de digitale ‘knoppen’ voor de klimaatbeheersing, in het cluster onder de centrale ventilatieroosters dienen. Druk je vervolgens op de wisseltoets, dan verschijnt een reeks andere bedieningsknopjes in het cluster, voor de navigatie en het audiosysteem. Een slimme oplossing en eenvoudig te bedienen.

Het dashboard ziet er aantrekkelijk uit, met de draaiknop op de hoge middentunnel bedien je de automatische transmissie. De afwerking van het interieur is zoals we van Kia gewend zijn: dik in orde. De gebruikte materialen voelen echter duurder aan dan ze eruit zien. Door de grove structuur van de kunststof, reflecteert het dashboard hinderlijk in de voorruit.

Zit je lekker in de nieuwe Kia Niro?

Jazeker, de stoelen van de nieuwe Niro zijn van een heel behoorlijke kwaliteit. Achter het stuur zit je vrij hoog en rechtop, met ruim voldoende armslag. Een ideale werkhouding is snel gevonden. Ook achterin zit je riant; gelukkig heeft Kia ingezien dat dit belangrijke pluspunt van de eerste Niro niet geofferd moest worden voor bijvoorbeeld een stilistische aflopende daklijn.

Hoewel bij de elektrische Niro EV de accu in de bodempartij van de auto is verwerkt, ondervinden de inzittenden daarvan geen enkel nadeel. Dat is in concurrerende modellen nog wel eens een ander verhaal.

Dan zal de Kia Niro ook wel een lel van een kofferbak hebben …

Laten we het erop houden dat het formaat van de bagageruimte voor de meeste kopers meer dan adequaat zal zijn. Wel zien we verschillen tussen de drie motorvarianten van de Kia Niro, als gevolg van het formaat en de plaatsing van de accu’s.

In de kofferbak van de Niro Hybrid gaat 451 liter. De PHEV heeft een groter accupakket, en levert daarom 100 liter in. De elektrische Niro EV hoeft natuurlijk geen benzinetank mee te nemen, waardoor hij met 475 liter het grootste laadruim heeft. Als de achterbank plat is gelegd, dan is de Niro Hybrid de laadkampioen: er past 1.455 liter achterin. De PHEV zet daar 1.342 liter tegenover, de Niro EV neemt 1.392 liter mee.

Voor Kia-klanten met een caravan: je kunt 1.300 kilo aan de trekhaak van de Niro Hybrid en Niro PHEV hangen. Bij de elektrische Niro EV is het (geremde) trekgewicht gelimiteerd tot 750 kilo. Wat voor een elektrische auto trouwens heel behoorlijk is. Maar de caravan zal dus wel ingeruild moeten worden op een vouwwagen.

Is er bij de Kia Niro ook op het gebied van de motoren nog nieuws?

Nee, eigenlijk heeft Kia de verschillende motorvarianten grotendeels ongemoeid gelaten. De Niro Hybrid heeft dezelfde 1,6-liter motor als zijn voorganger, die zonder turbo 105 pk levert. De viercilinder wordt geholpen door een 44 pk sterke elektromotor, waarmee over korte afstanden volledig elektrisch kan worden gereden. Een automatisch schakelende zesversnellingsbak met dubbele koppeling zorgt ervoor dat het gecombineerde vermogen van 141 pk en het maximum koppel van 265 Nm wordt overgebracht op de voorwielen. Daarmee is levert Niro Hybrid heel behoorlijke prestaties: van 0 naar 100 km/h duurt 10,2 seconden. Zuinig is de auto ook: het lukte ons om een gemiddelde van 5,6 l/100 km (1 op 17,9) te noteren.

De aandrijflijn van de Niro Plug-In Hybrid is een oude bekende. Uitgangspunt is dezelfde 1,6-liter viercilinder, de elektromotor is goed voor 84 pk. Het gecombineerde vermogen bedraagt 183 pk, het maximum koppel is eveneens 265 Nm. De elektromotor put zijn energie uit een oplaadbare accu die een netto capaciteit heeft van 11,1 kWh. Een elektrische actieradius van 60 à 65 kilometer ligt binnen bereik. De Niro Plug-In Hybrid is niet zó veel sneller dan de hybrideversie: de honderdsprint is in 9,6 tellen gepiept. Wel heeft de PHEV een aanzienlijk lager verbruik: zelfs wanneer je de accu’s niet bijlaadt, is het heel eenvoudig om onder de 1 op 20 te blijven. Bijkomend voordeel is de lage CO2-uitstoot van 18 gram per kilometer, waarmee je profiteert van 50 procent korting op de wegenbelasting.

Voor de volledig elektrische Niro EV hoef je zelfs helemaal geen wegenbelasting te betalen. Met zijn 204 pk sterke elektromotor is hij natuurlijk aanzienlijk sneller dan beide andere versies. Je zit in 7,8 seconden op de honderd. Volgens de brochure is een actieradius van 460 kilometer mogelijk, een keurige afstand die echter sterk afhankelijk is van je rijstijl en de weersomstandigheden. Met een capaciteit van 64,8 kWh – waarmee de accu iets gegroeid is ten opzichte van het model – lukte het ons om 421 kilometer uit de stroomvoorraad te persen. Met de Niro EV kan met een hoogste vermogen van 72 kW worden opgeladen. Je staat daarom wel langer aan de snellaadpaal dan met bijvoorbeeld de Renault Megane Electric, die piekt bij 130 kW.

En hoe gedraagt de nieuwe Kia Niro zich op de weg?

De rijeigenschappen van het vorige model waren al in orde, Kia had geen enkele reden om daar veel aan te veranderen. Verschillen moeten in de nuances worden gezocht. Natuurlijk is de Niro geen messcherp sturende auto geworden. Het onderstel is nadrukkelijk op comfort en veiligheid afgestemd, met een soepele vering en schokdemping.

Op een slecht wegdek weten de schokdempers van de elektrische Niro EV (die 1.657 kilo weegt) zich algauw geen raad meer. Dan voel je met name de achterkant van de auto doorslaan, een reactie die versterkt als er bagage en/of passagiers achterin worden vervoerd. Bij de lichtere Niro Hybrid (1.368 kilo) en Plug-In Hybrid (1.487 kilo) is het onderstel beter in balans.

Is de Niro nog steeds zo scherp geprijsd?

De tijd dat er al een Kia Niro was voor minder dan €30.000 is voorbij. Met de komst van de tweede generatie van Kia’s publiekslieveling, ging de prijs ook omhoog. De Niro Hybrid is als ComfortLine – de basisversie – te koop vanaf zo’n €32.000. Deze uitvoering wordt niet aangeboden op de Niro Plug-In Hybrid en Niro EV, desondanks hoef je niet bang te zijn dat je op een houtje moet bijten.

Met name de veiligheidsuitrusting van de Niro ComfortLine is al behoorlijk compleet. Een centrale airbag tussen bestuurder en bijrijder die een kopstoot voorkomt, een autonome noodremassistent met detectie van fietsers, voetgangers en tegemoetkomend verkeer, autonome rijbaanvolghulp met file-assistent, actieve rijbaanassistent, adaptieve cruisecontrol, grootlichtassistent, vermoeidheidsherkenning en een parkeercamera zijn allemaal standaard. Om het verblijf aan boord niet alleen veilig maar ook comfortabel te maken, heeft de basis-Niro automatische airco met twee temperatuurzones, smartphone-integratie met Apple CarPlay en Android Auto en digitale radio-ontvangst.

Maar als ik meer luxe wil?

Voor een bescheiden meerprijs van €2.700 is de DynamicLine de volgende Line in de prijslijst. Deze versie dient als instapniveau voor de Plug-In Hybrid (vanaf net geen €40.000) en de EV (die net onder de €45.000 begint). Bovenop alle voorzieningen die de ComfortLine heeft, biedt de DynamicLine onder meer parkeersensoren voor en achter, snelwegassistentie, adaptieve cruisecontrol met ondersteuning van het navigatiesysteem, een 10,25-inch beeldscherm voor de navigatie, Kia Connect met live online-services, het digitale instrumentarium en de draaiknop voor de automaat. De stoelen worden bekleed in een combinatie van stof en kunstleer, en de rugleuning van de achterbank heeft een verstelbare hellingshoek. Tevens beschik je in de DynamicLine over flippers achter het stuur waarmee de vertraging bij regeneratieve energie-terugwinning kan worden gevarieerd.

De DynamicPlusLine (+ €2.500) gooit er nog een schepje bovenop met dodehoekassistentie, uitstapbeveiliging en waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer. Een head-up display, een schuif-/kanteldak, automatische bediening van de achterklep, stoel- en stuurverwarming en led-koplampen. Ten slotte is er de ExecutiveLine. Afhankelijk van de motorvariant, is deze uitvoering €2.700 tot €3.900 duurder dan de DynamicLinePlus. Deze ExectiveLine kan op afstand parallel worden ingeparkeerd, beschikt over een premium audiosysteem van Harman Kardon en verwent je verder met een draadloze telefoonlader, elektrische stoelverstelling, stoelventilatie voorin, een verwarmde achterbank en 18-inch lichtmetaal.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Gezien de vrij beperkte elektrische actieradius van de PHEV, zullen veruit de meeste kopers voor de Hybrid gaan, of meteen de sta maken naar volledig elektrisch. Bij de uitvoeringen springt vooral de DynamicPlusLine eruit, aangezien dat het uitvoeringsniveau is waar stoel- en stuurverwarming in zitten.