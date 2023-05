Kia Niro - 2019 - 140.000 km - Accudegradatietest

Duurzaam

“Onderhoud en reparatie van warmtepompen is onze grootste business. Als je daarin werkzaam bent, moet je zelf ook duurzaam bezig zijn. Daarom besloot het bedrijf om in 2019 een volledig elektrische Niro te kopen”, steekt Gerjan van wal. “Na een jaar ben ik ermee gaan rijden. Inmiddels gaan we richting de anderhalve ton en gaat de Niro eruit, maar er mankeert volgens mij nog helemaal niets aan.”

Voordat Gerjan in de Niro stapte, had hij nooit elektrisch gereden. Privé heeft hij een vierwieler met verbrandingsmotor. “Ik moet zeggen dat de Niro prima bevalt”, zegt hij. “We kochten hem mede vanwege zijn behoorlijke actieradius. Als het koud is, haal je nog altijd 300 tot 350 kilometer. Dat is voor mijn werk bijna altijd genoeg. Een enkele keer ga ik overdag als ik onderweg ben aan de snellader, maar dat is incidenteel.”

Collega’s van Gerjan die het hele land moeten doorrijden, gaan met een dieselbusje op pad, zo is het ook wel weer, maar de regio die Gerjan onder zijn hoede heeft, is per Niro EV goed te doen. Zeker in de zomer, want dan komt de Niro maximaal 450 kilometer ver. Wat betreft de laadlogistiek: als Gerjan vanuit kantoor werkt, zet hij hem altijd aan de laadpaal. Daardoor rukt hij altijd uit met een volle accu.

Gretig optrekken

Hij gaat nog even door op de loftrompet over zijn Niro. “Het is een fijne auto om mee onderweg te zijn”, stelt hij vast. “Hij is lekker vlot en trekt op als een dolle. De auto is zo gretig dat hij wil spinnen bij optrekken vanaf stilstand. Misschien heeft dat te maken met de aandrijfas die een keer is gesneuveld in die 140.000 kilometer. Voor de rest is er alleen maar regulier onderhoud uitgevoerd. Denk aan banden, maar ook aan een accu. Dat is vrij snel.”

Zoals gemeld gaat de Niro er spoedig uit. Hoewel Gerjan blij is met zijn Kia kan hij ook een minpunt melden. “De ruimte houdt niet over. Voor gewoon dagelijks gebruik als privéauto is hij prima, maar als ik veel spullen mee heb, zoals gereedschap, dan is het krap aan.”

Schimmel Techniek gaat daarom een stapje omhoog en dus komt er een ID Buzz. Gerjan is blij. “Ik heb er al even in gereden en het rijdt top, en de bus is natuurlijk een stuk ruimer”, stelt hij vast. Evengoed is deze Niro een aanrader als elektrische occasion. De accu blijkt na onze test nog top. “Daar zal mijn baas blij mee zijn.”