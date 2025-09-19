SUV-achtigen met een sterk aflopende daklijn krijgen vaak kritiek, omdat ze voor meer geld minder ruimte zouden bieden. Voor de auto's in dit verhaal gaat dat echter niet op, en levert de coupé-achtige daklijn bovendien een lager stroomverbruik op. Wie pakt zo'n aflopende zaak het beste aan?

Zijn dit nu zogenaamde 'coupé-SUV's'?

Zo zou je dat wel kunnen zien. De ‘coupé-SUV’ is ooit bedacht door SsangYong, maar zonder twijfel grootgemaakt door BMW. Via polariserende mastodonten als de BMW X6 en Mercedes-Benz GLE coupé vond de carrosserievorm zijn weg naar veel lagere segmenten en in 2025 wordt de cross-over of SUV met langgerekte liftback-koets zelfs meer en meer de norm. Dat heeft niet alleen maar met mode te maken, maar onverwacht ook met functionaliteit. Een druppelvormige auto heeft immers een betere stroomlijn dan een auto waarvan de achterzijde vrijwel recht is, en dat merk je bij EV's meer dan bij traditioneel aangedreven auto's. Zo'n coupé-achtige vorm levert een lager stroomverbruik en dus een groter rijbereik op. Dat verklaart deels waarom de razend populaire Tesla Model Y, die er alleen maar in deze vorm is, zo efficiënt is.

En die Tesla is er nu ook bij.

Yes! We rijden hem vandaag als Long Range RWD, een versie die op een relatief bescheiden accu toch 622 kilometer moet kunnen afleggen. Tesla is nog altijd niet zo scheutig met vermogenscijfers en accucapaciteiten, maar neem van ons aan dat ook de eenmotorige Model Y vlot zat is. Dat geldt sinds de uitgebreide facelift nog wat sterker dan daarvoor en voor de Long Range nog wat sterker dan voor de reguliere RWD, die overigens ook al 500 kilometer ver komt en 5 mille goedkoper is.

De Ford Capri is toch eigenlijk gewoon een Explorer met een aflopend dak?

Enigszins, maar dat verdient wel wat toelichting. Traditioneel komt een coupé-SUV tot stand door als het ware een hoek van een bestaande SUV af te snijden, zoals je bijvoorbeeld van een Volkswagen ID.4 een ID.5 maakt. Maar je kunt ook tot deze vorm komen door een stuk aan de basisauto vast te plakken. Dat is kort door de bocht de route die Ford volgt om op basis van de Explorer een Capri te boetseren. De auto is langer dan zijn uitgangspunt en biedt daarmee ook meer bagageruimte, zodat het argument ‘minder voor meer’ hier in ieder geval niet opgaat. De Ford komt tot 567 liter bagageruimte. Het merk biedt als accessoire zelfs nog een klein frunkje van 17 liter aan, net genoeg om de laadkabel in te laten verdwijnen. Over Tesla's opgave van 822 liter twijfelen we wel, maar de Tesla is zonder meer erg ruim. Onder de vloer zit nog een enorme ‘kelder’, wat mooi laat zien hoeveel efficiënter Tesla de componenten van de aandrijflijn nog altijd weet weg te werken. Bovendien heeft Tesla in de lage en sterk aflopende neus van de Model Y nog 117 liter ruimte vrijgemaakt voor bagage, terwijl de bonkige en hoge neus van de concurrent vrijwel helemaal is volgestopt met techniek. Opmerkelijk.

Hoe zit het met de ruimte op de achterbank?

Op de achterbank zit je in de bijna 4,80 meter lange Model Y trouwens ook riant. De elektrisch omklapbare achterbankleuning blijkt ook op die manier verstelbaar en Tesla voorziet zelfs in een extra touchscreen voor achterpassagiers, voor de bediening van allerlei klimaatgerelateerde zaken of wat entertainment. De Ford biedt achterin ook veel ruimte, al is het gevoel door de kleinere zijruiten en donkerder bekleding wel heel anders en treffen we hier minder luxe aan.

Hoe zit het met de rijeigenschappen? Traditioneel een sterk punt van Ford!

De zeer uitgebreide vernieuwingsronde bracht veel meer comfort en raffinement naar de Model Y, die daarmee in één klap aanvoelt als een veel hoogwaardigere en serieuzere auto. Prettig rijden deed hij voorheen ook al, maar die directe besturing en dito aandrijfreacties worden nu gecombineerd met stilte, veercomfort en verfijning. ‘One pedal driving’ is tegenwoordig standaard bij Tesla en betekent dat de auto altijd fors afremt met gas los, maar wie daar eenmaal aan gewend is wil eigenlijk niet anders meer. De Ford biedt meer keuze en remt in de B-stand van de ‘automaat’ sterker af dan in D.

Dat kennen we van Volkswagen en dat is geen toeval, want net als de Explorer rust de elektrische Capri op het MEB-platform dat ook voor ID-modellen, Enyaqs en Q4’s wordt gebruikt. De typische kleine draaicirkel vinden we ook hier terug en maakt de Capri erg prettig manoeuvreerbaar, waar je in de stad serieuze voordelen van ondervindt. De 286 pk sterke elektromotor kennen we ook van de laatste EV's uit de Volkswagen-stal, en maakt de Capri heerlijk vlot. Hij doet zelfs weinig onder voor de Tesla op dit gebied en dat is toch een serieus compliment. Rijden doet de Ford niet zo sprankelend. Het onderstel is wat bonkig en oncomfortabel, de besturing vrij doods en de auto als geheel doet qua raffinement zelfs een beetje denken aan de Model Y van voor de facelift. Met name de hoeveelheid bandengeluid valt in negatieve zin op.

Hoe zit het met de actieradius en het verbruik? Traditioneel een sterk punt van Tesla!

Qua actieradius overtreft de Ford zelfs de Tesla, althans in theorie en als je gaat voor de populaire en hier gereden Extended Range RWD. De Tesla tovert met speels gemak erg mooie waarden op het verbruiksscherm, maar zit in de praktijk toch dichtbij de Ford. Met de Ford maten we 'aan de laadpaal' 17,3 kWh per 100 kilometer, met de Tesla 17,1. De reisauto van dit gezelschap is evengoed de Model Y, vooral door het veel snellere laden en de naadloze integratie met Tesla’s eigen supercharger-netwerk.

Is het nog een beetje gezellig aan boord van deze auto's?

Het interieur van de Ford oogt bepaald niet 'premium'. Er zijn veel verschillende plastics gebruikt, vaak van een harde en goedkope soort. Ford heeft erg zijn best gedaan om voor voldoende onderscheid met Volkswagen-producten te zorgen, maar nam de vreselijke en slecht reagerende touchpads op het stuurwiel helaas wel over. Positiever zijn we over het infotainment, dat een geslaagde combinatie is van Volkswagens technologie met Fords uitstraling. De verticale opstelling kennen we uit de Mach-E en betekent ook hier dat je verschillende zaken overzichtelijk boven elkaar kunt plaatsen, zelfs binnen de omgeving van Android Auto. Erg fijn.

De Tesla heeft überhaupt geen Android Auto of Apple CarPlay, al is dat hier geen al te groot gemis. Google Maps is namelijk gewoon aan boord en Spotify ook, en het versturen van op de telefoon gevonden bestemmingen naar de Tesla is via de app kinderlijk eenvoudig. Het infotainmentsysteem laat mooi zien dat Tesla meer een techbedrijf dan een autofabrikant is, want het werkt allemaal razendsnel en erg goed. Wel is het jammer dat je nog altijd maar één scherm hebt, maar het went. Buiten dat scherm om is het Tesla-binnenste nog altijd erg minimalistisch, maar wel fraaier afgewerkt en aangekleed dan voorheen. Het materiaalgebruik is nu keurig en de lichte hemelbekleding en (optioneel) witte stoelbekleding maken het binnenste erg licht en luchtig, een bijzondere ervaring in deze tijden van kleine raampjes en gitzwarte hemeltjes.

Autopilot, ACC... hoe zit het met de rijhulpjes?

Daar valt vandaag opvallend veel over te zeuren. Bij Ford stuurt de stuurhulp je wat rafelig om bochten en de echte tegenvaller op dit vlak is vandaag Tesla. De Autopilot was altijd erg goed, maar stuurt in dit geval horkerig de bocht door. De grootste klacht is echter de bediening van het systeem. In de Model Y moet je namelijk bij stilstand kiezen tussen alleen adaptieve cruisecontrol, of het volledige pakket met stuurhulp. Vervolgens wordt Autopilot bij iedere rijstrookwissel volledig uitgeschakeld, zodat je na iedere inhaalactie weer opnieuw moet inschakelen met het onhandig werkende en slecht reagerende scrollwieltje. Het is simpelweg onwerkbaar, waardoor we in de praktijk alleen cruisecontrol gebruikten. Erg jammer.

Is de Tesla nog altijd relatief goedkoop?

De vanafprijs van de Model Y Long Range ligt met €50.990 een stuk hoger dan die van de Ford (€ 45.750). Bij Tesla is echter vrijwel alles standaard en bij Ford niet. De Capri kun je voor Tesla-geld dan ook flink aankleden, al blijft de Tesla wel heer en meester als het om pure luxe en waar-voor-je-geld gaat. Voor de winnaar verwijzen we je door naar de geschreven versie van dit verhaal, waar we er in de vorm van een BMW iX2 nóg een elektrische SUV met aflopende daklijn bij betrekken. En ja, die is ook blauw!

Omdat we in het magazine dit duo aangevuld hebben met een BMW iX2 voegen we er dit keer geen gratis downloadbare PDF bij. Wil je weten hoe die zich verhoudt tot de Model Y en de Capri, dan kun je de nieuwste uitgave van AutoWeek tot woensdag 24 september in de winkel kopen.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!