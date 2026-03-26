Joesoef Henar, de eigenaar van de witte Tesla Model 3, vertelt geanimeerd en enthousiast over zijn tijd en avonturen met deze auto. Die tijd is nog niet eens zo lang, maar de afgelegde afstand wel. Bijna zeven ton, in zes jaar tijd. Poeh.

Dagelijks naar Duitsland

“Wat denk je van een Tesla?”, vroeg de broer van Joesoef toen die begon over een nieuwe auto. Die had Joesoef nodig om van Woerden naar Nettetal in Duitsland te rijden om een winkel van zijn broer te gaan leiden. “Als bruin dat kan trekken, gaaf”, luidde zijn antwoord eind 2019. Dus kwam er een Tesla Model 3 Dual Motor Long Range AWD. Toen nog met een prijskaartje van meer dan €60.000. Maar wel wegenbelastingvrij.

“Ik kwam uit een Audi A3 en omdat ik de winkel in Duitsland ging leiden, had ik een nieuwe auto nodig”, vertelt Joesoef. “Ik had wel trek in een jonge, gebruikte BMW 530 diesel. Maar een oom in Alkmaar was een vroege fan van Tesla. Hij reed een Model X en heeft de familie een beetje aangestoken.”

Keurmeester Tim de Leeuw kent de Model 3 inmiddels goed. Het is niet helemaal zijn ding, maar dit is niet het eerste de beste exemplaar. “Poeh, dat is een best jaargemiddelde, zeg”, klinkt het verbaasd uit zijn mond. “Ik ben zeer benieuwd wat al die kilometers hebben gedaan met de techniek.”

Joesoef zou vijf keer per week van Woerden naar Nettetal rijden en dus besloot hij zichzelf nog een beetje extra te verwennen. “Ik heb er in de loop van het eerste jaar wat dingen bijgekocht. Om te beginnen wat extra geluidwerend materiaal voor onder de frunk en de wielkasten, extra deurrubbers, andere achterlichtunits, 20-inch velgen en zelfs een tent waarmee je kunt kamperen met de Model 3. Want dat hebben we ook gedaan.”

Ook technisch heeft hij zijn Model 3 aangepast. “Ik heb Auto Pilot gekocht en ik kon de verleiding niet weerstaan om de boostfunctie te kopen”, vertelt Joesoef, die wel houdt van een sportief stukje rijden. Dus tikte hij € 1.800 af om een halve seconde sneller vanuit stilstand naar 100 km/h te kunnen sprinten. Van hard rijden is hij ook niet vies. “Ik reed een keer 230 km/h in Duitsland, nadat ik de auto net met de snellader had opgeladen. Toen ging hij uit zichzelf op enig moment terugzakken naar 200 km/h, als een soort zelfbescherming.”

Naar Noorwegen

Joesoef denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Dus gaat hij lekker op vakantie met de Model 3, bijvoorbeeld naar het noorden van Noorwegen of naar het zuiden van Spanje. Tesla maakt het mogelijk. “Ze hadden hun zaken met de Superchargers goed voor elkaar. Ze faciliteren elektrisch rijden prima.”

Onderweg in Zweden richting Noorwegen ging het bijna fout. “We zagen een rendier en ik raakte van de weg af. Dat gebeurde gelukkig in de verse sneeuw, dus had ik geen schade. Maar ik zat wel vast. Een Zweed trok me los met een kabel aan een sleepoog aan de voorkant van de auto. Een dag later stond er een bestelwagen met een aanhanger vol met hout vast in de sneeuw. Of ik hem kon lostrekken. Ik heb natuurlijk geen trekhaak, maar dat sleepoog zat er nog op van gisteren. Toen heb ik die bestelwagen een eindje bergop op weg geholpen en hem achteruit rijdend een stuk voortgetrokken.”

Joesoefs laadgedrag is niet volgens het boekje; hij verwent het accupakket bepaald niet, om het voorzichtig uit te drukken. “Nee, ik ga vol van huis weg en als de stroom op is, ga ik via de Supercharger meestal naar 100 procent als ik meteen door wil. Bijna de helft van de stroom haal ik uit de Superchargers.”

Joesoef trakteert ons tussen neus en lippen door nog even op een ander mooi verhaal. “Een kennis van mij is Porschefan. Als er bij een verkeerslicht een Tesla naast hem komt staan, dan gaat hij wat rommelen in het dashboardkastje. Om de sprintstrijd niet aan te hoeven gaan, haha.”

Tim is terug van de proefrit en geeft te kennen wel eens strakkere Models 3 de sporen te hebben gegeven. “Ik hoor best veel bijgeluiden vanuit het onderstel. En bij rustig optrekken schiet hij een beetje vreemd met een schokje vooruit. Dat lijkt op speling in de aandrijflijn.”

Nooit remmen

Terwijl de Tesla op de brug gaat, vertelt Joesoef hoe hij geniet van het leven en van zijn Tesla. Hoe deze keuring ook eindigt, hij gaat deze auto helemaal oprijden. “Ik had een keer een offerte opgevraagd bij ‘Wij kopen auto’s’ toen mijn Tesla op vijf ton stond. Ik kreeg niet eens antwoord, dus ik denk dat inruilen of verkopen er niet inzit.”

We vragen Joesoef naar zijn ervaringen met onderhoud en pech onderweg. “Eén keer kwam ik stil te vallen omdat de 12V-accu kuren had. Daardoor klopte de nog beschikbare actieradius niet en op precies één kilometer van een laadpaal viel ik stil. Maar verder heeft de Model 3 nog zijn eerste accupakket, de originele motoren en, houd je vast, de eerste set remblokken. Als je dat regenereren tot in de finesses beheerst, en dat doe ik inmiddels, dan hoef je nooit te remmen.”

Drie keer zijn de draagarmen van de wielophanging aangepakt, de airco is een keer gerepareerd, maar per saldo valt de lijst met reparaties ontzettend mee. En de actieradius? “Zo’n 450 kilometer in het begin, en nu nog 350 tot 380 kilometer, als ik normaal doe.”

Fragiel

Keurmeester Tim is in de eerste plaats een petrolhead, maar hij kan dit staaltje kilometervreten wel waarderen. Maar dan krijgt Joesoef toch een fikse tegenvaller te verwerken. De flashtest voor meting van de accudegradatie geeft aan dat het batterijpakket nog slechts 71 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit heeft. En als je beseft dat de levensduur van een batterijpakket tussen de 68 en 70 procent zeer fragiel is, dan zou het wel eens heel snel afgelopen kunnen zijn. Dat is in eerste instantie een domper op de feestvreugde, maar als je in ogenschouw neemt dat de auto inmiddels ruim 694.000 kilometer aflegde, dan mag je gerust spreken van een topprestatie. Deze Tesla verdient daarmee per definitie een duim omhoog. Joesoef gaat net zo goedgeluimd naar huis als dat hij arriveerde. Hij kijkt wel hoe lang dit feestje nog duurt.

Eigenaar Tesla Model 3

Naam Joesoef Henar

Bouwjaar 1978

Woonplaats Woerden

Beroep Kickboksleraar, winkelmanager, eventmanager van Rasti Rostelli

Eerste auto Mazda 323

Vorige auto Audi A3

Wat zou je aan de auto willen veranderen? “Meer zijdelingse steun van de stoelen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Bodo, Noorwegen, en Marbella.”

Onderhoudshistorie

De elektromotoren en het accupakket zijn nog origineel, evenals de remblokken. Twee keer is de voorruit vervangen en de airco is onder garantie gerepareerd. Drie keer is de wielophanging onder handen genomen met de montage van nieuwe draagarmen, een typische Model 3-kwaal. Voor het eerst al in maart 2021, bij 133.000 km op de teller.

In het begin ging er elke 40.000 kilometer een nieuwe set banden op. Vervolgens was dat ongeveer elke 60.000 kilometer. Het stuurwiel is een keer vervangen. Het begon af te bladderen nadat het was beschadigd door een ring om de vinger van de eigenaar. De parkeersensoren zijn in mei 2022 vervangen bij kilometerstand 206.000 (€1.511). De remtangen zijn in 2023 gereinigd bij 412.000 km (€1.923).

De geschatte onderhoudskosten bedragen tot nu toe, zonder banden, €7.500.

Wat mankeert er aan de Tesla Model 3?

HV-accutest geeft 71 procent SOH aan (BMS zegt 68 procent)

Stuur staat naar links bij rechtuit rijden

Spiritus in de ruitensproeier

Achterlichten niet volgens OE-specificaties. Rechts werkt het knipperlichtdeel in de kofferklep niet

Diverse kleine schades en (matig) spuitwerk rondom

Bonk vanuit de aandrijving achter bij wegrijden

Ophanging is wat bonkerig bij rijden over slecht wegdek

Diverse rammels en kraakjes in het interieur

Bijgeluiden uit de voorwielophanging bij rijden over slecht wegdek

Barst in dak/achterruit

Kentekenplaat voor zit niet goed vast

ABS-kabels van beide voorwielen zitten niet goed vast

Motorsteunen van de achterste motor zijn alle drie volledig afgescheurd

Motorsteunen van de voorste motor beginnen in te scheuren

Diverse draagarmrubbers van de voorwielophanging zijn erg slecht (onderste draagarmen)

Veel roestvorming op de remschijven

Winterband rechtsachter nog maar 3,6 mm

Bodemplaat voor mist een aantal boutjes

Ventilatierooster achter de bumper lag los op de bodemplaat

De mening van Carrec Technocenter

“Deze Tesla heeft wat punten, maar hij is beslist niet onveilig. Hoewel het accupakket bijna aan het einde van zijn bestaan is, is dit na bijna zeven ton een puike prestatie. De auto is absoluut niet ontzien. Dus krijgt hij toch één duimpje, hoewel het bijna voorbij lijkt.”