Geen Jeep was zo lang in productie als de Wagoneer SJ. Deze SUV avant la lettre verscheen eind 1962 en de laatste verliet in juni 1991 de fabriek in Toledo, waar hij vanaf de eerste dag van de productieband rolde. De term Sport Utility Vehicle (SUV) bestond toen nog niet en Jeep paste die benaming in 1974 voor het eerst toe op de kleinere Cherokee, een driedeurs Wagoneer. Niemand kon bevroeden dat we zestig jaar later bijna allemaal op hoge poten over ‘s heren wegen rijden.

Maar zelfs al lang voor de Wagoneer reden er soortgelijke auto’s rond, zoals de Willys Jeep Station Wagon uit 1946, hoewel sommigen de eerste Chevrolet Suburban uit 1935 als grondlegger van de SUV zien. De Britten denken daar uiteraard anders over en bestempelen de Range Rover uit 1970 als eerste in zijn soort. Onze sympathie gaat toch uit naar Jeep, al was het maar omdat Willys - samen met American Bantam - het fundament legde voor de compacte terreinauto met vierwielaandrijving. Jammer dat daarvoor een oorlog nodig was, maar dat is wel vaker het geval met uitvindingen die geschiedenis schreven.

Kort nadat de Wagoneer in de showroom kwam, veranderde de naam van het moederbedrijf van Willys Motors Company naar Kaiser Jeep Corporation en in 1970 nam AMC het merk over om in 1987 onder de vleugels van Chrysler terecht te komen, nadat Renault vanaf 1979 aan het roer stond. Ook daarna hield het niet op. Na de fusie in 1998 met Daimler kwam in 2014 Fiat en nu zit Jeep in het portfolio van Stellantis.

Sympathieke verschijning

Of je nu een Wagoneer uit de jaren 60, 70, 80 of zelfs 90 koopt, het is in beginsel altijd dezelfde auto en een rasechte klassieker. De gele die wij even onder onze hoede nemen is van 1973 en heeft de voor veel Amerikaanse stationwagons zo typerende houtstrip op de flanken. Ooit was dat daadwerkelijk van hout, vandaar de bijnaam ‘woody’ voor die categorie. Nu is het slechts een opgeplakte decoratie, maar die mist zijn uitwerking niet. In combinatie met de gele lak, het vele chroom en het fraaie roofrack maakt de Wagoneer meteen al een sympathieke indruk, ondanks zijn afmetingen. Hoewel, zo groot is hij helemaal niet; een nieuwe Volkswagen Touareg overtreft hem in alle richtingen.

Op de voorspatborden staat ‘4 wheel drive’, een optie waarvoor je moest bijbetalen. Op de voorwielen zien we de bekende Warn Lock-o-Matic vrijloopnaven, waarmee je de wielen kunt ontkoppelen van de aandrijfassen. Kort nadat dit exemplaar in 1973 naar zijn eerste eigenaar ging, presenteerde Jeep een nieuw 4WD-systeem: Quadra-Trac, waarbij je niet meer zelf de assen hoeft te ontkoppelen. Jeep is vandaag de dag enorm trots op de kenmerkende grille met zeven sleuven, maar deze Wagoneer heeft juist een vrij inwisselbaar front. De achterkant oogt eveneens ingetogen, met een klep die aan de onderkant scharniert en zodoende ook als zitplaats kan dienstdoen. De achterruit kan omlaag, elektrisch bediend.

Gebaseerd op pick-up

Bij zijn introductie werd de Wagoneer geleverd met de destijds nieuwe zescilinder van Willys met een inhoud van 3,8 liter. Ooit lag ook de 5.7 V8 van Buick in het vooronder. Vanaf 1971 was de 5.9 V8 van AMC verkrijgbaar en tegen meerprijs was een versie met een inhoud van 6,6 liter leverbaar. Wij rijden de 5.9, met een aangename 400 Nm koppel. De brede voorbank doet eerder aan een pick-up dan aan een personenauto denken, maar de rest van het interieur is netjes aangekleed. Starten gaat, zoals te doen gebruikelijk bij de meeste Amerikaanse auto’s, met een piepklein sleuteltje en een contactslot op de stuurkolom, waar ook de versnellingshendel zit. Opvallend is de positie van klimaatregeling, links van het stuur. De richting van de luchtstroom regel je met drie drukknoppen, terwijl aan de onderkant van het dashboard de regelunit van de airconditioning is gemonteerd. De originele radio is nog aanwezig, uitgebreid met een FM-converter.

Pook voor 4WD

Op de vloer staat de pook van het 4WD-systeem, die meestal in 2H staat, zodat je met een achterwielaangedreven auto onderweg bent. De V8 levert ruim voldoende stuwkracht en brengt de twee ton wegende Wagoneer in iets meer dan 11 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h. Hij nodigt niet uit om veel sneller te gaan rijden, al was het maar vanwege de wazige, sterk bekrachtigde besturing. Dat chassis en onderstel van een pick-up stammen, is te merken zodra je een bocht ingaat. Daar houdt de Jeep niet zo van, we hadden niet anders verwacht. Hier draait alles om beleving en uitstraling. Daarin slaagt de oer-Wagoneer uitstekend, zeker in deze kleur en deze staat.

Technische gegevens Motor V8, AMC, 2 kl./cil.,benzine Cilinderinhoud 5.896 cc Max. vermogen 145 kW/198 pk bij 4.400 tpm Max. koppel 400 Nm bij 2.900 tpm Topsnelheid 166 km/h 0-100 km/h 11,2 s Verbruik gem. 22,7 l/100 km Deze testauto stond op het moment van de proefrit te koop voor € 37.500, en had toen 62.629 mijl op de teller staan. Rapport Aandrijflijn V8 met veel cc’s en veel koppel, stroperige automaat 6

Besturing Wazig, sterk bekrachtigd 5

Zitpositie Hoog en droog, weinig steun 6

Weggedrag Gemaakt om rechtdoor te gaan 6

Interieur Meer personenauto dan pick-up, zeer goede staat 8

Uitstraling Zo sympathiek kan een SUV zijn 9

Gemiddeld 6,7