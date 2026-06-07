De basisversie van de Tesla Model Y is maar liefst €11.000 goedkoper dan de tweede uitvoering in de prijslijst, de Premium. Een flink verschil, dat je kunt zien, horen, voelen en meten. Is een upgrade van basis naar niveau 2 die forse meerprijs waard?

Onze duurtest-Model Y is een auto waar je rationeel gezien niet omheen kunt. Hij biedt voor €40.990 simpelweg heel veel waar voor zijn geld. Echter, de wetenschap dat zo’n ultieme basis-Y, door Tesla zelf ‘Achterwielaandrijving’ genoemd, een bijkans tot op het bot uitgeklede auto is, roept de vraag op of Tesla hier misschien niet te ver is gegaan in het letterlijk en figuurlijk uitkleden en afprijzen van de Model Y. Zeker omdat het ook aan de buitenkant duidelijk zichtbaar is dat je met een ‘goedkopere’ versie onderweg bent. Kopers van de basisversie doen het immers met de voor- en achterkant van de pre-facelift-Model Y. Dat betekent, behalve anders gevormde bumpers, enkele koplampen en achterlichten in plaats van een ledstrip die over de volledige breedte van de auto loopt. Tel daar de kleinere wielen (18 of 19 inch, in plaats van 19 of 20 inch) met smallere, hogere banden en kunststof wieldoppen bij op en je hebt een auto die net wat minder ‘road presence’ heeft dan de witte Premium op zijn grote lichtmetalo’s met platte Michelin Pilot Sports.

De Model Y-duurtester is nogal in your face

In het interieur zijn de verschillen tussen de twee uitvoeringen eveneens duidelijk zichtbaar. Zo ontbeert onze duurtester - de basisversie dus - onder andere een grote middenconsole, een rood verlichte sierstrip over de voorportieren en het dashboard en fysieke knoppen om de stoelen te verstellen. De bekleding is van stof, een sierstrip op de dorpel ontbreekt, idem voor een panoramadak, en de achterpassagiers moeten het zonder display tussen de voorstoelen stellen. Onder de voorklep ontbreekt veel isolatie- en afdekmateriaal en dat is behoorlijk ‘in your face’. Zo wordt het wel érg duidelijk dat je een uitgeklede Model Y rijdt. Letterlijk. Een gevolg daarvan is dat de klep heel ‘blikkerig’ en goedkoop klinkt als je hem in het slot laat vallen. Dat doet echt afbreuk aan de kwaliteitsbeleving.

Tikje terug in meerdere opzichten

Als het op rijden aankomt, moet de basis-Y het stellen met eenvoudigere dempers voor de achteras. Dat heeft geen grote invloed op het weggedrag; de Premium voelt iets stabieler aan. Die heeft als Long Range bovendien een grotere accu (74 tegenover 58 kWh) en daardoor meer actieradius (609 tegenover 534 km). Dat hij dankzij zijn hogere vermogen en koppel sneller naar de 100 km/h sprint (5,6 versus 7,2 seconden) is leuk meegenomen. De basis-Y geeft in deze confrontatie een klein tikje terug met zijn gunstiger stroomverbruik: 13,1 kWh/100 km tegenover 14,2 voor de Premium.

Komen we terug bij de beginvraag: is de Premium zijn meerprijs van 11 mille ten opzichte van de basis-Model Y waard? Kijk je puur naar de auto, dan zeggen we: ja. De Premium ziet er strakker uit, is beter afgewerkt, rijker uitgerust en heeft betere prestaties. Ook niet onbelangrijk: hij geeft je, bewust of onbewust, nooit het gevoel dat je met een ‘instapper’ onderweg bent. Kijk je puur naar het geld, dan heb je met de standaard Model Y voor 41 mille een EV van naam met uitstekende (laad)prestaties. Een bedrag waarvoor je normaal gesproken een klasse lager winkelt. Rationeel kun je daarom eigenlijk niet om de Tesla Model Y ‘Achterwielaandrijving’ heen, maar we weten allemaal dat auto’s niet alleen met het verstand worden gekocht.

Alle goed zichtbare verschillen tussen Model Y Achterwielaandrijving en de RWD Premium: