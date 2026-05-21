Jan van der Meer uit Oudewater (57 jaar) is opgegroeid met een fenomeen. Dat luistert naar de naam Renault 5 GT Turbo. Een sensatie in de compacte GTI-klasse in de jaren 80. Niet zo gek dus dat hij komt aanzetten met een Laguna Coupé van datzelfde Franse merk.

Elegant is een Frans woord

Jan is een beetje een francofiel en dat kunnen wij best waarderen. Hij begint al snel te vertellen over de Renault 5 GT Turbo, wat bij ons meteen een glimlach op het gezicht tovert. En als er dan ook nog een Clio Williams voorbij komt, dan is een uurtje ‘Op de rollenbank’ al snel gevuld met praten over auto’s van vroeger. Dat is toch heerlijk? Er is direct een klik.

De Renault 5 GT Turbo is een auto uit Jans jeugd. Een geweldige tijd. Het was de periode van de schimmige grijskentekenpolitiek. Je kon een non plus ultra hot hatch kopen voor een relatief prikkie, als je die vermaledijde achterbank achterwege liet. In een later stadium moest je de zijramen achter laten blinderen, in combinatie met een vlakke laadvloer. Dan was het een ‘bedrijfsauto’ zonder bpm en met een aanmerkelijk lagere wegenbelasting. En dat scheelde behoorlijk wat geld. Dus de pret van een 5 GT Turbo voor de prijs van een Renault Express. Later kwam er een tussenregeling: de laadruimte moest aan een bepaald volume voldoen. Toen was het klaar met een hot hatch op grijs kenteken.

Nog iets anders: aartsrivaal Peugeot 205 GTI mocht er ook zijn, maar het bijterige van de GT Turbo had die auto toch niet en daarmee was de 5 GT Turbo voor insiders ‘de Zonnekoning’. Vergelijk het met de strijd tussen de Japanse Daihatsu Charade GTti en de Suzuki Swift GTi. De Renault was nog iets puurder dan de 205, maar leuk waren ze allebei en rauw bovendien ook. De 5 GT Turbo met een significant turbo-gat en de 205 GTI met die verdraaid listige, te lichte achterkant. Andere tijden.

Niet de eerste Renault Laguna

Al met al is het dus niet zo gek dat Jan op enig moment bij een Laguna uitkwam. Maar niet bij deze Coupé, nee, eerst een Laguna hatchback van diezelfde generatie. “Dat was een hatchback met vierwielbesturing. Dat was gaaf”, aldus de Renault-liefhebber. “Het ging om een GT-uitvoering, daarin heb ik twee jaar gereden. Maar toen kwam ik deze Laguna Coupé tegen in Duitsland. Dat koetswerk … Je kunt veel van Renault vinden, maar ik ken helemaal niemand die de Laguna Coupé niet mooi vindt!” Dus kocht Jan deze Coupé in nota bene Duitsland, van een alleraardigste eigenaar die werkelijk alles met de auto had gedaan. Vandaar die trekhaak. “Maar het voelde helemaal goed.” Voor € 12.000 was Jan de man.

Het moet gezegd: de Laguna Coupé is net als bijvoorbeeld de Peugeot 406 Coupé een uiterst sierlijk gestileerde automobiel. Jan is razend enthousiast over Renault, maar ook over land van herkomst Frankijk. “Zulke aardige mensen met een autohart. Bovendien was deze Laguna-generatie kwalitatief echt goed.” Dat kunnen wij beamen: de Renault Laguna van de derde modelreeks stak prima in elkaar.

Jan gaat nog even verder met de ambassadeur spelen, not-sponsored by Renault: “Ik heb ook een Mégane RS gehad. Bij drie apk-keuringen kwam er maar één dingetje voorbij: de ruitenwisserbladen vervangen. Wij zijn een Renault-familie.” Dat kun je wel zeggen. In huize Van der Meer huizen twee Renaults Twizy, drie Twingo’s GT Gordini, één Mégane Coupé en nog een Supercinq GT Turbo. Omdat de Van der Meers zo’n groot Renault-hart hebben, kwamen ze in de gelegenheid om via via ook nog twee uur in een nieuwe Alpine A110 rond te rijden. Als een soort VIP-proefrit. Er staat kortom een prachtig Frans wagenpark in Oudewater, de oudste stad van het Groene Hart. We moeten snel eens die kant op.

Nog een verrassing

Maar laten we het over het vermogen hebben, en het koppel. Dit is geen ultieme krachtpatser, maar er zit toch behoorlijk wat pit in deze Franse coupé. Hij staat te boek voor 205 pk en 300 Nm af fabriek, maar “hij is wel een beetje getuned. In Duitsland al, waar ik hem heb gekocht”, glundert de bijna-zestiger met het autohart van een jonge leeuw.

Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven doet zijn ding en snoert de fraaie Franse coupé in. We kalibreren en gaan voor het maximale. En waar komen we op uit? Op 242 pk en 375 Nm. Een prachtige score voor deze Laguna Coupé, van een eigenaar met een onversneden passie voor Renault. Ja, deze auto kun je er goed bij hebben!