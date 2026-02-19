Job uit Goes is een levensgenieter, die zichzelf zomaar een sportcoupé van adellijke komaf cadeau deed. En daar zit een verhaal achter, maar ook: zijn die pk’s er nog?

Iets leuks voor erbij

Stel: je bent 73, je zoekt iets leuks voor erbij en je bent gek op veel cilinders? Dan is deze Jaguar XKR Coupé uit 2009 met brute achtcilinder een goede optie. Eigenaar Job van Weele: “Ik had een mooie Alfa Romeo Giulia Veloce en een luxe jacht met twaalfcilinder motor. Met dat jacht maakten mijn vrouw en ik heerlijke vaartochten. Toen ik mijn vrouw verloor, zag ik het niet meer zitten om alleen door te gaan met de boot. Dus die heb ik verkocht.” Daarmee nam Job in één keer afscheid van maar liefst twaalf cilinders. “Dat heb ik gecompenseerd met nog een Alfa Spider van vier cilinders, dus toen had ik nog acht cilinders in te halen. En toen besloot ik op zoek te gaan naar een gebruikte Jaguar XKR.”

Van oor tot oor

Het bleek niet echt makkelijk om een XKR te vinden die naar zijn zin was. “De meeste waren zwart, dat wilde ik niet. En ik wilde ook niet te veel kilometers op de klok. Maar deze kleur vond ik prima,” vertelt Job. Met zijn zoon ging hij de auto ophalen. Toen ze naar huis reden, hadden ze beiden een glimlach van oor tot oor zodra het gaspedaal van de V8 werd ingetrapt. Dikke pret.

“Maar het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, dus ik rijd de auto alleen in de zomer. In de winter kun je er niet zoveel mee,” aldus Job. “In de winter te snel op het gas en je staat zo de andere richting op, dat is natuurlijk niet de bedoeling.” Een scheurneus is hij niet echt, “maar je hebt zo’n auto natuurlijk wel om hem af en toe lekker in te trappen.”

ERROR!

Vandaag gaan we Ghisbert vragen om de Jag even maximaal in te trappen. Zijn al die 510 pk’s er nog? Job hoopt het, maar hij is er niet helemaal zeker van. “Het is een zeer krachtige auto, en ik zou wel teleurgesteld zijn als hij niet boven de 500 zou uitkomen. Maar ja, aan de andere kant: hij is sowieso snel zat,” aldus de Zeeuwse autoliefhebber.

Ghisbert snoert de grote Engelse roofkat gedegen in en de achterwielen gaan serieus aan het werk. Na een rondje proefdraaien gaat het pedaal naar het metaal en … opeens breekt de Jaguar het feestje af! Terwijl we er nog niet waren, bij die 510 pk! Wat is hier aan de hand?

Ghisbert: “De begrenzer greep in en toen was het klaar. Maar er is genoeg over toch? Dit is een beul van een motor met een fikse compressor, dus dit is een machtig apparaat dat altijd levert. Daar ga je nog veel plezier aan beleven.”

De score komt uit op 493 pk. Eigenaar Job moet het er mee doen. En hoewel hij op meer dan 500 pk had gehoopt, staat hij nog steeds te glunderen van trots. “Ik ben een tevreden mens, ook als mijn XKR de 500 pk net niet haalt. Er is nog genoeg over.” En zo is het maar net. Die Job is straks weer binnen 45 minuten terug in Zeeland.