Jaguar XJ6 Sovereign Serie III (1986) - Klokje Rond Klassiek

Staat de Jaguar XJ ook op jouw verlanglijstje? Niet zo verwonderlijk, want de aantrekkingskracht van deze stijlvolle Britse limousine is groot en daaraan kon Sacharko Boere met geen mogelijkheid weerstand bieden. Al ruim tien jaar deelt hij lief en een beetje leed met zijn groene XJ6 Serie III en we doen onszelf en de lezers een groot plezier met zijn optreden in deze rubriek.

Eigenaar Jaguar XJ

Naam: Sacharko Boere

Bouwjaar: 1973

Beroep: tv-presentator en voice-over

Eerste auto: Volvo 740 Turbo

Droomauto: Ferrari 308 GTB

XJ gekocht van een Zwitser

We snappen wel waarom Sacharko in 2012 als een blok viel voor juist dit exemplaar. De kleur, het interieur, de felbegeerde Pepperpot-wielen en de klassieke lijnen die sportiviteit en functionaliteit zo goed weten te verenigen, maken je op slag verliefd. “Ik was al vrij lang op zoek naar een mooie en goede XJ. Dat bleek toch niet zo eenvoudig als gedacht”, bekent hij ruiterlijk. Dat het een Serie III moest worden, stond bij voorbaat al vast. “In mijn beleving is het de laatste échte XJ en een goed doorontwikkeld model. En dat alles met veel uiterlijke kenmerken van de eerste XJ6.”

Hij heeft in Nederland veel exemplaren bekeken en ook een aantal proefritten gemaakt, maar keer op keer was de click er niet. “In Duitsland heb je aanzienlijk meer keuze en tijdens het scrollen door de advertenties viel mijn oog meteen op een prachtige en zeer verleidelijke interieurfoto. Die advertentie moest ik wel openen en zo belde ik een week later aan bij de particuliere verkoper in Duitsland. Na een korte kennismaking liepen we naar de garage. De deur ging open. Ik wilde niet juichen, maar dat lukte domweg niet. Dat kwam de onderhandelingspositie niet ten goede, maar dat interesseerde mij op dat moment al niet meer.”

Sacharko had de ware gevonden en de koop was snel gesloten. De eerste eigenaar bleek een Zwitser te zijn, die altijd goed voor de auto heeft gezorgd, en de tweede bezitter vertroetelde de XJ al net zo intensief. “Het enige wat er op dat moment aan mankeerde, was een niet werkende airco. Zo hadden we toch nog iets om over te onderhandelen. Ik had in elk geval mijn droomauto en daarvan heb ik tot nu toe nog geen moment spijt gehad. In tegenstelling tot alle horrorverhalen die mensen de wereld in slingeren, heb ik namelijk geen problemen gehad met de techniek.”

Bijna tien mille aan parkeergeld

Het feit dat de Jaguar een rustig bestaan heeft bij het gezin Boere speelt uiteraard een rol. “We maken er ritjes mee als het mooi weer is. In de winter komt hij nauwelijks buiten, al probeer ik er elke week een keer mee te rijden. Voor de dagelijkse kilometers heb ik een Volvo 960, beslist geen straf. Naast de XJ heb ik nog een Mercedes 380 SL voor de zonnige dagen. Achterin de Jaguar zitten twee kleine spotjes die als leeslampje dienen. Dat vinden de kinderen prachtig. Het veroorzaakte wel een keer een lege accu, omdat de lampjes de hele nacht hadden aangestaan”, lacht Sacharko. De droge stalling die hij huurde in een ondergrondse parkeerplaats in Utrecht heeft hem de afgelopen tien jaar bijna €10.000 gekost. “Dat geld zie ik nooit meer terug bij eventuele verkoop, maar ik heb het er graag voor over. Je moet er toch niet aan denken dat een auto als deze dag en nacht buiten staat, in weer een wind?”

Het doet hem denken aan die keer dat hij een goede vriend chauffeerde op diens trouwdag. “De avond vooraf reed ik alvast naar Groningen en was het prachtig weer, maar op de grote dag zelf kwam het echt met bakken uit de hemel. Dat was even slikken, maar het bruidspaar zat gelukkig droog en comfortabel. En van een beetje water gaat hij ook niet dood; pekel is erger. De kans om echt vuil te worden, krijgt hij niet, want ik ben een echte poetser. Heerlijk om de XJ op een vrije zaterdag de garage uit te rijden en aan de slag te gaan met wax met kersengeur”, aldus de eigenaar. De wielen heeft hij opnieuw laten spuiten en die worden duidelijk niet overgeslagen bij het poetsen. “Een hele klus, met al die ronde gaatjes. Na twee wielen zijn mijn vingers blauw, dus die andere twee mogen de kinderen doen! Daarna staat hij mooi te glimmen naast het huis, maar dan nog weet de duif in de Amerikaanse eik zijn grote boodschap precies tussen twee naden met rubber te mikken.”

Flirten met de XJ-S

De tellerstand bedraagt nu 145.000 km en dat is niet veel voor een auto van bijna 37 jaar oud. De Zwitserse eigenaar liet al wat roest bijwerken, maar nu zien we hier en daar toch wat kleine blaasjes onder het plaatwerk. Die zitten er al jaren en verergeren niet, zo horen we. De grootste en duurste reparatie was die van de airco. “Dat kostte €2.000 en achteraf vraag ik mij wel eens af waarom ik dat heb laten doen, want echt nodig was het niet. Niet zo lang na aanschaf heb ik het luchtinjectiesysteem laten verwijderen. Dat is ooit in Zwitserland ingebouwd en heeft met de uitlaatgasemissie te maken. Waarschijnlijk leverde dat daar belastingvoordeel op of was het systeem misschien verplicht. Hoe dan ook, er draaide een flinke pomp mee voorop de motor en dat vreet ook energie.”

Sacharko is al een poosje op zoek naar nieuwe panelen voor de middenconsole. Dat blijkt een lastige opgave, omdat de juiste kleur houtfineer volgens hem niet te vinden is. “Vorige week heb ik in Houten (what’s in a name, MK) een deel kunnen vinden.”

Klokje Rond-chef Dennis Koldewijn heeft zichtbaar genoten van de rit met de XJ6. “Echt een heerlijke auto om rustig mee te cruisen en het interieur is schitterend”, zegt hij. In de werkplaats neemt hij de motorruimte en het onderstel goed onder de loep, waarbij we geen gebreken aantreffen, afgezien van een vastzittende remklauw rechtsachter. Dat niets autogeks Sacharko vreemd is, blijkt wel als hij tegen het einde van onze sessie laat vallen dat er een nieuwe liefde in beeld is. “Ik zou heel graag een Jaguar XJ-S willen hebben. Die wordt met het jaar mooier. Dan zou de XJ weg moeten, iets wat mij zwaar valt, want ook daar raak ik niet op uitgekeken. Nooit gedacht dat ik een auto zo lang mooi zou blijven vinden.”

De geschiedenis van de XJ

Zeg je Jaguar, dan zeg je XJ. Vanaf zijn introductie eind jaren 60 is deze stijlvolle sedan de pijler voor het merk en voor heel veel autoliefhebbers een langgekoesterde wens. De basis legt Jaguar in 1968 met de XJ Serie I (ook al heet hij bij zijn geboorte gewoon XJ6), die de MK II en S-type aflost. In 1973 komt de Serie II, het gemakkelijkst te herkennen aan de iets hoger geplaatste voorbumper. In 1972 presenteert Jaguar de XJ met twaalfcilindermotor en vanaf 1974 is de lange wielbasis (2,86 in plaats van 2,76 meter) standaard op alle versies. De Coupé maakt zijn debuut in 1973 (productiestart in 1975) en heeft wel de kortere wielbasis. In 1979 lost de Serie III zijn voorganger af en wat betreft formaat blijft alles bij het oude. Vanaf 1984 verschijnt de typenaam Sovereign op de XJ, om de meest luxe versie aan te duiden. De Serie II met V12 is tot 1992 gebouwd, al staat vanaf 1986 de XJ 40 in de showroom. Dat is een compleet nieuw ontwikkelde auto, al wijkt hij met zijn afmetingen en wielbasis nauwelijks af van de eerste lichting. De 40 legt tevens de basis voor de in 1994 geïntroduceerde X300, de eerste onder de vlag van Ford. In 1997 lost de X308 hem af, met als belangrijkste kenmerk de komst van V8-motoren, waarmee het over en uit is voor de befaamde zescilinder. In 2003 is het de beurt aan de X350, die duidelijk een maatje groter is. En vooral een stuk hoger: maar liefst 15 centimeter ten opzichte van zijn voorganger. In combinatie met de langere wielbasis levert dat flink meer binnenruimte op. Het basismodel heeft een 3,0-liter V6 en dankzij het toepassen van veel aluminium is de X350 veel lichter dan zijn concurrenten. Het is de eerste XJ die met een dieselmotor leverbaar is. De voorlopig laatste generatie XJ is de X351 van 2009, die werkelijk niets meer van de klassieke XJ-lijnen heeft en tot en met 2019 in productie was. In 2020 kondigt Jaguar een nieuwe, volledig elektrische XJ aan. Daarvan hebben we sindsdien niets meer vernomen.

Onderhoudshistorie

Roestreparatie aan A- en C-stijlen (Zwitserland)

Nieuwe benzinepomp, filter en regulator

Nieuw aircosysteem

Verwijdering Zwitsers luchtinjectiesysteem

Motorafstelling

Wielen gespoten

De mening van Carrec Technocenter

Dennis Koldewijn: “Het is een fijne, luxe auto met een soepele zescilindermotor, gekoppeld aan een automatische transmissie. Die 4,2 liter cilinderinhoud maakt het een flinke motor, die toch maar goed is voor net iets meer dan 200 pk. Een auto waarmee je vooral lekker wilt cruisen, genietend van het comfortabele interieur. De staat is goed, het onderhoud is gedaan door een Jaguar-specialist. Helaas laat de carrosserie wel wat roest zien, die gelukkig niet echt lijkt door te zetten. Het enige serieuze minpunt was een vastzittende achterrem die de eigenaar al had opgemerkt. Als dit is aangepakt, is de Jaguar weer goed voor vele soevereine kilometers.”