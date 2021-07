Jaguar E-Pace P300e - Eerste Rijtest

Dit artikel is verschenen in AutoWeek 28 2021

Autofabrikanten laten geen kans onbenut om krantenkoppen te scoren. Zo kondigde Volvo in 2015 aan dat het zijn hele gamma tegen 2019 zou elektrificeren, wat door de algemene pers doodleuk geïnterpreteerd werd als ‘Volvo gaat helemaal elektrisch’. In werkelijkheid worden de Zweedse verbrandingsmotoren pas vanaf 2030 uitgefaseerd. Nu zien we iets soortgelijks bij Jaguar, dat het jaar 2025 aanmerkt als kantelpunt. Het staat zelfs zo op AutoWeek.nl: ‘Jaguar is per 2025 puur elektrisch’. Wie verder leest, ontdekt evenwel dat The Leaping Cat vanaf dan alleen nog nieuwe auto’s met louter volledig elektrische aandrijflijnen introduceert. De uitlopende modellen verdwijnen heus niet van de ene dag op de andere, wat de noodzaak tot gedeeltelijke elektrificatie de komende jaren alleen maar groter maakt in Coventry.

Laatbloeier

Was Jaguar er met de I-Pace vroeg bij om een pure EV te introduceren, dan hebben de Britten er best lang over gedaan om milde hybrides naar plug-in varianten te promoveren. Daarin speelt de coronapandemie natuurlijk een rol, maar ook het feit dat het goudhaantje van de JLR-groep, de Evoque, als eerste aan de beurt was voor een stroomstoot. Als platformgenoot van de populaire cross-over is het logisch dat de Jaguar E-Pace in diens slipstream volgt en identieke hardware krijgt: een 1.5 benzinemotor met drukvoeding van 200 pk tussen de voorwielen en een compacte elektromotor van 109 pk op de achteras. Daartussen zit een energiebuffer van 15 kWh om maximaal 55 km elektrisch te kunnen rijden met een topsnelheid van 135 km/u.

Met die toepassing daalt de uitstoot van de kleinste kat van minimaal 158 gram CO2 per kilometer naar 44 gram, gemeten volgens de WLTP-norm. Een daling die met de 2,0-liter turbobenzine niet mogelijk bleek, wat JLR ertoe heeft aangezet een nieuwe driecilinder turbobenzinemotor te introduceren. Die komt er enerzijds zonder elektrische ondersteuning met 160 pk (maar ook minstens 181 g CO2/km), anderzijds met een accupakket en een elektromotor die het vermogen samen naar 309 pk tillen. Meteen goed voor de hoogste output van het E-Pace gamma en toch de laagste uitstoot, op voorwaarde dat je de lithium-ions consequent oplaadt. Bij een gewoon stopcontact duurt het ongeveer 7 uur om de batterij voor 80 procent te vullen, aan een AC-lader van 7 kW moet je op anderhalf uur rekenen, terwijl een DC-lader er ongeveer 30 minuten over doet met een laadsterkte van maximaal 32 kW.

Drie rijmodi

Op een 10 liter kleinere brandstoftank na heeft die omschakeling geen enkel nadeel, aldus Jaguar. Niet voor de prestaties, die een 0 tot 100-tijd van 6,5 seconden beloven, en ook niet voor het ruimteaanbod, dat zowel op de achterbank als in de kofferbak intact blijft. Zelfs de bescheiden offroadcapaciteiten houden stand, omdat de elektromotor de achterwielen individueel van vermogen voorziet en zo vierwielaandrijving ontsluit. Dat voel je trouwens ook op de weg, waar volgascommando’s meteen worden beantwoord door een dosis elektrokracht voordat de automatische achtbak het juiste verzet heeft geselecteerd voor de verbrandingsmotor. Die komt met drie cilinders karaktervol uit de hoek en spint energiek naar de hoge begrenzer bij bijna 7.000 toeren, terwijl de besturing een al even gretige indruk maakt. Zelfs de remwerking, die toch vaak een probleem vormt bij geëlektrificeerde auto’s, is prima.

De elektrische ondersteuning kan op drie manieren worden ingezet: samen met de verbrandingsmotor in de Hybrid-modus, op zichzelf in de EV-modus of pas als de bestuurder er zelf om vraagt in de Save-stand. In de hybridesetting doet de E-Pace in ieder geval moeite om zoveel mogelijk elektrisch te rijden, zelfs op de snelweg met 130 km/h. Zo geconfigureerd slinkt het elektrische rijbereik natuurlijk sneller dan verwacht, wat een experiment met de Save-stand uitlokt. Op dat moment wordt de aandrijving op de achterwielen feilloos onderbroken en gaat de driecilinder alleen met de voorwielen verder. In de praktijk is de E-Pace dus vaak tweewielaangedreven: soms op de voorwielen en dan weer op de achterwielen, tenzij je de hele stoeterij aanspoort voor een stoplichtsprintje door naar de Dynamic-stand te schakelen.

Volslank

Vanbuiten herken je de gefacelifte E-Pace aan zijn hertekende voorbumper en nieuwe led-koplampen met een dubbel J-patroon. Vanbinnen springt vooral het gebogen Pivi Pro-infotainmentsysteem van 11,4 inch in het oog, dat er bijzonder knap uitziet maar ondanks (of misschien juist dankzij?) een cloud-connectie de eerste minuten toch wat aarzelend reageert. De opvallende handgreep voor de passagier is nog steeds van de partij en wordt voortaan geflankeerd door een nieuwe automaathendel die veel moderner oogt. Zeker met de gestikte lederafwerking van de R Dynamic-versie geeft dat een stijlvolle werkplek die het nog immer knappe exterieur prima complementeert. Mocht iemand je vertellen dat er daaronder minimaal 2.173 kg aan hardware zit (300 kg meer dan een vergelijkbare versie zonder stekker), je zou het waarschijnlijk niet geloven - vooral omdat dit welpje eigenlijk beter rijdt met elektrische ondersteuning dan zonder. Houd die laadpas dus maar in de aanslag, samen met een bankrekening van minstens € 61.538.

Eerste indruk

+ Pittige aandrijflijn

+ Dynamische voortrein

- Verbruik bij lege accu

- Fors gewicht