De Mazda 6e heeft ook een Long Range-versie. Een beetje extra batterij is nooit weg, toch? We zetten die variant eens naast onze ‘standaard’ duurtest-Mazda 6e en ontdekken dat het geen uitgemaakte zaak is.

Versies met een grotere batterij zijn natuurlijk geen vreemd verschijnsel. Van bijna alle EV’s zijn wel twee of meer accuvarianten verkrijgbaar, omdat die keuze een auto nu eenmaal wat aantrekkelijker kan maken. De accu is een vreselijk duur bestanddeel van een elektrische auto. Wie besluit dat hij met wat minder bereik toe kan, houdt dus gewoon geld in de zak. Vaak krijgen die Long Range-versies er ook nog wat extra vermogen als cadeautje bij, omdat een grotere batterij dat extra vermogen prima aankan.

De Mazda 6e is geen uitzondering: er is er ook een Long Range-versie leverbaar, maar de logica daarvan is wat minder rechtlijnig. Ja, de capaciteit is 80 kWh in plaats van 68,8 kWh en het is een NMC-accu tegenover LFP, maar nu komt het: de Long Range heeft 13 pk minder vermogen. En bovendien geeft Mazda als snellaadvermogen 90 kW op, tegen 165 voor de standaardversie. Wat is dan voor de lange afstand de beste keuze?

LFP of NMC?

Maar eerst even een stukje theorie. NMC-accu’s (nikkel - mangaan - kobalt) hebben over het algemeen een hogere vermogensafgifte dan LFP-accu’s (lithium - ijzer - fosfaat) bij een gelijke capaciteit. Ze kunnen hoge piekstromen leveren en kunnen hun energie sneller ontladen zonder dat de spanning dramatisch inzakt. LFP-accu’s zijn daarentegen stabieler en veiliger, maar hebben meer moeite met extreem hoge ontlaadstromen. Ze hebben daarnaast een langere levensduur en kunnen vrijwel onbeperkt tot 100 procent worden opgeladen.

Dat is de theorie, maar hoe kan het dan dat bij Mazda de auto met de NMC-accu een lager vermogen levert en minder snel kan opladen? Dat heeft te maken met de generatie van de techniek. De NMC-batterij is waarschijnlijk van een oudere generatie dan de LFP-batterij die meer state of the art is.

Exact gelijk

We maken met beide auto’s een lange snelwegrit in vrij koude omstandigheden, met temperaturen die schommelen tussen 0 en 5 graden. Het is logisch dat je dan niet in de buurt komt van de fabrieksopgave qua verbruik en bereik, maar dat maakt voor het vaststellen van het onderlinge verschil niet zoveel uit. Op papier is het gemiddelde elektriciteitsverbruik van beide varianten nagenoeg gelijk (16,6 kWh/100 km versus 16,5 kWh/100 km voor de Long Range) en ook in deze praktijktest noteren we waarden die dicht bij elkaar liggen: 21,9 voor de duurtester met kleine batterij en 21,1 kWh per 100 km voor de Long Range.

Laten we eerlijk zijn: van dat vermogensverschil van een paar pk merk je in de praktijk helemaal niets. Beide auto’s rijden identiek en voelen exact hetzelfde aan.

Welke Mazda 6e laadt het snelst?

Bij dit verbruik liggen de actieradiussen zo’n 50 kilometer uit elkaar en als het een wedstrijd zou zijn, dan wordt de tijd die je doorbrengt aan de snellader cruciaal. En hier heeft de duurtester (dus niet de Long Range) weer de beste papieren, omdat die flink hogere laadsnelheden aan moet kunnen. Maar beide auto’s stellen helaas teleur. Ondanks de voorverwarmde batterijen (dat moet je minimaal 20 minuten van tevoren handmatig activeren) en urenlang rijden, komen we niet in de buurt van de beloofde snelheden. Beide auto’s leveren een groot deel van de oplaadbeurt – die begint bij zo’n 10 procent accuvulling – een laadsnelheid van 65 kW. De grote verliezer is in dit geval de duurtester met kleine accu, want die zou dus tot 165 kW moeten kunnen laden. Bij eerdere ritten in deze duurtest, bij temperaturen die iets hoger liggen, kwamen we meestal een stukje boven de 100 uit. Maar dit is niet oké.

We hebben deze resultaten voorgelegd aan de Mazda-importeur en we kregen de volgende reactie: “Ook andere media in Europa hebben onafhankelijke wintertests uitgevoerd van de oplaadprestaties van de Mazda 6e, onder vergelijkbare omstandigheden als beschreven, en hebben geen vergelijkbare afwijkingen in de oplaadprestaties geconstateerd. Ook in andere testen door heel Europa zien wij dergelijke resultaten niet. Dit onderstreept dat de oplaadsnelheid kan variëren onder specifieke omstandigheden. Wij nemen deze bevindingen over de HXS-10-H en HXS-08-H uiteraard serieus en zullen bij terugkomst van de auto’s kijken of we dergelijke laadafwijkingen ook constateren.”

Dus …

Is het die relatief bescheiden €1.600 waard die je moet bijbetalen voor de Long Range? In onze praktijktest geeft hij net wat meer reikwijdte, terwijl hij even snel laadt. Maar alle verschillen zijn best klein en wanneer de standaard 6e werkelijk sneller zou laden - wat hij dus doet als het iets warmer is - dan ben je sneller weer onderweg. We moeten de vraag daarom beantwoorden met een ‘nee’. Het maakt geen wezenlijk verschil en we wijzen nog maar eens op de voordelen van de langere levensduur van een LFP-batterij.