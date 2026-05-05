De LMC uit 2012 die je in dit artikel ziet, mocht ten tijde van de test voor €49.990 mee naar huis. Is deze goed onderhouden halfintegraalcamper dat bedrag waard? In deze test onderzoeken we wat hij na al die jaren nog in huis heeft.

LMC Liberty Cruiser Spring T 663

Bouwjaar: 2012

Lengte: 6,92 m

Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 2+2

Prijs vanaf ca. €50.000 (gebruikt)

Wanneer je zorgeloos van je vakantie wilt genieten, is het belangrijk dat je een camper hebt die aansluit op je wensen. Met de Liberty Cruiser Spring T 663 richtte LMC zich vanaf het voorjaar van 2012 op klanten die op zoek waren naar een halfintegraal van zeven meter op basis van de Fiat Ducato, met een goede uitrusting en een maximaal toelaatbaar gewicht van 3,5 ton, zodat je hem mag besturen met een B-rijbewijs. Dit model van de fabrikant uit het Duitse Sassenberg biedt voldoende reiscomfort en leunt op beproefde techniek. De speciale uitvoering is gebaseerd op de T 662, maar biedt merkbaar meer comfort door de voor toenmalige begrippen riante standaarduitrusting. De stahoogte is met maximaal 1,98 meter zeer behoorlijk. Het ingebouwde meubilair maakt een solide indruk en vertoont geen gebreken zoals kromtrekken of loslatende delen, wat wijst op een goede kwaliteit en effectieve afdichtingsmaatregelen bij de wanden en het plafond. Dat de meubels een fineerlaagje hebben en dus niet van massief hout zijn gemaakt, is het gevolg van het streven naar een lage prijs en een dito gewicht.

Direct achter de draaibare pilotenstoelen is een zitgroep te vinden die kan worden omgebouwd tot een bed. De praktische tafel met verstelbare poot is geschikt voor één tot twee overnachtende gasten of een gezellig samenzijn met maximaal zes personen. Een groot dakraam in de voorzijde van de camper geeft veel licht in het interieur. In de avonduren maakt het uitgekiende verlichtingssysteem met multifunctionele knoppen en een groot aantal lichtbronnen in de verschillende ruimtes een overtuigende indruk. De bekleding van kunstleer en stof draagt bij aan het conservatieve, maar comfortabele karakter van het interieur, maar de gebruikte materialen zijn helaas niet erg ademend.

Riant uitgerust

Deze camper kreeg indertijd een bijzonder riante standaarduitrusting mee, waardoor hij ondanks zijn leeftijd nog altijd goed is voor een aangename vakantie-ervaring. Zo heeft LMC de Liberty Cruiser Spring T 663 zaken meegegeven die zelfs vandaag de dag niet vanzelfsprekend zijn bij campers uit zijn segment. Een opvallend aspect is de keuken in het midden van de camper, die zich kan meten met die van menig compacte liner. Het werkblad van kunststeen, het driepits gasfornuis, de ronde, roestvrijstalen spoelbak en het afdruiprek zijn op harmonieuze wijze geïntegreerd in het licht gebogen meubelstuk. De relatief laag ingebouwde oven en de 190-liter grote AES-koelkast die ertegenover (rechterzijde) zijn te vinden, leveren veel praktisch gebruiksgemak op. Samen met de vrij royale inhoud van de tanks (102 liter vers water, 95 liter afvalwater) en de twee 11 kilo-gasflessen kun je daadwerkelijk dagenlang zelfvoorzienend camperen. Twee personen kunnen bovendien comfortabel slapen op het in lengterichting geplaatste Franse bed aan de rechterzijde met een koudschuimmatras op een traditionele lattenbodem. Om de badkamer wat beter toegankelijk te maken, loopt het matras aan de onderkant taps toe. De badkamer heeft een grote spiegel, een hoekwastafel met een ovale, stalen wasbak, een Thetford-toilet, een volwaardige douchebak en een groot aantal praktische inbouwkasten.

Schimmelcheck bij de douchebak

Een dakraam biedt de mogelijkheid om de boel te ventileren, maar omdat het een kleine ruimte is, is het toch slim om voor aanschaf de staat van de voegen te checken en te kijken of er schimmel rond de douchebak zit. Op zomerse dagen zijn de handmatig uitschuifbare luifel en de buitenverlichting boven de toegangsdeur een uitkomst. Ook aan het kamperen tijdens de koudere seizoenen is gedacht. Voor aangename temperaturen aan boord tekent een Truma-convectorverwarming, tenzij indertijd is gekozen voor het optionele Alde-verwarmingssysteem. Wanneer je op pad gaat met deze camper, kun je ook prettig veel spullen meenemen. De Liberty Cruiser heeft naast diverse kasten en vakken ook een royale opbergruimte onder de vloer, die toegankelijk is via een klep aan de rechterkant. Hierin kun je grotere voorwerpen zoals campingstoelen handig kwijt. Voor fietsen is de laadruimte te klein, daarom is er een drager voor twee fietsen op de achterzijde gemonteerd.

Doet nog redelijk modern aan, euro 5 diesel krachtig

Tijdens het rijden valt op dat de camper nog steeds redelijk modern aandoet. Naast ABS, stuurbekrachtiging en ESP beschikt deze camper over twee airbags. De 2,3-liter MultiJet-turbodiesel van Fiat is goed voor 130 pk, voldoet aan de Euro 5-emissienorm en verbruikt ongeveer 10 liter diesel per 100 kilometer. Deze Ducato-oudgediende overtuigt met zijn lage verbruik, krachtige acceleratie en – als je je nauwgezet aan de onderhoudsintervallen houdt – lange levensduur. De geautomatiseerde versnellingsbak roept gemengde gevoelens op. Je hoeft niet meer zelf te schakelen, maar de bak neemt veel tijd voor het schakelwerk. Het irriteert wanneer je eens wat vlotter wilt accelereren, omdat het wegrijden vanuit stilstand vrij traag verloopt. Bij het manoeuvreren biedt de redelijk werkende achteruitrijcamera uitkomst, die als prettige bijkomstigheid wordt ondersteund door microfoons.

Als goed uitgeruste halfintegraal voor twee personen maakt de riant uitgeruste LMC nog steeds een prima indruk. Minpuntjes zijn het risico op lekkage en de hoge prijzen die voor tweedehands exemplaren worden gevraagd.