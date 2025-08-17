Infiniti is als merk alweer jaren geleden uit Europa vertrokken. Voordat het naar ons continent kwam, eind jaren nul, was het als luxemerk van Nissan al behoorlijk groot in de VS. Deze Infiniti Q45 was een tegenhanger van de Lexus LS. Als we er een te koop zien staan in Nederland kunnen we onze nieuwsgierigheid niet bedwingen.

In de tweede helft van de jaren 80 besloten de Japanse merken een luxedivisie op te zetten. Honda deed dat met Acura, Toyota met Lexus en Nissan zette Infiniti in de markt. Zo maakten ze meer marge en konden ze concurreren met onder meer Cadillac, BMW en Mercedes. Het eerste model is de Q45, die vlak na de Lexus LS400 verscheen. Beide zo’n 5 meter lang, aangedreven door een V8. In vergelijkende tests werd de Lexus geprezen om zijn comfort en bouwkwaliteit, waar de Infiniti als de sportievere auto naar voren kwam. De Lexus was de duurdere van het stel, maar won meestal wel de test.

In 1997 verscheen de tweede generatie Q45, die eigenlijk Q41 moet heten vanwege de kleinere motor. De 4.5 maakte plaats voor een 4.1. In 1999 volgde een facelift, dat is het model waar wij mee rijden en wel een speciale versie. Om het tienjarig jubileum van het merk te vieren, werd eind 1999 de Anniversary Edition aangekondigd, die in een oplage van 3.000 exemplaren is gebouwd.

De toch al niet karige standaarduitrusting werd uitgebreid met onder meer echt hout in het interieur, leren bekleding, een Bose-geluidssysteem en actieve schokdempers. Op onze wegen is het een uiterst zeldzame verschijning: er staat slechts één exemplaar op kenteken. De hoeveelheid hout in het interieur is bijna overweldigend en een chique analoog klokje met witte wijzerplaat moet het gevoel van exclusiviteit versterken.

De stuwkracht van de 4,1-liter V8 is formidabel en het gemak waarmee dat gaat is indrukwekkend. De verfijning en het technische vernuft spatten er vanaf. Het rijgevoel neigt inderdaad eerder naar sportief dan naar wollig en de snelheidsafhankelijke besturing voelt op tempo redelijk stevig aan. Qua stilte en koersvastheid doet de Q45 niet onder voor een moderne auto en alle denkbare opties zijn aan boord. Zou jij hier een Lexus LS voor laten staan? Je hebt met de Infiniti echt iets bijzonders. Behalve dit door ons gereden exemplaar staat er in Nederland nog één op kenteken.