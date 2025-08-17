Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Infiniti Q45 - Jaren 90 limo met V8 voelt aan als moderne auto maar laat je er Lexus LS voor staan?

Infiniti voordat het naar Europa kwam

Infiniti Q45
Marc Klaver

Infiniti is als merk alweer jaren geleden uit Europa vertrokken. Voordat het naar ons continent kwam, eind jaren nul, was het als luxemerk van Nissan al behoorlijk groot in de VS. Deze Infiniti Q45 was een tegenhanger van de Lexus LS. Als we er een te koop zien staan in Nederland kunnen we onze nieuwsgierigheid niet bedwingen.

In de tweede helft van de jaren 80 besloten de Japanse merken een luxedivisie op te zetten. Honda deed dat met Acura, Toyota met Lexus en Nissan zette Infiniti in de markt. Zo maakten ze meer marge en konden ze concurreren met onder meer Cadillac, BMW en Mercedes. Het eerste model is de Q45, die vlak na de Lexus LS400 verscheen. Beide zo’n 5 meter lang, aangedreven door een V8. In vergelijkende tests werd de Lexus geprezen om zijn comfort en bouwkwaliteit, waar de Infiniti als de sportievere auto naar voren kwam. De Lexus was de duurdere van het stel, maar won meestal wel de test.

Infiniti Q45

In 1997 verscheen de tweede generatie Q45, die eigenlijk Q41 moet heten vanwege de kleinere motor. De 4.5 maakte plaats voor een 4.1. In 1999 volgde een facelift, dat is het model waar wij mee rijden en wel een speciale versie. Om het tienjarig jubileum van het merk te vieren, werd eind 1999 de Anniversary Edition aangekondigd, die in een oplage van 3.000 exemplaren is gebouwd.

Infiniti Q45

De toch al niet karige standaarduitrusting werd uitgebreid met onder meer echt hout in het interieur, leren bekleding, een Bose-geluidssysteem en actieve schokdempers. Op onze wegen is het een uiterst zeldzame verschijning: er staat slechts één exemplaar op kenteken. De hoeveelheid hout in het interieur is bijna overweldigend en een chique analoog klokje met witte wijzerplaat moet het gevoel van exclusiviteit versterken.

Infiniti Q45

De stuwkracht van de 4,1-liter V8 is formidabel en het gemak waarmee dat gaat is indrukwekkend. De verfijning en het technische vernuft spatten er vanaf. Het rijgevoel neigt inderdaad eerder naar sportief dan naar wollig en de snelheidsafhankelijke besturing voelt op tempo redelijk stevig aan. Qua stilte en koersvastheid doet de Q45 niet onder voor een moderne auto en alle denkbare opties zijn aan boord. Zou jij hier een Lexus LS voor laten staan? Je hebt met de Infiniti echt iets bijzonders. Behalve dit door ons gereden exemplaar staat er in Nederland nog één op kenteken.

Infiniti Q45

Technische gegevens

Motor V8

Cilinderinhoud 4.130 cc

Max. vermogen 196 kW/266 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 377 Nm bij 4.000 tpm

Topsnelheid 232 km/h

0-100 km/h 7,9 s

Verbruik gem. 11,8 l/100 km

Dit exemplaar stond tijdens de proefrit te koop voor €14.900 met een tellerstand van 120.505 mijl.

Plaats een reactie
Infiniti Classic Cars

Had je deze auto's al gezien?

Infiniti Q30 1.6t Aut7 Sport ✅ LED ✅ Pano ✅ Leder

Infiniti Q30 1.6t Aut7 Sport ✅ LED ✅ Pano ✅ Leder

  • 2016
  • 58.180 km
€ 18.940
Infiniti Q30 1.6t Premium Tech Gallery White Cruise Clima Bose Leer Memory

Infiniti Q30 1.6t Premium Tech Gallery White Cruise Clima Bose Leer Memory

  • 2016
  • 258.584 km
€ 9.900
Infiniti Q60 Coupé 2.0 Turbo Automaat OpenDak/Leer UNIEK

Infiniti Q60 Coupé 2.0 Turbo Automaat OpenDak/Leer UNIEK

  • 2018
  • 84.412 km
€ 29.950

Lees ook

Nieuws
Infiniti Q30 1.6 TCT Premium

Infiniti stopt in West-Europa

Infiniti Q50

Infiniti Q50 2.2d – 2014 – 365.248 km - Klokje rond

Op Zoek Naar
Infiniti FX35

Occasions van dit verdwenen premium merk koop je voor een prikkie

Nieuws
Infiniti QX80

Dit is de eerste nieuwe Infiniti QX80 in veertien jaar

Nieuws
Infiniti Vision Qe

Eerste EV van Nissans luxemerk wordt geen SUV, maar een sedan

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.