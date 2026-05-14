De Concorde Liner 1090 GIO een imposante verschijning noemen is nogal een understatement. Hij is maar liefst vier meter hoog, tweeënhalve meter breed en zelfs elf meter lang. Een echte liner dus, zoals deze categorie campers heet. De Concorde is zonder twijfel de koning van de weg als het om campers gaat. De afgeronde voorkant met de enorme panoramische ruit, die wordt geflankeerd door opvallende led-koplampen, doet denken aan de brug van een jacht. De strakke lijnen van de opbouw en de naadloos geïntegreerde kleppen en ramen laten er geen twijfel over bestaan: dit is reizen op topniveau. Het is een camper voor mensen die niet zomaar onderweg willen zijn, maar die zich een mobiele woning wensen.

Het is meer een rijdend penthouse dan een camper. Met behulp van de afstandsbediening open je de deur aan de zijkant; de in de ruit geïntegreerde leds knipperen even en vervolgens krijg je toegang tot het interieur. Bedien de schakelaar aan de linkerkant en de trap komt zoemend tevoorschijn. De instap geeft toegang tot een wereld vol warm ogend hout, zacht aanvoelend leer en subtiele roestvrijstalen elementen. De aangename, verfijnde geur van deftige materialen vult het interieur. De mooie vloer en de hoogwaardige afwerking springen direct in het oog. Het vloeroppervlak oogt royaal en het houten parket garandeert een elegante uitstraling.

Kapiteinsstoelen

Deze camper staat garant voor pure luxe, in combinatie met een duidelijk gestructureerde indeling. In de cabine vind je twee draaibare en elektrisch verstelbare en verwarmbare kapiteinsstoelen die met leer zijn bekleed. Daarachter bevinden zich een L-vormige zithoek die is gehuld in handmatig gestikt leer, een massieve uitschuifbare tafel van mineraal materiaal en daarnaast een tweede, brede zitbank. Daarachter bevindt zich de luxueuze keuken. De lades sluiten gedempt en geruisloos. Alle randen zijn fraai afgewerkt, het doet allemaal hoogwaardig aan. Via een gewelfde schuifdeur kom je in de badkamer, die meer weg heeft van een wellness-ruimte dan van de gemiddelde camper-badkamer: er is een aparte regendouche en heerlijk warm water, alsof je in een luxe hotelkamer staat te badderen. Hij wordt gevoed door de grote verswatertank en ondersteund door een krachtige warmwatervoorziening. Daarnaast zien we een grote keramische wastafel, een grote spiegel, een hoogwaardige, verchroomde kraan en een toilet. Ook hier is in alle richtingen veel ruimte voorhanden en ook hier doet het allemaal bijzonder chic aan. De spiegelkast en onderkast bieden veel opbergruimte voor de benodigdheden in de badkamer, de grote kledingkast is ook erg prettig.

Gepolijst steen

Achterin bevindt zich de slaapkamer met een centraal geplaatst kingsize bed, dat aan de zijkant toegankelijk is en dat wordt geflankeerd door grote kledingkasten met binnenverlichting. De matrassen zijn zacht en comfortabel, de flexibele lattenbodem eronder veert mee. Aan de muur van de badkamer hangt een televisie. Het interieur is luxueuzer dan dat van menig huis! Praktisch en bijzonder eenvoudig te bedienen: in het elektrische hefbed (€3.240) boven de cabine kunnen nog twee personen overnachten. In het woongedeelte blijven zelfs bij het rijden op volle snelheid borden in de kast en glazen op de plank staan, je hoort niets rammelen tijdens het rijden. De zitgroep heeft twee veiligheidsgordels en biedt zodoende plaats aan twee mensen wanneer je op pad gaat. Als de camper op zijn plek staat, kunnen er maximaal zes personen aan de tafel zitten. De keuken ziet er zo chic uit dat hij in een luxueus appartement niet zou misstaan: hij heeft een inductiekookplaat en een 182 liter grote koelkast in huishoudformaat, plus uittrekbare kasten en werkbladen die aanvoelen alsof ze van gepolijst steen zijn gemaakt. Boven de koelkast is een Küppersbusch-oven geplaatst, een magnetron is tegen meerprijs verkrijgbaar. Het dakluik heeft een afzuigventilator.

Gestikt leer

De dimbare sfeerverlichting verspreidt ’s avonds een zachte gloed vanaf de randen van het meubilair en het audiosysteem verzorgt de muzikale omlijsting terwijl in de keuken het avondeten op het fornuis staat te pruttelen. Desgewenst komt er een televisie uit de hangkast aan de rechterkant tevoorschijn. De grote zijramen bieden met een beetje geluk zicht op een mooie zonsondergang, terwijl de temperatuur binnen constant blijft dankzij de perfecte isolatie en de verwarming/airconditioning. Via het digitale paneel boven de toegangsdeur is de Concorde eenvoudig te bedienen. Verschillende dimbare lichtscenario’s zoals TV, Diner, Living en Ambiente zijn met één druk op de knop te kiezen, ook kan je zo de niveaus in de vers- en vuilwatertank controleren. Hetzelfde geldt voor het satellietsysteem. De airconditioning en de verwarming zijn afzonderlijk instelbaar, de ramen zijn te verduisteren en bevatten horren. Ook praktisch is het elektrische afvalwatersysteem inclusief camera. De bestuurder kan deze lobbes met behulp van camerabeelden precies boven de plek zetten waar je het afvalwater loost, vervolgens gaan de pompen voor grijs en zwart aan de slag – uitstappen is niet nodig.

Garage aan boord voor personenauto's

Het hydraulische hefsysteem doet zijn werk goed en snel, maar kost een lieve €12.605 extra. Ook andere luxe snufjes zijn niet bepaald goedkoop: lichtmetalen wielen voor €7.676 of de bagagekleppen aan de buitenzijde (‘buskleppen’) met gasveren en centrale vergrendeling voor €25.410. Helemaal bijzonder: in de garage past een personenauto, mits deze niet langer is dan 4,30 meter en maximaal 1.400 kilo weegt. Deze mogelijkheid is standaard voor de in Nederland geleverde campers.

Actros

Dan het rijden. De bestuurdersstoel glijdt met een druk op de knop naar de gewenste positie. Het grote, multifunctionele stuurwiel ligt lekker in de hand, het digitale dashboard bevat duidelijke displays. De Concorde heeft een Mercedes-Benz Actros-chassis als basis en de bediening is dientengevolge als in een vrachtwagen. Het dashboard komt ook uit die vrachtauuto. Dankzij de enorme voorruit is het uitzicht bijzonder indrukwekkend. Ook door de glazen zijruiten (tegen meerprijs leverbaar) kun je de omgeving goed bekijken. De krachtige 10,7-liter zes-in-lijn dieselmotor uit de Actros komt tot leven met een diep gebrom en bouwt snel de benodigde druk voor het remsysteem op. Vervolgens zet je de automaat met behulp van de schakelaar op de stuurwielhendel in D en los je de elektronische parkeerrem, waarna de liner ontspannen in beweging komt. De automaat wisselt soepel van verzet, maar met voelbare klikjes. Al na de eerste meters wordt duidelijk dat deze camper een echt king-of-the-road-gevoel garandeert. De luchtvering compenseert oneffenheden voordat ze de opbouw kunnen bereiken. Kuilen, dwarsrichels, kinderkopjes – ze lijken spontaan te verdwijnen in het niets. De besturing doet zijn werk nauwkeurig, zonder een nerveuze indruk te maken.

Zeven buitenspiegels

Op snelwegen voelt de Actros zich helemaal in zijn element, de ogen glijden over de zeven (!) buitenspiegels. Het is raadzaam om te rijden met behulp van het navigatiesysteem dat bij het plannen van de routes rekening houdt met het vrachtwagenformaat, want anders kom je natuurlijk in de problemen op smalle weggetjes. Deze liner heeft nu eenmaal het formaat van een serieuze vrachtwagen. Het vermogen van 428 pk en het koppel van 2.100 Nm staan borg voor een gelijkmatige voorstuwing. De liner rijdt moeiteloos tegen lange hellingen op, zelfs in volgeladen toestand. Bij een snelheid van 100 km/h is het geluidsniveau nog zo laag dat de passagiers achterin probleemloos met elkaar kunnen praten. De Concorde heeft een topsnelheid van 110 km/h, maar op onder meer de Nederlandse snelwegen geldt, net als voor vrachtwagens, een limiet van 80 km/h. Dat is overigens helemaal niet zo vervelend bij het overbruggen van lange afstanden: zet de actieve cruise control op 85 km/h en laat de dieselmotor rustig zijn werk doen. De chauffeur schommelt comfortabel heen en weer op zijn pneumatische stoel en troont net als andere vrachtwagenchauffeurs boven andere verkeersdeelnemers uit.

Assistentiesystemen

De aerodynamische voorkant en de effectieve geluidsisolatie beperken het windgeruis tot een minimum. Zelfs zijwind brengt de opbouw nauwelijks in beweging – het hoge gewicht, de riante spoorbreedte en het goed afgestelde onderstel houden de liner veilig op koers. De cruisecontrol houdt automatisch afstand tot de voorligger, de retarder (een hydraulische of magnetische rem in de aandrijflijn) laat je remmen zonder slijtage, terwijl de achteruitrijcamera met 360 graden-zicht helpt bij het manoeuvreren. De rijbaanassistent en noodremassistent houden op de achtergrond een oogje in het zeil. Met behulp van de luchtvering is het onderstel in hoogte verstelbaar: het kan omlaag voor meer stabiliteit bij stilstand en omhoog voor extra bodemvrijheid op slechte wegen. De Concorde verbruikt ongeveer 18 liter diesel per 100 kilometer, wat neerkomt op circa 1 op 5,5. In combinatie met een tankinhoud van 500 liter kun je dus zo’n 2.750 kilometer vooruit. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming kun je de liner snel gereedmaken voor het kamperen: nadat je de knop op het digitale paneel boven de toegangsdeur hebt ingedrukt, komen de steunen tevoorschijn, waarna de camper snel waterpas gaat staan. De twee luifels, die je bedient met afstandsbedieningen, zoeven uit hun behuizing en de ledverlichting die erin is geïntegreerd, baadt de ruimte eronder in warm licht. We zeiden het al, dit is kamperen op topniveau.

Luxe hotel

De basisuitvoering van de Concorde Liner 1090 GIO komt op €555.000 exclusief bpm, en dan tellen we de vele opties van onze test-camper nog niet eens mee. Daar staat tegenover dat de Concorde Liner 1090 GIO geen camper is die je alleen van A naar B brengt. Hij verandert elke trip in een reiservaring waarbij comfort van het allerhoogste niveau wordt geboden, welhaast vergelijkbaar met dat van een luxe hotel. Deze Concorde is gericht op zeer welgestelde kampeerders die graag een paar weken of zelfs een paar maanden per jaar in hun camper willen wonen.

Concorde Liner 1090 GIO

Lengte: 11,07 m

Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 4

Prijs vanaf €555.000 (ex. bpm)

Voor wie deze Concorde nog wat te normaal vindt zijn er tuners als Brabus die nog een stapje verder gaan.

Foto's Frank Hoberg