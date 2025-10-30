Is de Hyundai Tucson een auto om serieus rekening mee te houden?

Nou en of! Het is Hyundai’s best verkopende model namelijk. Liefst zeven miljoen zijn er tussen 2004 en heden van verkocht. Hij is misschien niet zo voor de hand liggend als een RAV4 van Toyota of een CR-V van Honda, maar hij doet absoluut mee in deze klasse.

Is er nog meer concurrentie?

Jazeker. Laat de Japanners en de Koreanen maar schuiven in dit segment. Ze waren er al als de kippen bij als de SUV in de jaren negentig zijn grote doorbraak beleeft. Padeffeners waren het, die Suzuki Vitara, de Toyota Fun Cruiser (voorganger van de RAV4), de Subaru Forester en natuurlijk de Kia Sportage als vroege Koreaanse vertegenwoordiger. Hyundai neemt even de tijd om het strijdtoneel vanaf de zijlijn gade te slaan om precies op tijd toe te slaan met de forse en zeer modieus gestylde Santa Fe en even later met de behoudener Tucson. Dat is echter alweer twintig jaar terug. De modelnaam Tucson -vernoemd naar de stad in Arizona, VS- maakt met een vijfjarige de onderbreking door de IX35 -sindsdien deel uit van het SUV-programma. Deze TL-serie start in 2015, krijgt een facelift in 2018 en wordt in 2020 opgevolgd door het huidige model. De TL valt het meest op door zijn grote zwarte spatbordomlijstingen en zijn stoere uiterlijk. Terwijl voorganger iX35 en de huidige Tucson veel scherpere vouwen en lijnen hebben.

Samen met zustermerk Kia heeft Hyundai een stevige vinger in de pap op de wereldwijde markt, maar het houdt niet op wat betreft concurrentie: de Mazda CX-5, de Volkswagen Tiguan, de Ford Kuga, de Seat Ateca, de Skoda Karoq en de Nissan Qashqai doen ook allemaal mee.

Wat biedt deze Tucson voor keuzes?

Als je in de markt bent voor de Hyundai Tucson van deze TL-generatie heb je keus uit benzine, diesel en diesel mild-hybrid. De in Tsjechië gefabriceerde Tucson reeks begint met de 136 pk wat magertjes gemotoriseerde 1.6 GDI, gevolgd door de 1.6 T-GDI uit de Gamma-serie. Die is 41 pk sterker en levert vlotte prestaties. Dan heb je keus uit verschillende diesels, onderverdeeld in préfacelift- en faceliftuitvoeringen, varirërend van 132 pk tot 185 pk. En genoemde mildhybridvarianten die worden ondersteund met een 16 pk elektromotor. Vervolgens kies je uit drie transmissies: een zesbak, een 6- of 8-traps sequentiële automaat of een 7 versnellings DCT. De keuze is reuze. Oh, en denk ook na of je voorwielaandrijving voldoende vindt, of juist 4WD. De laatste is in Nederland relatief zeldzaam.

Hoe rijdt het?

Eerst de proefrit. Een voordeel van zo'n SUV is de makkelijke in- en uitstap en de wat hogere zit. Ideaal voor zwakke ruggen. Verwacht geen vuurwerk van de turboloze 1.6 GDI gemotoriseerde SUV. De typische 'downsize' motor met 136 pk is nog net niet underpowered. Het maximum koppel van ruim onder de 200 Nm hebben we ook lang geleden voor het laatst meegemaakt. Toch kun je er schakellui mee rijden, hoewel je dan in lagere toerentallen terechtkomt met interne motorvervuiling en olieverbruik als mogelijk ge- en vervolg. Direct ingespoten motoren zijn er immers gevoelig voor.

De Tucson rijdt wat gevoelloos. De besturing levert bijvoorbeeld weinig feedback, te wijten aan te sterke (elektrische) bekrachtiging. Vering en demping doen hun werk behoorlijk, al doe je er goed aan wat kleinere wielen om hogere banden te zoeken. De zeer fraaie 19 inchjes vragen om nogal platte banden en dat betekent inleveren van veercomfort. Tijdens de proefrit komt het met bakken uit de lucht. Spatwater in de wielkasten is goed hoorbaar. De motor moet hard werken om de gang erin te houden en wordt hierbij enigszins tegengewerkt door de gevoelloze koppeling en schakeling.

Is het een geschikte auto voor het gezin?

Ruimte is er volop, aan lange reizen is gedacht door overal laadstations in elke vorm mogelijk in te bouwen en in elk portier is er een flessenhouder. Dus ja, je kunt er prima met het complete gezin mee op pad. De stoelen zitten fijn, hoewel ze zeker zithoekverstelling kunnen gebruiken, op de achterbank is het goed toeven voor de jongere generatie. Omklappen doe je middels een handig geplaatste hendel aan de zijkant van de zitting. Zodat je de toch al ruim bemeten bagageruimte kunt verlengen. Jammer van de dikke C-stijl waardoor het zicht naar achteren wordt ondermijnd. Hier biedt de achteruitrijcamera uitkomst.

Wat zijn de aandachtspunten van deze modelgeneratie Tucson?

Veruit de meeste klachten over de Tucson komen op naam van de deurgrepen. Daarvan begeven de sloten het begeven het een voor een. Het is niet een kwestie van of maar van wanneer. Reken op 450 euro exclusief btw vervanging per slot. De 5 jaar garantie die Hyundai standaard geeft, is immers verlopen. Softwareproblemen bij de infotainment komen aanvankelijk ook veelvuldig voor. Het scherm dat niet wil opstarten waardoor radio en navi niet meer zijn te gebruiken. Het verdient zowiezo de aanbeveling alle toetsen, schakelaars etcetera te bedienen. Bijvoorbeeld die van de stoelverwarming: de matjes onder de zitting kunnen bezwijken.

Met name uit het buitenland waaien enkele klachten over de Gamma II GDI- (G4FD) en T-GDI (G4FJ-motor. Het aluminium blok is direct ingespoten. De distributie, inclusief de continue variabele kleptiming, verloopt via tandwielen en een ketting, daarover geen meldingen. Een kapotte EGR-klep ofwel solenoid in goed Engels in het EVAP-systeem is een terugkerend probleem op deze motor. Je merkt het in eerste instantie aan moeilijker aanslaande motor en onregelmatige loop na de koude start. Ook kan de katalysator het begeven waardoor de motor zijn emissiewaarden niet meer haalt en er een apk-afkeur volgt. Olielekkage aan de klepdekselpakking komt veelvuldig voor evenals een kapotte turboslang. Ook lezen we verhoogd olieverbruik, maar 1 liter op 5.000 kilometer waarvan een reviewer gewag maakt is niet alarmerend.

Hoe zit dat met terugroepacties?

Daar zijn er best wat van geweest. Software updates komen natuurlijk voor, evenals kortsluiting in de ABS-module en de onjuist ontworpen motorslotvanger. Verder mogelijk onjuiste montage van de gordijnairbags, een ondermaatse remkracht van de remklauw rechtsachter, De T-GDI 48V (mild hybrid) moest terug in de werkplaats om een mogelijke breuk in de verbinding tussen nokkenas en vacuümpomp.

Is de Tucson aan te bevelen?

Kun je de Hyundai Tucson in je SUV-lijst opnemen? Jazeker. Mits je vooraf een paar zaken - de deursloten, de automaat met dubbele koppeling en de koppeling van de handgeschakelde versie - test op hun werking. Als je voor een automaat gaat zijn de versies met sequentiële automaat de betere keuze. De instapmotor is feitelijk goed genoeg en ook zouden we winkelen voor een model van voor de facelift want die biedt feitelijk dezelfde ruimte en hetzelfde comfort, voor minder geld.