Hyundai lanceert ‘FCEV Vision 2030’

Met de Nexo onthulde Hyundai recent zijn nieuwe op waterstof-elektrisch aangedreven auto. Daarnaast heeft het merk nu een rits aan geëlektrificeerde auto's in de showroom staan, zoals de Kona Electric. De groene plannen gaan echter verder, want in 2025 wil Hyundai het groenste automerk ter wereld zijn. Jaarlijks moet de productie van waterstof-elektrisch aangedreven Hyundai’s tegen vijf jaar later op 500.000 stuks zitten. De Aziaten kijken echter verder dan alleen naar waterstof-elektrisch aangedreven personenauto’s. Hyundai onderzoekt bijvoorbeeld de mogelijkheden om ook fabrikanten van lichte bedrijfswagens en trucks, drones en schepen van brandstofcelsystemen te voorzien.

Nederland is een van de zogenoemde prioriteitslanden voor waterstof-elektrisch aangedreven voortuigen. Tot nu toe telt ons land nog slechts vier openbare vulpunten, maar er liggen nog concrete plannen klaar voor 14 andere vulstations. Eind 2020 moeten ongeveer twintig waterstoftankstations open zijn. Een van Hyundai's eerste stappen om het nieuwe ‘FCEV Vision 2030’-plan te verwezenlijken is de bouw van een brandstofcelsysteemfabriek in het Zuid-Koreaanse Chungju. Daarmee schiet de huidige productie van 2.000 brandstofcelsystemen omhoog naar 40.000 stuks in 2022.

De Nederlandse importeur heeft ondertussen 85 pre-orders van de Nexo ontvangen. Op een volledige accu komt deze auto 665 kilometer (na WLTP-meting) ver.