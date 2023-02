Hyundai’s en Kia’s schitteren door afwezigheid in deze rubriek. Hun eigenaren zijn kennelijk niet zo bezig met motorvermogen. Dat verandert als je een Hyundai i30N hebt. Die is door vriend en vijand de hemel in geprezen en kom je vervolgens nooit tegen. Totdat we Stefan Bos ontmoeten. Die heeft een Performance, met standaard dus 275 in plaats van 250 pk.

Stefan Bos had al vanaf het begin een oogje op de Hyundai i30N. “Ik vond het een interessante auto en werd enthousiast van alle juichende recensies. Ik ben meteen naar de dealer gegaan om te ontdekken dat hij veel te duur was voor mij. Ik moest een paar jaar wachten tot er aantrekkelijke occasions kwamen. Ineens was het mogelijk er eentje te kopen.” De rest is geschiedenis. Sinds kort staat er een i30N bij Stefan aan boord. Aan boord inderdaad, want zijn Koreaan reist mee op een binnenvaartschip.

Overboost levert 378 Nm aan koppel

Stefan loopt over van enthousiasme: “Ik vind vooral het verhaal achter de auto leuk. Het is de eerste sportieve Hyundai in dit segment en hij was meteen helemaal goed. In het dorp waar ik woon rijden veel Golfs GTI rond. Dan vind ik het leuk om met iets anders aan te komen. Bovendien komt er een prachtig geluid uit.” Als we vooraf aan de meting de specificaties even doornemen, heeft Stefan een correctie. “De turbo levert bij een toerental van 1.750 tot 4.200 achttien seconden lang een overboost, waarmee hij tot 378 Nm zou moeten gaan. In de praktijk zijn dat natuur­lijk de toerentallen waarin je altijd rijdt.” Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven noemt dat geen toeval: “Achttien seconden is precies hoe lang een rollenbanktest duurt.” In elk geval is de verwachting van Stefan dat de Hyundai zijn vermogen wel gaat leveren. “Ik ben er een keertje mee in de Eifel geweest en dat was een feestelijke ervaring. Als hij het niet levert, dan breng ik hem terug”, lacht hij. “Dat lijkt me een mooi ritje. Maar eerlijk is eerlijk: ik heb maar weinig vergelijkingsmateriaal dus ik zou het je echt niet kunnen voorspellen.”

Meer koppel

Duitse auto’s uit dit segment leve­ren tijdens een rollenbanktest altijd een flinke schep extra vermogen, daarom zijn we zeer benieuwd wat de Hyundai doet. Een precieze opgave zoals gebrui­kelijk, of hebben ze zich op dit gebied eveneens aan de Duitsers gespiegeld? Het blijkt het eerste te zijn, al rijst de trekkracht op een bepaald moment flink de pan uit. Ghisbert: “Het leuke is dat je op de grafiek de overboost goed kunt terugzien, en het koppel is dan wel heel ruim. Zonder kom je al tot 380 Nm. Bovendien komt die overboost er prachtig in. Het werkt niet als een lichtschakelaar. Dat zie je wel eens anders.”