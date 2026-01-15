Honda maakte veel leuke auto’s, zoals bijvoorbeeld deze Prelude uit 1991. Sander Boere zocht lang en zeer gedegen naar juist dit model, omdat hij er eerder ook al een in zijn bezit heeft gehad. Dat is wat je noemt passie.

Raffinement op vier wielen

Sander Boere is de eerste om toe te geven dat de Prelude van zijn bouwjaar, generatie 3, een zeker ‘petjesgehalte’ heeft. “Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Maar zo zit ik niet in de wedstrijd hoor”, zegt de 39-jarige SAP-specialist met een lach. Hij vertelt over zijn zoektocht. “Ik heb ooit een Prelude van deze generatie gehad. Die had ik voor 800 gulden gekocht. Ik ben eigenlijk nooit meer losgekomen van die auto. Dus ging ik online speuren om toch weer zo’n exemplaar te vinden. Die Honda-gekte komt door mijn familie. Mijn opa reed al Honda, dus daarmee ben ik besmet geraakt.”

Wat is dan zijn fascinatie voor Honda? “Onder de Japanse merken vind ik Honda onderscheidend en dus herkenbaar. Verder is de techniek super en de bediening ook. Allemaal heel geraffineerd en sportief. Japanse verfijning op z’n best.” Na lang zoeken vond Sander , in maart 2024 zijn Prelude. Het was een zwarte. Uit 1991, met 90.000 op de klok. Mijlen, want het was een Amerikaanse uitvoering. Hij moest er wel voor naar Frankrijk.

Twintig jaar in opslag

“Het is een in Japan gebouwde Prelude, met het stuur links en bedoeld voor de Noord-Amerikaanse markt. De uitvoering Si is in Europa nooit geleverd”, legt Sander uit. Honda is al vele decennia groot en populair in de Verenigde Staten. De eerste eigenaar woonde in de staat West Virginia, zo heeft Sander uitgezocht. “Daarna ging de Prelude naar Baltimore, aan de Oostkust. Van daaruit is hij naar Zwitserland getransporteerd. Van Zwitserland kwam hij in Frankrijk terecht. De Franse eigenaar overleed op zeker moment en zodoende is de Honda een jaar of twintig binnen in een schuur blijven staan.” Wat een verhaal. Gelukkig hebben de nabestaanden de Prelude een enigszins revitaliserende onderhoudsbeurt gegeven en zijn ze pas daarna de markt op gegaan voor een nieuwe eigenaar.

“Hij was behoorlijk in orde, maar er waren ook dingen vergaan door de tijd, zoals de uitlaat, delen van het middenconsole en de speakers”, blikt Sander terug. Die vervolgens trots vertelt dat hij in Doetinchem iemand vond die de originele cassettespeler van de Prelude kon repareren. “Toen is er meteen Bluetooth ingebouwd. Deze Prelude is weer helemaal bij de tijd.” Het is ook bijzonder dat deze Prelude is voorzien van een 2,1-liter viercilinder benzinemotor. Die is evenmin geleverd in Europa. De krachtbron zou goed moeten zijn voor 140 pk.

Die waarde halen we net niet. De vierpitter blijft steken op iets meer dan 136 pk, maar de motor loopt nog altijd prachtig, als een naaimachientje. Sander glundert. “Dit bevestigt wel wat ik al dacht, dat het een goede koop is. Een half jaar geleden heb ik een compressie-lektest laten doen, die was prima.”

Technische specificaties Honda Prelude Si

Bouwjaar 1991

Gekocht in 2024 met 90.000 km

Motor 4-cilinder benzinemotor multi-point injectie

Cilinderinhoud 2.056 cc

Max. vermogen 103 kW/140 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 175 Nm bij 4.500 tpm

Aandrijving voor

Aantal versnellingen 5, handgeschakeld

Remmen v/a gevent. schijven/schijven

Gewicht 1.120 kg

Tankinhoud 60 liter

Kofferbak 380 liter

0-100 km/h 8,6 s

Topsnelheid 205 km/h

Prijs nieuw € 25.861