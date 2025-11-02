We hebben met deze Lexus IS 300h een nieuwe occasion-duurtester. Een auto uit 2019, met nog maar 70.000 km op de klok. Bovendien hebben we nog vier jaar garantie. Draait de aankoopkeuring bij Carrec uit op een zorgeloze aftrap?

Zekerheid

Een tweedehands Lexus kopen en dan met vier jaar garantie naar huis rijden. Terwijl er in deze tijd nog altijd Europese fabrikanten zijn die maar twee jaar garantie geven op een nieuwe auto … Dan heb je als occasionkoper heel veel zekerheid aan boord. Dat is toch wat je wilt als consument. Maakt Lexus het ook waar?

Cock Koot uit Limmen rijdt een eerste generatie Lexus NX uit 2015 en loopt twee jaar voordat de tien jaar garantie afloopt tegen een mankement aan. Het cruisecontrol-hendeltje achter het stuurwiel dat onze IS ook heeft en inmiddels nogal prehistorisch overkomt, heeft kuren. Hij houdt de ingestelde snelheid niet altijd ‘vast’. Soms doet hij het wel, maar regelmatig laat de cruiseontrol het volledig afweten. Tot grote ergernis van de bestuurder.

De dealer vervangt het hendeltje, maar de schakelaar blijkt bij nader inzien toch niet de boosdoener. Het airbaglint/stuurlint komt uiteindelijk als de vermoedelijke oorzaak boven drijven. Maar nog altijd behoort de storing niet tot het verleden. De dealer kijkt de auto nogmaals voor een wat langere periode na, waarbij Cock gelukkig kan rekenen op vervangend vervoer.

Omdat de diagnose inmiddels de nodige tijd kost, krijgt Cock een bos bloemen thuisgestuurd. “Dat vond ik keurig. Passend bij het merk. Ik heb altijd genoten van de Red Carpet Treatment, waarbij de dealer de auto thuis bij je ophaalt en terugbrengt, met bovendien een vervangende auto bij een beurt of reparatie. Dat voel je je echt koning klant”, aldus Cock.

Zijn volgende auto wordt bijna zeker weer een gebruikte SUV van Lexus. “Ik heb mijn auto tweedehands gekocht, jarenlang probleemloos plezier van gehad, en nog steeds. Alleen de waterpomp is een keer vervangen, die lekte en werd vervangen onder de garantieregeling, voor de rest alleen regulier onderhoud.” Ook ervaringen met de tien jaar garantie van Lexus, goede of slechte? Dan weet je ons te vinden occasions@autoweek.nl

Hoop geraas

Voor ons als duurtester dus geen SUV, maar een sportieve sedan. Jazeker, zo is deze Lexus gepositioneerd. Natuurlijk gaan we niet nog vier jaar rijden met deze auto, maar slechts een half jaar. Eerst laten we de IS 300h keuren om erachter te komen of we meteen aanspraak moeten gaan maken op onze garantie. Dat verwachten we niet, maar we hebben wel gekkere dingen meegemaakt.

Keurmeester Joep Schuurman van Carrec komt terug van de proefrit. Hij houdt van sportieve auto’s, maar ziet dat sportieve element niet helemaal terug. “Ik mis de extra power, de ‘bite’. In plaats daarvan krijg ik een hoop herrie van de cvt om mijn oren. De demping is evenmin mijn smaak, vooral achter is het allemaal te slap naar mijn zin. Bovendien is het net of hij achter nog een beetje nadeint.” Genoteerd, maar het gaat ons nu even om de staat van de techniek op dit moment. Wat hebben we gekocht?

Ondertussen komt collega Nourdin Kouch op onze uitnodiging op visite. Nourdin, vormgever van beroep, is autoliefhebber en heeft zichzelf vorig jaar getrakteerd op een twintig jaar oude Lexus IS 250. Met - en nu komt het - een handbak! Die zijn schaars toch? “In Dongen hebben we ook internet en ik heb gezocht op een Lexus IS 250 met handbak. Ik kreeg een paar auto’s in beeld en ik wist meteen, deze zwarte bliksemflits moest het worden.”

Een Lexus IS van de tweede generatie, bouwjaar 2005, is heel andere koek. Al helemaal met die handbak. Nourdin heeft geen spijt van zijn aankoop, ook niet als hij een half uurtje met onze ‘nieuwe’ aanwinst, de IS 300h, gaat proefrijden. “Op zich vind ik het een mooie auto, maar die grille is wat mij betreft toch een beetje over de top. Bovendien heb ik niet voor niets een handbak gezocht, die automaat in deze nieuwere IS haalt toch wat beleving weg. Volgens mij heeft Lexus bewust wat water bij de wijn gedaan met deze generatie IS. Hij is wat meer gericht op comfort.”

Nourdin heeft inmiddels wat investeringen in zijn IS 250 moeten doen. “Ik was al vrij snel aan de beurt met een nieuwe uitlaat, die was in feite al niet meer fris toen ik de auto kocht. Verder heb ik een aandrijfas laten vervangen. Die Lexus van mij is niet echt praktisch, maar ik vind het op-en-top een karakterbak, lekker gretig ook.”

Daar hebben we Arnold Copier uit Nunspeet. De Toyota-rijder (hij rijdt een C-HR Executive uit 2018) kreeg onze duurtest Lexus IS even te leen omdat wij zijn C-HR wilden gebruiken. “Het lijkt wel een vliegtuig, en in Sport Modus een straaljager! Het rolt echt als een limousine, maar klinkt wel sportief. Het is even wennen dat je zo laag zit en ik vind de bediening niet altijd even logisch. Ik was een kwartier bezig om de navigatie uit te zetten”, zegt de pensionado. “Ik heb ook nog even een maat van me opgehaald, die werkte vroeger bij de Wegenwacht. Hij was onder de indruk van de afwerking van het interieur.”

Goed zoeken

Terug naar keurmeester Joep, die druk is met zijn zoektocht naar eventuele mankementen. Uiteraard vindt hij die: het clipje van de zekeringkast is afgebroken. “Het lijkt erop dat er iemand heeft aangezeten heeft en toen is het afgebroken.” Verder valt het allemaal reuze mee. De randjes van de folie op de achterdeuren pikken wat straatvuil op, één wisser streept iets, als je de binnenspiegel verstelt lijkt er wat speling op te zitten maar die opmerking schrapt Joep later weer en achter de imposante grille, in de hoeken, zitten wat verdorde bladeren. “Dat is een gevolg van hoe die voorkant is gemaakt. Maar ja, in Japan hebben ze natuurlijk geen bomen ... Het advies is om die bladeren zo nu en dan te verwijderen, want anders gaat het rotten.”

Onze Lexus IS 300h is zodoende vrij snel gekeurd en technisch goed bevonden. We kunnen er dus verder mee. Op de agenda staat nu de rollenbank in Den Haag. Daar willen we uitzoeken of de viercilinder in lengterichting voorin nog een beetje bij de les is. Daarna laten we de accu van het hybridesysteem doormeten. Vervolgens doen we nog een paar klussen, waarbij we de Lexus inzetten. Zoals wellicht een vergelijking met een gebruikte BMW en een zoektocht naar gebruikte IS’en in Duitsland met een bepaalde motorisering voorin die we in ons land slechts zeer zelden tegenkomen. Dus: wordt vervolgd.

Wat mankeert er aan de Lexus IS 300h?

De wisserbladen voor strepen een klein beetje

Er is een clipje van het deksel van de zekeringkast onder de motorkap gebroken

Er zit veel blad voorin het koelerpakket, dit moet je zo nu en dan opruimen

Het beschermfolie op de achterste deuren en schermranden laat los waardoor er vuil onder komt

De mening van Carrec Technocenter

‘Niet heel spannend allemaal. Zo’n relatief jonge auto, met ook voor zijn leeftijd niet veel kilometers op de klok. Dat is op voorhand al een veilige keuze omdat het een Lexus is, van Toyota dus. Bovendien met vier jaar garantie. Ik vind het enigszins een vreemd ding. De Lexus hinkt een beetje op twee gedachten. Hij wil sportief zijn, maar is dat niet echt. Maar technisch is hij dik in orde. Dikke duim omhoog.’