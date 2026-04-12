Hij heeft nog niet de status van de Golf I en II maar de III begint te rijpen

Volkswagen Golf 1.8 GL (1994)

Volkswagen Golf III
Marc Klaver
De Volkswagen Golf I en II zijn klassiekers waarvoor forse bedragen gevraagd worden. Dat geldt voor de Golf III nog niet. Maar kan het ook ooit zo'n begeerde klassieker worden als zijn voorganger? We stappen in een 1.8 GL met 90 pk en een automatische transmissie om dat uit te vinden.

 

Na de Kever en de eerste twee generaties Golf maakt nu heel langzaam de derde lichting van Volkswagens succesnummer zijn debuut in de youngtimerscene, waar de Golf I al een klassieker is. In Duitsland is de Golf al sinds zijn geboorte de bestverkochte auto en hij moest alleen in 1980 de Mercedes-Benz W123 voor zich dulden.

Ten opzichte van zijn twee voorgangers zette de III - de eerste met TDI en VR6 - in alle opzichten grote stappen voorwaarts. Vooral het interieur maakte indruk tijdens de introductie in 1991 en dat doet het anno 2026 nog steeds. De degelijkheid straalt er vanaf, terwijl de naar de bestuurder neigende middenconsole aan een BMW doet denken en de grote draaiknoppen voor de klimaatregeling lijken op die van een Mercedes. Verder zien we veel zachte materialen, zitten alle knoppen en schakelaars op ooghoogte, inclusief de radio en waan je je achter het stuur in een grotere auto. Wat betreft kwaliteitsbeleving een wereld van verschil met zijn voorganger.

Met deze aandrijflijn rijdt de Golf als auto uit hogere klasse

In dit geval stappen we in een voor die tijd luxe versie: de GL met automatische transmissie en 90 pk sterke 1,8-litermotor. Met mooi velours op het meubilair, elektrisch bedienbare ramen en spiegels, centrale vergrendeling, een vierspaaks stuur en getint glas. Daarmee houdt het dan ook wel zo ongeveer op, voor zaken als een radio of airconditioning moest je flink bijbetalen. De eerste eigenaar koos nog wel voor een schuif/kanteldak, een populaire optie in Duitsland, net als stoelverwarming. Met deze aandrijflijn rijdt de bijna 32 jaar oude Golf als een auto uit een hogere klasse. De viertraps automaat schakelt soepel en de motor levert weliswaar niet heel veel koppel, maar doet dat al bij een betrekkelijk laag toerental. Hiermee kun je heel goed lange afstanden afleggen, wat in het verleden nooit is gedaan, gezien de bijna maagdelijke tellerstand. Als klassieker moet de Golf III nog rijpen, maar met dit exemplaar heb je een gezonde basis.

Dit exemplaar met een lage kilometerstand van 23.800 stond ten tijde van de proefrit te koop voor €11.500.

Rapport

Aandrijflijn Bruikbaar koppel, soepel schakelende automaat 8
Besturing Bekrachtigd, maar niet te sterk 7
Zitpositie Goed gevormde stoel met hoogteverstelling 8
Weggedrag Veilig en vertrouwd, zeer koersvast 8
Interieur Maakt nog altijd indruk, mooi en doordacht 8
Uitstraling Onopvallende verschijning, moet nog rijpen als klassieker 6
Gemiddeld 7,5

Foto's Pieter E. Kamp

Signalement

Merk Volkswagen
Model Golf 1.8 90pk GL
Carrosserie 3-deurs, hatchback
Transmissie 4 versnellingen, automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 17.402

Specificaties

Brandstof benzine
Motor
Cilinderinhoud 1.781 cc
Maximaal vermogen 66 kW / 90 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 145 Nm bij 2.500 tpm
Inhoud brandstoftank 55 l
Lengte / breedte / hoogte 4.020 mm / 1.695 mm / 1.425 mm
Wielbasis 2.475 mm
Massa leeg 1.039 kg
Laadvermogen 501 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.200 kg / 500 kg
Banden 185/60TR14Prijzen
Topsnelheid 175 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 14,7 s
Brandstofverbruik 9,2 l/100km
CO2-uitstoot 237 g/km
