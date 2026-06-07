Tja, de Peugeot 205. Die behoeft eigenlijk geen verdere introductie. Maar we vonden dit exemplaar domweg té leuk om te laten staan voor een ritje. Een redelijk vroege met weinig kilometers in een mooie, voor die periode typische kleur en dan ook nog eens als sportieve GT. Eind jaren 70, begin jaren 80 ging het Peugeot niet meer zo voor de wind en het was de hoogste tijd voor een echt succesnummer, een kaskraker. Het merk met de leeuw was met zijn modelpolitiek vrij conservatief. Toch stond er wel degelijk een vrij moderne voorwielaangedreven hatchback in de prijslijst, te weten de 104. Die kwam al in 1972 op de markt, ongeveer tegelijk met de Renault 5 en de Fiat 127. Aanvankelijk was de 104 geen echte hatchback; een grote achterklep ontbrak de eerste jaren. Wat ook niet echt in het voordeel van de 104 sprak, was zijn relatief hoge aanschafprijs. Hoe dan ook: hij bleef tot 1988 in productie, iets langer dan de 205 dus! Maar de 205 wist hem in aantallen ruimschoots te overtreffen; in de periode 1983 – 1998 zijn er maar liefst 5,3 miljoen stuks gebouwd.

En nu, anno 2026, heeft vrijwel elke autoliefhebber een zwak voor deze kleine Fransman. Het is een sympathieke auto die in al zijn eenvoud heel veel harten wist te veroveren. En de ‘iets minder eenvoudige’ versie won in de vaardige handen van bekende rallyrijders als Ari Vatanen en Timo Salonen talloze rally’s. De spectaculaire 205 Turbo 16 bleek nauwelijks te verslaan. We hebben het dan ook over de dodelijke Groep B-era. De 205 T16 in rallytrim was goed voor 500 pk (bij 3,0 bar turbodruk) en 490 Nm koppel. Bij een wagengewicht van nog geen 1.000 kg!

Reddende engel met goed totaalpakket

De 205 werd echt de reddende engel voor Peugeot, ook al presenteerden de Fransen het model niet als opvolger van de 104. Vanaf dag één – begin 1983 – was het een doorslaand succes en dat straalt natuurlijk af op de andere modellen. Citroën had de al vijf jaar oude Visa en Renault de nog oudere Vijf. Het totaalpakket van de 205 klopte perfect. Vormgeving, ruimte, rijeigenschappen; allemaal dikke voldoendes. De titel van Auto van het Jaar 1984 ging net aan zijn Franse neus voorbij; de eveneens net nieuwe Fiat Uno ging met de eer aan de haal.

De motoren uit de bekende X-familie verzorgden de aandrijving, die in 1988 plaatsmaakten voor de TU-motor. Voor de voorwielophanging is gebruikgemaakt van McPherson-veerpoten. Achter heeft de 205 eveneens onafhankelijke wielophanging, gebruikmakend van torsieveren. Dit is compacter en dat vertaalt zich direct in meer bagageruimte dankzij de kleinere wielkasten, ook dankzij de vlak geplaatste schokdempers. Onder de motorkap gaat het er eveneens niet helemaal conventioneel aan toe en dan doelen we op de manier waarop de motor is ingebouwd; die ligt in de meeste gevallen onder een hoek van 72 graden achterover gekanteld, met de versnellingsbak deels onder de motor. Voor monteurs is dit misschien niet de meest ideale opstelling. Het vervangen van de bougies of het controleren van de klepspeling wordt er in ieder geval niet gemakkelijker van. Maar goed, het zwaartepunt ligt iets lager en de neus kon vlakker blijven.

Wat stuurt die 205 goed!

Het motorenpallet loopt uiteen van een 954-cc krachtbron tot en met de 1.9 uit de dikste GTI. En uiteraard aardig wat diesels, met en zonder turbo. In de GT (altijd vijfdeurs) die wij rijden ligt een 1,4-litermotor met 80 pk en dat is een prima krachtbron voor deze lichte auto. De nog geen 800 kg wegende 205 is er lekker vlot mee, zo blijkt. Schakelen is niet echt een feest; de schakelwegen zijn lang en er is geen gevoel. Maar rijden doet de geinige blauwe GT als de beste. De motor pakt goed op en sturen gaat al net zo plezierig. Daar komt nog bij dat de GT een tikkie stugger geveerd is dan de gewone 205 en biedt daarmee een fijne mix van Frans comfort en Italiaanse sportiviteit. Maar wacht eens: we zitten hier in een auto van 42 jaar oud! Niet te geloven eigenlijk. En des te begrijpelijker dat de consument begin jaren tachtig zo enthousiast was over deze auto. Want zelfs naar hedendaagse begrippen rijdt hij goed, zoals dat voor vrijwel elke Peugeot uit de jaren 70 en 80 geldt.

Je zit er ook nog eens heel fatsoenlijk in, ondanks de compacte maten. Ten opzichte van de basisversie is de GT niet supercompleet, maar zaken als een toerenteller, een digitaal klokje, een vijfbak, achterwisser, rechterbuitenspiegel en leuke wielen ontbreken niet. Maar wat misschien nog wel belangrijker is: de auto heeft pas 57.000 km op de klok. De kleine gebruikerssporen die de koets hier en daar heeft opgelopen zijn niet storend en onderstrepen de originaliteit. Voor net geen vijf mille een auto die leuk is en leuk blijft en daarbij ook nog eens prima inzetbaar is voor dagelijks gebruik in de mooie maanden van het jaar.

Rapport

Aandrijflijn Voldoende pit, schakelen kan beter. 7

Voldoende pit, schakelen kan beter. Besturing Voelt goed aan, goed doseerbaar. 7

Voelt goed aan, goed doseerbaar. Zitpositie Best goed voor zo’n kleine auto. 7

Best goed voor zo’n kleine auto. Weggedrag Licht, sportief geveerd, goed veercomfort. 8

Licht, sportief geveerd, goed veercomfort. Interieur Ruim, overzichtelijk, leuk vormgegeven. 8

Ruim, overzichtelijk, leuk vormgegeven. Uitstraling Zeer sympathie type. 8

Gemiddeld 7,5

De Peugeot 205 is nog lang niet uit het straatbeeld verdwenen, je ziet ze nog regelmatig als occasion te koop staan. Late uitvoeringen als de Génération staan nog voor leuke prijzen te koop, nette, gerestaureerde GTI's zelfs voor enorme bedragen.