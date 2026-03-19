Harold de Vries bezit een Volvo XC40, een prachtige EV van goede komaf. Niet te groot, niet te klein. Eerste eigenaar, bouwjaar 2020 en iets meer dan 130.000 op de klok. Jammer dat de Zweed nog niet te koop is. Want hij is me een partij snel …

Early adopter

Als je werkt bij dealerholding Broekhuis en je mag een auto van de zaak uitzoeken, dan is het uiteraard de bedoeling om er een te kiezen van de merken die het bedrijf zelf voert. Gelukkig voor Harold de Vries uit Ede is Volvo een van die merken. “Ik heb een Volvo-hart, waardoor de keuze voor mij niet zo moeilijk was. Dus werd deze XC40 P8 mijn eerste volledig elektrische auto.” Inmiddels is dat alweer bijna zes jaar geleden. Dat maakt Harold enigszins een early adopter. Of is testrijder een beter woord? “Die overstap naar volledig elektrisch viel mij reuze mee. Ik liep nauwelijks tegen kinderziekten aan en dankzij updates werden kleine dingetjes zoals storingen snel gladgestreken.”

Snel enthousiast

Dat volledig elektrisch rijden bevalt reuzegoed, gaat Harold verder. “Er was in 2020 nog lang niet zoveel keuze op EV-gebied als nu. Maar ik heb geen moment spijt gehad van deze XC40. Ik kreeg hem in de winter, dus dan is het even wennen aan de toch wat beperkte actieradius. Maar dat is een kwestie van iets meer plannen.” Van ‘even wennen’ werd Harold al snel een soort ambassadeur van het rondzoemen zonder die salvo’s aan ontploffingen onder de motorkap. “Het is stil, de auto is meer dan vlot, je kunt nagenoeg alles doen met alleen je rechtervoet door die ferme regeneratie. Ik vind het heerlijk relaxed rijden, eerlijk gezegd.”

Bovendien neemt Harold elektrisch rijden uiterst serieus. “Ik laad de auto bijna altijd thuis op, tot negentig procent. Hij ziet bijna nooit een snellader. Daarom wilde ik ook graag meedoen aan de accudegradatietest. Ik ben benieuwd of mijn goede zorgen een positieve invloed hebben op de gezondheid van de accu.” Dat is een aardige manier om te zeggen dat je gewoon een goede uitslag verwacht van de Aviloo-test en dat geeft Harold ook ruiterlijk toe. “Ik denk een beetje aan een percentage van 92 procent. Als het daaronder zou zitten, zou ik toch een tikkeltje teleurgesteld zijn.”

De XC40 P8 AWD van Harold is van 2020. AutoWeek stapte in de zomer van 2021 in eenzelfde Volvo voor een duurtestreportage. We waren destijds erg onder de indruk van de enorme kracht van de aandrijflijn en ook hoe probleemloos het stevige onderstel daarmee omging. Onze duurtester schopte het tot een sprinttijd van 4,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en dat is domweg krankzinnig snel. Actieradius en verbruik vielen ons dan weer enigszins tegen. Onder de 20 kWh per 100 kilometer bleek een utopie. En in de koude wintermaanden steeg het stroomverbruik naar 28 kWh tijdens een lange trip van Gent naar Göteborg. Dat betekende een actieradius van nog geen 275 kilometer. In de zomermaanden was een bereik van 350 kilometer zonder meer haalbaar.

Actieradius constant

Harold schetst een vergelijkbaar beeld. “Ik begon ook in de winter en dat was even slikken. Het is een SUV en daarmee niet zo glad gestroomlijnd als een Tesla Model Y of Model 3.” Na 132.000 km ervaart hij nog geen teruggang in bereik. “Het is nog altijd meer dan 300 kilometer in de zomer en ongeveer tot 275 kilometer in de winter. Daarom reken ik op een fraai eindresultaat.”

Hoogste tijd om Marcel van Renselaar van Aviloo erbij te halen met het eindoordeel. Hoe lopen de hazen, hoe zijn de cellen, waar staat deze compacte SUV met zijn ongehoorde puist power? De vlag kan uit: 94 procent. Marcel: “Je ziet het keurige laadgedrag terug in het resultaat. Er wordt gewoon netjes met deze auto omgesprongen en dat betaalt zich uit. Dit is dus zeker een interessante occasion als je een gebruikte EV zoekt.” Eigenaar Harold glundert van oor tot oor. Loon naar werken, zullen we maar zeggen.

Resultaat Volvo XC40 P8 AWD Recharge

Had (netto) 75 kWh

Heeft 70,57 kWh

State of health: 94%