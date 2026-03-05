Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Deze Renault Wind, met de motor uit de Twingo RS, levert zelfs nog meer dan de beloofde 133 pk

Renault Wind 1.6 16V (2011) - Op de rollenbank

Video
0

Hans van Meel was op zoek naar een Mini Cabrio voor zijn vrouw en liep bij toeval tegen deze Renault Wind aan. De vrij eenvoudige techniek sprak hem aan, net als zijn eigenzinnigheid. Inmiddels rijdt Hans er bijna nog vaker mee dan zijn vrouw en dat alles probleemloos.

Wind in de zeilen

Als je Renault ergens niet van mag betichten, dan is het wel dat het merk de gebaande paden niet durft te verlaten. Denk maar eens aan bijvoorbeeld de R16, de Twingo, de tweede generatie Mégane, de Avantime, de Vel Satis en deze Wind. Die maakte zijn debuut in 2010 en is gebaseerd op de Twingo uit 2007. In een tijd dat er nog flink wat te kiezen viel in die klasse, zoals bijvoorbeeld de Opel Tigra, de Mitsubishi CZC, de Nissan Micra C+C en de Peugeot 207 CC. Bij Hans stond ooit een Citroën Pluriel in de garage. “Dat was een lekker eigenzinnige auto met een nogal ingewikkelde dakconstructie. Maar we hebben er veel plezier van gehad. Dat kan ik niet zeggen van de Mini Cooper die daarna kwam, want daarmee hadden we de nodige problemen. Daarom twijfelde ik of er weer een Mini moest komen.”

a href=

De Renault Wind van Hans op de rollenbank.

Deze Renault Wind heeft de motor uit de Twingo RS

De Wind is een zeldzame verschijning, in Nederland zijn er slechts 233 van verkocht en veel van het huidige occasionaanbod betreft een geïmporteerd exemplaar. De krachtbron maakt de Renault van Hans extra bijzonder. Standaard heeft de Wind een 1.2-turbo met 100 pk, maar onder de motorkap van dit exemplaar ligt de 1.6 uit de Twingo RS. Beproefde techniek, de K-motor stamt al uit 1995 en in dit geval hebben we te maken met de K4M die ook veel modellen van Renault en Dacia aandrijft.

Vooralsnog gedraagt de Wind zich voorbeeldig, tot grote tevredenheid van Hans. “Het is een atmosferische motor met precies genoeg vermogen. Hij is naderhand nog getuned, voor iets meer koppel onderin, dat rijdt wat soepeler.” In de zomer trekken Hans en zijn echtgemote er vaak op uit. “Het klapdak is ideaal en voor een auto van dit formaat is de kofferbak zelfs groot. Toch moest ik mijn vrouw er eerst wel van overtuigen. Ze was niet meteen enthousiast, maar die twijfel verdween als sneeuw voor de zon. Als ik dan toch een nadeel moet noemen, dan is dat het hoge verbruik. Met een beetje vlotte rijstijl zit je al snel rond de 1 op 10.”

Renault Wind

Deze Renault Wind heeft de motor uit de Twingo RS

Snufje Ferrari

De dakconstructie is even geniaal als eenvoudig en daardoor ook niet storingsgevoelig. Met een druk op de knop scharniert het bovenste deel van de achterklep omhoog. Vervolgens draait het dak 180 graden naar achteren en daarna sluit de klep weer. De bagageruimte blijft dus altijd even groot. Een soortgelijke constructie zien we bij de Ferrari 458 Spider. Dat is dan ook de enige gelijkenis, want het vermogen van de Wind komt er niet bij in de buurt. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven laat de naald van de toerenteller tot het cijfer 7 gaan, het maximale koppel is bij circa 4.500 toeren paraat. De zestienklepper heeft iets meer vermogen en koppel dan de fabrikant opgeeft. Hans is tevreden: “Het is nog steeds een toerenmachine; met een turbo zou je meer koppel hebben. Maar deze blijft heel, dat is ook wat waard.”

Signalement

Merk Renault
Model Wind 1.6 16V 133 Exception
Carrosserie 2-deurs, cabrio
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 22.990

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.598 cc
Maximaal vermogen 98 kW / 133 pk bij 6.750 tpm
Maximaal koppel 160 Nm bij 4.400 tpm
Inhoud brandstoftank 40 l
Lengte / breedte / hoogte 3.833 mm / 1.689 mm / 1.381 mm
Wielbasis 2.368 mm
Massa leeg 1.148 kg
Laadvermogen 235 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 0 kg / 0 kg
Banden205/40R17Prijzen
Topsnelheid 201 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 9,2 s
Brandstofverbruik 6,9 l/100km
CO2-uitstoot 160 g/km
Plaats een reactie
Renault Renault Wind

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Renault Wind 1.2 TCE Collection Sport Airco PDC NAP APK

Renault Wind 1.2 TCE Collection Sport Airco PDC NAP APK

  • 2011
  • 134.608 km
€ 3.999
Renault Wind 1.2 TCE 100PK Collection

Renault Wind 1.2 TCE 100PK Collection

  • 2012
  • 120.321 km
€ 5.900
Renault Wind 1.2 TCE Collection cabrio airco cuise ALLINPRIJS

Renault Wind 1.2 TCE Collection cabrio airco cuise ALLINPRIJS

  • 2010
  • 125.405 km
€ 6.950

Lees ook

Autotest
Renault Wind TCE 100

Renault Wind TCE 100 (2010) - Test

Vergelijkende test
Abarth 500 C-Mini Cooper Cabrio-Peugeot 207 CC-Ren

Test: Abarth 500 C - Mini Cooper Cabrio - Peugeot 207 CC - Renault Wind

Renault Wind

Renault Wind (2010) - Test

Jaguar XKR

Jaguar XKR 5.0 V8 Supercharged (2009) - Op de rollenbank

Toyota Sprinter Trueno Apex Twin Cam 16

Toyota Sprinter Trueno Apex Twin Cam 16 (1983) - Op de rollenbank

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.