Hans van Meel was op zoek naar een Mini Cabrio voor zijn vrouw en liep bij toeval tegen deze Renault Wind aan. De vrij eenvoudige techniek sprak hem aan, net als zijn eigenzinnigheid. Inmiddels rijdt Hans er bijna nog vaker mee dan zijn vrouw en dat alles probleemloos.

Wind in de zeilen

Als je Renault ergens niet van mag betichten, dan is het wel dat het merk de gebaande paden niet durft te verlaten. Denk maar eens aan bijvoorbeeld de R16, de Twingo, de tweede generatie Mégane, de Avantime, de Vel Satis en deze Wind. Die maakte zijn debuut in 2010 en is gebaseerd op de Twingo uit 2007. In een tijd dat er nog flink wat te kiezen viel in die klasse, zoals bijvoorbeeld de Opel Tigra, de Mitsubishi CZC, de Nissan Micra C+C en de Peugeot 207 CC. Bij Hans stond ooit een Citroën Pluriel in de garage. “Dat was een lekker eigenzinnige auto met een nogal ingewikkelde dakconstructie. Maar we hebben er veel plezier van gehad. Dat kan ik niet zeggen van de Mini Cooper die daarna kwam, want daarmee hadden we de nodige problemen. Daarom twijfelde ik of er weer een Mini moest komen.”

Deze Renault Wind heeft de motor uit de Twingo RS

De Wind is een zeldzame verschijning, in Nederland zijn er slechts 233 van verkocht en veel van het huidige occasionaanbod betreft een geïmporteerd exemplaar. De krachtbron maakt de Renault van Hans extra bijzonder. Standaard heeft de Wind een 1.2-turbo met 100 pk, maar onder de motorkap van dit exemplaar ligt de 1.6 uit de Twingo RS. Beproefde techniek, de K-motor stamt al uit 1995 en in dit geval hebben we te maken met de K4M die ook veel modellen van Renault en Dacia aandrijft.

Vooralsnog gedraagt de Wind zich voorbeeldig, tot grote tevredenheid van Hans. “Het is een atmosferische motor met precies genoeg vermogen. Hij is naderhand nog getuned, voor iets meer koppel onderin, dat rijdt wat soepeler.” In de zomer trekken Hans en zijn echtgemote er vaak op uit. “Het klapdak is ideaal en voor een auto van dit formaat is de kofferbak zelfs groot. Toch moest ik mijn vrouw er eerst wel van overtuigen. Ze was niet meteen enthousiast, maar die twijfel verdween als sneeuw voor de zon. Als ik dan toch een nadeel moet noemen, dan is dat het hoge verbruik. Met een beetje vlotte rijstijl zit je al snel rond de 1 op 10.”

Snufje Ferrari

De dakconstructie is even geniaal als eenvoudig en daardoor ook niet storingsgevoelig. Met een druk op de knop scharniert het bovenste deel van de achterklep omhoog. Vervolgens draait het dak 180 graden naar achteren en daarna sluit de klep weer. De bagageruimte blijft dus altijd even groot. Een soortgelijke constructie zien we bij de Ferrari 458 Spider. Dat is dan ook de enige gelijkenis, want het vermogen van de Wind komt er niet bij in de buurt. Rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven laat de naald van de toerenteller tot het cijfer 7 gaan, het maximale koppel is bij circa 4.500 toeren paraat. De zestienklepper heeft iets meer vermogen en koppel dan de fabrikant opgeeft. Hans is tevreden: “Het is nog steeds een toerenmachine; met een turbo zou je meer koppel hebben. Maar deze blijft heel, dat is ook wat waard.”