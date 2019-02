Gereden: Opel Combo 1.6 CDTI 75 pk Edition

Een testauto zonder groot display met navigatiesysteem … dat is even geleden! De Combo Edition, het tweede model uit de prijslijst, heeft het niet. In plaats daarvan krijg je een matzwarte unit met een verzameling tiptoetsen en een monochrome-schermpje, dat alleen de hoogstnodige informatie verschaft. Hier dus geen Apple CarPlay of wat dies meer zij - daarvoor moet je bij de uitvoering Innovation zijn, maar die is er niet met de kleinste motor van 75 pk. Kortom, hier begin je, met minimaal 100 pk, bij € 17.899. Het display oogt erg sober, maar voldoet toch prima; de bediening is ook goeddeels vanaf het stuurwiel mogelijk. Wel node gemist wordt een camera of in elk geval parkeersensoren. In de testauto zonder ruitjes in de achterdeuren moet je volledig ‘blind’ achteruit rijden en dat is niet goed. Piepertjes zouden verplicht moeten zijn op bestelauto’s, hoe basic ze verder ook mogen zijn, al is het maar om de veiligheid van anderen. Sensoren zijn op de Combo leverbaar voor € 249, een camera kost € 329 extra.

Goed besteed

De uitstraling is dus sober, maar je grijpt wat luxe betreft toch niet gauw mis in de Edition. Het basismodel Selection van € 13.599 heeft weliswaar al elektrische ramen en spiegels, maar moet het toch echt zonder schuifdeur stellen. Die heeft de Edition wel, net als onder meer een multifunctioneel stuurwiel, audio met USB en Bluetooth, airco en cruise control. De bescheiden meerprijs van € 1.300 is daarmee zeer goed besteed. De Combo heeft een prima interieur. De stoelen hadden een nog wat langere zitting mogen hebben, maar daarmee verstomt de kritiek verder wel. Ja, het bovenste dashboardkastje verdient een handgreep; je moet het nu aan de scherpe onderste rand opentrekken. Verder zijn er veel bakken en vakken, ook aan het dak en zelfs boven het instrumentarium. Fijn zou nog een multifunctionele passagiersstoel zijn, waarvan je de leuning als tafeltje kunt gebruiken. Het zicht rondom is prima, met helaas nét een dode hoek in de enkelvoudige spiegel rechts.

Vijfbak

De 1.6 CDTI (feitelijk BlueHDI, uiteraard van PSA) met 75 pk/3.500 tpm voldoet in lokaal verkeer prima. Je kunt er dan echt wel leuk mee opschieten, want aan trekkracht onderin is geen enkel gebrek (230 Nm/1.750 tpm). Maar vanaf 100 km/h krijgt het motortje het echter al moeilijk; eventjes doortrappen naar 120 km/h kost flink wat tijd. Bovendien maakt de 1.6-motor bij het accelereren een flinke berg lawaai. Gelukkig is het bij constant rijden tot 120 km/h (2.500 tpm) stil genoeg; wie altijd 130 wil rijden, gaat op den duur van de motordreun balen. De vijfbak, die prima zijn werk doet, zou je dan een versnelling extra willen doneren. Het verbruik was niet spectaculair: gemiddeld 6,3 l/100 km. Het veercomfort krijgt een dikke voldoende. Harde tikken in de rug deelt de onafhankelijke achteras niet uit, maar zijdezacht is het ook weer niet. Wel zonder meer acceptabel voor alledaags gebruik. De laadruimte is goed bereikbaar, maar zoals eerder al gemeld een stuk kleiner van formaat dan die van de vorige Combo. Even passen en meten of alles weer mee kan, dus. En anders is er over enkele maanden een verlengde (meer geen verhoogde!) Combo leverbaar.