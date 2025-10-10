Het is 2008 en Richard Buskermolen besluit om zichzelf te trakteren op een cabriolet. Dat verzoek legde hij neer bij de lokale garagehouder, die een tijdje later met een rode Ford Mustang op de proppen kwam. Dat blijkt een unieke auto, want niemand minder dan biermagnaat Freddy Heineken kocht ’m nieuw.

Import

Nog in dezelfde week dat Richard zijn Mustang kocht, kreeg hij al het dubbele van de aanschafprijs geboden. Verleidelijk, maar de voormalig ondernemer hapte niet toe. Hoe kwam de Ford van Heineken bij een kleine garagehouder terecht? “De toenmalige chauffeur van Freddy Heineken, Ab Doderer, was bevriend met de eigenaar van mijn garage. Via hem is de auto daar terechtgekomen.”

We krijgen een map met documentatiemateriaal te zien, waaruit zonder meer blijkt dat deze Mustang via Van Munching & Co, de Amerikaanse importeur van de bierbrouwer, begin 1983 is aangekocht en via rederij Wallenius vanuit New York naar Nederland is verscheept. In juni dat jaar kreeg hij zijn Nederlandse kenteken, dat er tot op de dag van vandaag op zit. De geschiedenis leert ons eveneens dat Freddy en zijn chauffeur nog geen vijf maanden later zijn ontvoerd. Op 9 november 1983, om precies te zijn. De ontvoerders eisten 35 miljoen gulden en kregen dat op 28 november ook uitbetaald, maar lieten hun gijzelaars niet vrij. Pas op 30 november leidde een anonieme tip naar de loods waar de twee gevangen zaten. Daarmee is het jaar dat Freddy voor het eerst in zijn Mustang stapte onlosmakelijk verbonden met deze gruweldaad.

Cabriogroepje

Voormalig rozenkweker Richard heeft al zeventien jaar plezier van zijn Mustang, onder meer met het cabriogroepje waar hij deel van uitmaakt. “We maken jaarlijks een leuk reisje, dan zijn we met z’n allen een weekje weg. Maximaal vierhonderd kilometer van huis, zoals naar de Eiffel, Moezelstreek, België en Luxemburg. Er zitten moderne en klassieke cabrio’s bij en elke keer is het reuze gezellig. Rijden is net of je zweeft met deze auto. En vooral kinderen zijn er gek op.”

Een tijdje geleden stond hij in Noordwijk bij het Wilhelmina-monument. “En wat denk je? Een paar weken later zie ik op internet een foto van mijn auto op die plek. Maar ook bij andere gelegenheden trekt hij veel bekijks. Zo waren we eens op vakantie in Limburg en zag ik dat er een man bij mijn auto stond te kijken. Bleek dat hij de voorzitter van de Nederlandse Mustang-club was.”

Richards zoon was een jaar of tien geleden naar de American Day op het circuit van Zandvoort. Hij was de enige met een Mustang van dit type. “Als je op zo’n moment dan ook nog eens het verhaal achter de auto vertelt, raken de mensen nog enthousiaster. Het zal ook de combinatie van de rode lak en de witte binnenkant zijn, denk ik.”

Nieuw oud windschot

Na een jaar of vier werd het zo zachtjes aan tijd voor een set nieuwe banden. En toen wachtte Richard een onaangename verrassing. Zijn rode cabriolet staat namelijk op de bekende TRX-banden van Michelin. En we weten: die zijn duur. “De enige andere optie is een set andere wielen met een normale bandenmaat, dan zou ik zelfs nog goedkoper uit zijn. Dat wilde ik absoluut niet, hij moet origineel blijven. Na zeven maanden was de set banden er, ik betaalde vierhonderd euro per stuk. Een windschot bleek moeilijk te vinden. Ik plaatste een oproep op internet en warempel, een man uit Drenthe belde. Hij had ’m al dertig jaar op zolder liggen, nieuw in de doos. Inmiddels heb ik weer een nieuwe, besteld uit de VS. Die oude was na een paar jaar helemaal vergaan.”

De motor heeft het al die jaren best goed gedaan, op wat gedoe met de carburateur na. De grootste ingreep was afgelopen winter. De automaat schakelde al een tijdje niet meer door naar lock-up. “Het schijnt een slecht type lock-up-systeem te zijn. Mustang-specialist Lek in Kwakel heeft een andere drietraps automaat gemonteerd en eerlijk gezegd merk ik geen verschil bij het rijden. Ik ben er nog steeds heel blij mee en die bijzondere historie maakt deze Mustang net dat beetje leuker.”

Geschiedenis: droomdebuut en diepe dalen

De Ford Mustang behoeft feitelijk geen betoog. Althans, als je het over de eerste generatie uit 1964 hebt, ook wel bekend als de pony car. In dat jaar verraste Ford de wereld met de Mustang, een betaalbare sportwagen voor het grote publiek. Compact voor Amerikaanse begrippen, scherp geprijsd en leverbaar met modale zescilinders of een lekkere vette V8. De Mustang vloog de showrooms uit; in het eerste jaar (1964-’65) al ruim 418.000 stuks en in 1966 zelfs iets meer dan 607.000 exemplaren. De tweede generatie kwam in 1973 en is duidelijk een stuk kleiner. De derde, zoals de auto op deze pagina’s, kwam in 1979 en werd pas in 1994 afgelost door nummer vier. De verkoopcijfers door de decennia heen zakten tot onder de 100.000 per jaar. Tien jaar later volgde generatie vijf, duidelijk geïnspireerd op de eerste. In 2014 kwam de zesde op de markt en diens opvolger kennen we sinds 2023.

Technische gegevens Ford Mustang

Motor V6, in lengterichting geplaatst, 3.797 cc

Max. vermogen 83,5 kW/114 pk bij 4.200 tpm

Max. koppel 237 Nm bij 2.600 tpm

Aandrijving achter, automatische 3-bak

Wielophanging v/a onafh., schroefveren, stab./starre as, schroefveren

Remmen v/a schijven/trommels

Afmetingen (l x b x h) 4,55 x 1,76 x 1,32 m

Wielbasis 2,55 m

Gewicht 1.390 kg

Topsnelheid 167 km/h

0 - 100 km/h 13,4 s

Verbruik gem. 13,9 l/100 km

Nieuwprijs 1983 66.420 gulden (€ 30.140)

*Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Eigenaar Ford Mustang

Naam Richard Buskermolen

Bouwjaar 1958

Beroep gepensioneerd rozenkweker

Eerste auto Morris Marina

Droomauto Heb ik al: Audi Q5 en deze Mustang

Onderhoudshistorie

Richard maakt niet al te veel kilometers met de Ford. Sinds 2008 zijn de volgende zaken vervangen: radiateur, stuurhuis, versnellingsbak, banden (vervangen door vier nieuwe TRX-banden) en de kap. Daarnaast is de carrosserie opnieuw gespoten.

De mening van Carrec Technocenter

Dennis Koldewijn: “Bij Amerikaanse auto’s verwacht je bijna standaard een V8, deze Ford Mustang moet het doen met een zescilinder. Als je zoals ik vind dat alles beter wordt met een V8, mis je vooral de roffel van de achtcilinder. Voor de rijbeleving maakt het niets uit, het is geen auto waarmee je op zoek gaat naar de grenzen van wegligging of waar je heel hard mee wil rijden. Het onderstel is soepel, iets te soepel voor mijn gevoel maar het voldoet. De transmissie schakelt goed, al zijn de schakelmomenten wat bonkerig en soms weet hij niet goed welk verzet te kiezen. De 3-traps met lock-up is al vervangen door een conventionele 3-traps automaat omdat deze beter is. Wellicht hoort het wat minder verfijnde gevoel bij deze transmissie. Al met al is het een prima auto om op mooie dagen mee te toeren.”