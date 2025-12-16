Al bijna twintig jaar rijdt Walter Mansveld uit Diemen zijn kilometers bij elkaar in een kloeke stationwagon, een Ford Mondeo Wagon uit 2003. Die had 23.000 kilometer op de teller bij aanschaf. Dat zijn er inmiddels ruim een half miljoen meer. Oftewel: veertien rondjes om de aarde en een beetje. Hoe is de wereldauto Mondeo er nu aan toe?

Veel voor weinig

Walter is niet per se een merktrouwe automobilist. Hij trapte zijn autoleven af met drie keer een eerste generatie Volkswagen Golf. Daarna volgden nog een Toyota Starlet en kortstondig een Mazda die hij total loss reed. Maar er is wel een sentimentele band met het blauwe Ford-embleem, want vader Mansveld was een trouwe Ford-rijder. Daarom kocht Walter op een gegeven moment een Mondeo Wagon van het eerste model. Hij ruilde hem in op dezelfde auto van een generatie later, die uit het New Edge-designtijdperk van Ford. Al is dat eerder toeval. “Ik wilde gewoon een grote auto tegen een schappelijke prijs, waarin je niet alles om hoeft te bouwen als je een koelkast of een fiets wilt vervoeren. Het had net zo goed een ander merk kunnen zijn. Maar ik zou bijvoorbeeld nooit een Opel kopen, al weet ik niet waarom.” Naast een fiets of een koelkast moet er ook een drumstel zonder moeite ingeladen worden, want Walter is drummer. “Dat kan hoor. En dan passen er nog vier mensen en wat gitaren in!”

Rijp voor revisie

In bijna twintig jaar en zes ton geniet een auto natuurlijk het nodige onderhoud. Tot tien jaar geleden gebeurde dat bij de dealer in Haarlem. Daarna verhuisde de familie Mansveld naar Diemen, waar de Mondeo weer naar de plaatselijke merkdealer ging. “Daar vond ik het op een gegeven moment te duur worden, waarna ik bij een universele garage terechtkwam.” Rond 2010, toen de Mondeo twee ton gelopen had, zijn de koppeling en aandrijfassen vervangen. Met nog eens twee ton erbij begon de achttienhonderd nogal veel olie te verbruiken en vond Walter de tijd rijp voor een revisie. De cilinderkop werd ook meteen maar meegenomen. Juist in die tijd had de dealer een fraaie inruilactie lopen. “Ik kon met fikse korting een nieuwe Ford kopen, wel een kleiner model. Maar met een mooi optiepakket zou de korting weer vervallen. Bovendien kreeg ik nog maar €750 voor de Mondeo.” En aangezien grote stations met weinig kilometers aan de prijs zijn, koos Walter voor een motorrevisie. “Toen had ik voor €5.000 weer een ‘nieuwe’ auto.” Maar helaas vergaten de monteurs om tijdens de revisie de waterpomp te vervangen, waardoor de cilinderkop twee jaar geleden opnieuw aan revisie toe was. En onlangs zijn de aandrijfassen vervangen en ook moest er wegens blikschade een nieuw portier in. Toch is Walter al met al positief gestemd. “Ik denk dat de uitslag meevalt. Het airbaglampje brandt sinds ik de voorstoelen en het stuur vervangen heb, maar dat krijgen ze bij de garage niet uit. En misschien dat er nieuwe schokdempers onder moeten.” Hij verzekert ons dat hij in ieder geval met de Mondeo doorrijdt tot het bittere eind. We gaan zien of dat verstandig is.

Geen druppel meer

Want eenmaal op de brug wordt Walters goede hoop door keurmeester Tim acuut de grond in geboord. De motorkap staat nog maar net open als Tim eens meet hoeveel olie er nog aan de - loszittende - peilstok zit. Om precies te zijn nog geen druppel. Dat begint lekker. Onder de motorkap hangt bovendien een penetrante geur. Het blijkt dat er uitlaatgassen in het onder druk staande koelsysteem hangen, waarvan het water onder het minimum staat. Onze keurmeester vermoedt een lekke koppakking. “En zie je hoe dik de koelwaterslang is? Die staat op knappen hoor”, waarschuwt hij. Walter laat zich niet uit het veld slaan. Als Tim de brug omhoog doet, wordt het er niet veel beter op. Het roestspook heeft namelijk de weg naar het rechter achterportier van de Mondeo gevonden, maar wat ons pas écht zorgen baart, is de draagarm rechtsachter. Die zit dusdanig los, dat het wiel zonder al te veel moeite behalve ronddraait ook op en neer beweegt. Tim laat er geen gras over groeien: “Deze auto is het niet meer waard om op te knappen en kan meteen naar de sloop. Zonde van de nieuwe onderdelen die erop zitten.” Maar Walter toont zich strijdlustig. “Als het me niet meer dan €20.000 gaat kosten, laat ik alle zaken repareren.” We wensen Walter veel succes, maar wij zouden alvast met een schuin oog het AutoWeek-occasionplatform in de gaten houden. Dat kan zomaar eens van pas komen. Want deze wereldauto is bezig aan zijn laatste ronde.

Eigenaar Ford Mondeo Wagon

Naam Walter Mansveld

Bouwjaar 1960

Woonplaats Diemen

Beroep gepensioneerd HR-manager

Eerste auto Volkswagen Golf I

Vorige auto Ford Mondeo Wagon

Wat zou je aan de auto willen veranderen? "Helemaal niets"

Wat is je langste reis met deze auto? "Naar Barcelona, ruim 1.500 kilometer enkele reis"

Onderhoudshistorie

Voor 2010 geen grote dingen, wel remschijven en -blokken, af en toe een lagertje

2010/2011 - koppeling en aandrijfassen vervangen

2015 - motorrevisie inclusief cilinderkop en koppeling vervangen

2023 - aftermarket achteras gemonteerd en nieuwe revisie cilinderkop

2025 - aandrijfassen vervangen

Wat mankeert er aan de Ford Mondeo?

Airbag lampje brandt

Veel bandengeluid en een wiellager hoorbaar tijdens rijden

Bediening gaspedaal gaat zwaar

Stuur staat naar links bij rechtuit rijden

Auto schokt iets tijdens remmen

Minimale bijgeluiden hoorbaar vanuit de aandrijflijn (vermoedelijk door gebrek aan olie)

Oliedruklampje gaat branden bij scherpe bochten

Hard bijgeluid vanuit het aircosysteem of aircopomp,

Er is een lampje van het derde remlicht defect

Afdekkap van de motor zit niet goed vast

Diverse delen rondom de motor zitten niet vast (peilstok, stuurleiding, diverse delen bedrading, boutje distributiekap, koplamp links, accu)

Er zit geen olie meer aan de peilstok

Koelwater staat onder minimum. Na controle blijkt er veel restdruk in het systeem en stinkt dit naar uitlaatgassen

Koelsysteem getest op uitlaatgassen, deze test is positief. Vermoedelijk is de koppakking lek

Roest op de deuren

Buitenste aandrijfashoes rechtsvoor lekt

Bovenste koelwaterslang op motorblok is vergaand opgezet en staat op klappen

Hitteschild boven uitlaat aan de achterkant zit niet goed vast

Vulhals van de brandstoftank zit niet goed vast

Bovenste draagarmrubber rechtsachter aan de binnenkant is totaal versleten en heeft veel speling

Uitlaat is doorgeroest en lek bij aansluiting met einddemper

Banden achter zijn flink gecupt

Wiellager rechtsvoor heeft veel speling

Roestgat in dorpel rechts

De mening van Carrec Technocenter

“Deze Ford Mondeo heeft bijna twintig jaar en meer dan 550.000 kilometer hard gewerkt voor zijn eigenaar, en dat is te zien. De motor is al eens eerder gereviseerd. Nu zijn daar opnieuw problemen mee die op korte termijn kunnen resulteren in pech langs de weg. Gezien de overige defecten en staat van de auto is het niet meer economisch verantwoord om nog een grote reparatie aan deze auto uit te voeren. Daarom een dikke duim naar beneden wat mij betreft.”