Ford Focus - AutoWeek Test

Is het de compacte Ford Fiesta? Diens SUV-broertje Puma? De elektrische Mustang Mach-E misschien? Nee, de bestverkochte Ford is in ons land nog altijd de vrij onopvallende Focus, de stille kracht van het gamma. Vorig jaar kreeg de succesvolle gezinsauto een uitgebreide facelift. In deze test zoeken we uit, waar zijn kwaliteiten gezocht moeten worden en op welke vlakken hij door het ijs zakt.

Hoe herken ik de vernieuwde Ford Focus?

De Ford Focus zie je werkelijk overal. Maar dat valt eigenlijk pas op als je erop gaat letten. Doe je dat niet, dan loop je zomaar voorbij aan de veelal zwarte en grijze stationwagons die voor de grootste verkoopaantallen zorgen. Let je wel op, dan kun je nu op zoek gaan naar de gefacelifte exemplaren. Die laten zich het gemakkelijkst herkennen aan het logo voorop, dat niet meer bovenop de neus ligt maar voortaan in de grille huist. Ook de scherpere en hoger geplaatste koplampen, de bredere en hogere grille en de anders ingedeelde voorbumper zijn goed herkenbaar.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen lastiger waar te nemen. De led-strepen in de lichtunits hebben nu een iets andere vorm, maar je moet beide varianten naast elkaar zetten om het verschil te ontdekken. Het is trouwens opvallend dat de Focus nog steeds zo populair is, in een wereld die in toenemende mate wordt gedomineerd door SUV’s, cross-overs en EV’s. De laatste jaren is hij steevast ergens rond de tiende plek in de Nederlandse verkoopranglijsten te vinden. In 2022 zakte de Focus iets verder terug in de hitlijst; hij knokt niet meer met de Opel Astra of Volkswagen Golf om de titel ‘best verkopende C-segmenter’, maar met de … Kia Ceed. Wat een verrassing!

Is er ook iets aan het interieur van de Focus veranderd?

Belangrijkste verandering aan het interieur van de Focus is de toevoeging van het enorme centrale beeldscherm. Doordat de rest van het dashboard wat inspiratieloos en zelfs al wat gedateerd oogt, is dat gigantische touchscreen een beetje misplaatst. Over de kwaliteiten van het scherm overigens niets dan lof: het werk snel, is overzichtelijk, biedt uitgebreide keuzemogelijkheden en is technologisch helemaal bij de tijd. Ook de knoppen voor de klimaatregeling zijn opgeslokt door het scherm. Doordat de bedieningselementen altijd in beeld blijven, ga er je niet snel aan ergeren. Dat is bij de gedigitaliseerde klimaatregelsystemen van andere merken nog wel eens anders …

Achter het stuur vind je nu ook een digitaal instrumentarium, maar dat is slechts beperkt naar smaak in te delen. Je verwacht toch meer van zo’n groot scherm. De knalblauwe achtergrondkleur is bovendien nogal smaakgevoelig, in de Sport-stand van de Selectable Drive Mode – waarin de mate van stuurbekrachtiging, reacties van de motor op het gaspedaal en de werking van de airco worden aangepast – kleurt het instrumentarium donkergrijs met rood.

Je zit nog altijd heerlijk in de Focus. Voor je hoofd, benen en ellebogen is riante ruimte, en menig concurrent kan nog (steeds) een voorbeeld aan de Ford nemen aan de hoeveelheid ruimte op de achterbank. Dat gaat niet ten koste van de kofferruimte: er past 392 liter achterin. Klap je de achterbank neer, dan past er 1.354 liter in het laadruim. Cijfers waarmee je in het C-segment voor de dag kunt komen. Helaas gaat dat minder op voor het trekvermogen van de Focus: een geremde aanhangwagen mag niet zwaarder dan 1.100 kilo zijn. Met de 155 pk sterke automaatversie en de sportieve Focus ST kan respectievelijk 400 tot 500 kilo meer worden getrokken.

Wat doet dat hybridesysteem voor de prestaties en het verbruik van de Focus?

Met de 1,0-liter driecilinder EcoBoost-motor is de Ford Focus beslist niet ondergemotoriseerd. In de testauto komt het kleine turboblokje tot een vermogen van 125 pk. Op beschaafde wijze levert hij vlotte prestaties. Je zit in 10,3 tellen op 100 km/h en de auto heeft een topsnelheid van 200 km/h. Als je kiest voor de 1.0 EcoBoost met 125 pk, dan koppelt Ford je aan een handgeschakelde zesbak. Het is soms even zoeken naar de vrij laag gepositioneerde pook, maar schakelen gaat – mede dankzij de vergevingsgezinde koppeling – soepel en zonder overmatige schokken door de aandrijflijn.

De Focus draagt op zijn achterklep een Hybrid-embleem, maar dat belooft iets meer dan de auto te bieden heeft. In plaats van een volwaardig hybridesysteem – waarmee de auto over korte afstanden volledig elektrisch kan rijden – beschikt de Focus over een mild hybrid-systeem. Met andere woorden: een elektrisch hulpje dat de benzinemotor op gezette momenten bijstaat met wat extra koppel, zodat de EcoBoost-motor minder hard hoeft te werken voor gelijke prestaties. En dus minder benzine verstookt. De Ford-motor is ermee geholpen, want tijdens de testperiode kwamen wij aan een gemiddeld verbruik van 1 op 17,2. Weliswaar 2 kilometer minder dan Ford belooft, maar hoe dan ook een keurige waarde.

Stuurt dat nog een beetje, zo’n Focus?

Jazeker, Ford heeft wat betreft rijeigenschappen een uitstekende reputatie hoog te houden. De Focus stuurt lekker scherp, biedt een uitstekend contactgevoel en blijft ook op hoge snelheid eenvoudig de ingestuurde lijnen volgen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat onze testauto is voorzien van een sportiever (lees: harder) afgestemd onderstel, als onderdeel van het uitrustingsniveau ST-Line X.

Gaat dat ten koste van het rijcomfort? Nou, dat valt dus reuze mee. Ford weet als geen ander automerk (zonder elektronische hulpmiddelen) een mooie combinatie tussen veercomfort en rijplezier te vinden. De huidige Focus is nou ook nog niet zó lang op de markt, in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm kwam de auto in 2018 op de markt. Maar ook op dit onderdeel vormt de Focus nog steeds een van de beste C-segmenters.

Welke motoren heeft Ford nog meer in de aanbieding?

Ford heeft het leveringsprogramma van de Focus de laatste jaren flink uitgedund. In feite worden in Nederland nog maar vier motorvarianten aangeboden. Gekeken naar het vermogen, staat de 1.0 EcoBoost Hybrid met 125 pk (zoals in de testauto) aan de basis van het aanbod. Een trede hoger staat een 155 pk sterke versie van dezelfde motor, die naar keuze kan worden besteld met een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat. Topversie is de 280 pk sterke Focus ST, een heuse ‘hot hatch’ die in dezelfde sportschool heeft getraind als de Volkswagen Golf GTI en BMW 128ti. Ten slotte is er ook nog (steeds) een dieselversie van de Focus, met een 115 pk sterke EcoBlue-motor. Alle benzineversies zijn als vijfdeurs hatchback én als stationwagon leverbaar, de dieselmotor blijft voorbehouden aan de Focus Wagon.

Hoe zit ’t met de uitrusting van de Focus?

Standaard wordt de Focus geleverd in de al behoorlijk complete Titanium-uitvoering. Full-led koplampen, 16-inch lichtmetalen wielen, het grote 13,2-inch beeldscherm met navigatie en smartphone-integratie voor Apple CarPlay of Android Auto, automatische airco, parkeersensoren voor en achter, Selectable Drive Modes, noem maar op.

De Titanium X voegt daar een bestuurdersstoel aan toe die in tien verschillende richtingen verstelbaar is, evenals het digitale instrumentarium, 17-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera, een uitgebreid audiosysteem met luidsprekers van B&O en een draadloze telefoonoplader. De ST-Line gaat op de sportieve toer, met (ten opzichte van de Titanium) zwarte sierlijsten rond de portierramen, het al genoemde sportonderstel en een afwijkende voor- en achterbumper. Ook vanbinnen vertoont de ST-Line wat meer branie dan de Titanium. Is er ten slotte de ST-Line X, maar die heeft eigenlijk dezelfde extra’s als de X-versie van de Titanium.

De veiligheidsuitrusting van de Focus doorstaat de toets der kritiek, maar ook niet meer dan dat. Zaken als een autonoom noodremsysteem en zelfcorrigerende rijstrookondersteuning worden standaard geleverd. Voor adaptieve cruisecontrol, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, vermoeidheidsherkenning, dodehoekwaarschuwing, een uitwijkassistent en cross traffic alert – dat bij achteruitrijden waarschuwt voor naderende voertuigen – zitten allemaal in het Driver Assistance Pack. Overigens heeft dat een alleszins redelijke meerprijs, je doet jezelf (en je passagiers) eigenlijk tekort door dit pakket niet aan te vinken op het bestelformulier.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Motorisch is de keuze redelijk beperkt, de ST en de 1.5 diesel zijn er maar in een uitrustingniveau en maken maar een klein deel van de verkopen op. De 1.0 Ecoboost is er met 125 en 155 pk. In het geval van de Titanium X zit de sterkere motor vast aan een automaat, in de ST-Line X kan die motor ook met handbak worden gekoppeld. De automaat is niet de fijnste in z'n soort, dus als je voor de 155 pk gaat, is de ST-Line X eigenlijk verplicht. Dan zit je wel vast aan het sportonderstel, dat de toch al stevige Focus nog wat straffer maakt. Wellicht is het verstandiger om genoegen te nemen met wat minder vermogen en voor de 1.0 125 pk Titanium X te gaan. Vul die aan met het Winter Pack (€ 500) en Parking Pack (€ 450) en je hebt een behoorlijk riant uitgeruste auto. De meerprijs van de Wagon (€ 1.250) is gezien z'n meerwaarde het overwegen waard.