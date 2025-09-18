Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Ford Fiesta ST (2021) - Op de rollenbank

'Er is mij 240 pk beloofd door de tuner'

5 reacties

Video

Ferhat Say uit Hattem nam zijn uitspraak ‘ik wil eens wat snellers’ heel serieus. Hij maakte de overstap van een Toyota Aygo naar een Ford Fiesta ST. Allebei hebben ze een driecilinder. Maar de Ford zou wel flink wat meer vermogen moeten hebben. Tijd om dat te testen.

Een echt snelle auto had Ferhat in feite nog nooit gehad. “Ik heb ooit een BMW 118i gereden. Dat was ook een driecilinder, maar ik miste wat vermogen.” De vorige auto van Ferhat was dus een Toyota Aygo. “Die kocht ik omdat ik een auto nodig had. Comfortabel was anders. De Aygo had niet eens airco en de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurde 14 seconden. Autobahncruisen zat er met die auto ook niet in, want de topsnelheid van dat koekblik was 157 km/h.” Daarom was Ferhat erg blij dat hij voor zijn werk in de automatiseringsindustrie een leaseauto tot zijn beschikking kreeg.

Twijfel

Ferhat wenste met zijn jaarkilometrage van 40.000 km wel iets comfortabels te hebben. “In eerste instantie ben ik gaan kijken naar een Volkswagen Polo GTI. Uiteindelijk ben ik voor de Fiesta gegaan, vanwege de rijbeleving. De wegligging van de Ford is naar mijn idee gewoon beter. De auto heeft daarnaast een handbak. Dat had toch mijn voorkeur, ondanks de hoeveelheid kilometers die ik rijd.”

Hoewel de Fiesta naar eigen zeggen als een kart op de weg ligt, is het voor Ferhat van belang dat de auto dagelijks goed inzetbaar is. En laat dat nou net het geval zijn. “Met een verbruik van 1 op 16 ben ik erg tevreden. Daar hoef ik echt niet mijn best voor te doen. Ondanks het kartgevoel in bochten is de Ford bij snelwegritten erg comfortabel.”

Climax na anticlimax

De Ford van Ferhat is niet meer helemaal origineel. Zo heeft hij een cold air intake van Forge Motorsport laten plaatsen en voor het extra sportieve schakelgevoel is er een shortshifter geïnstalleerd. Verder heeft er chiptuning plaatsgevonden. “Er is mij 240 pk beloofd door de tuner. Ik tank altijd netjes E5, dus ik ga ervan uit dat hij dat vermogen vandaag gaat halen.” Dat willen wij ook weleens weten en daarom is rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven druk bezig met het insnoeren van de Fiesta.

Zoals altijd kalibreert Ghisbert eerst de auto die op de rollenbank staat voordat er vol gas wordt gegeven. Eenmaal gekalibreerd wordt het gaspedaal ingetrapt tot op de bodem en kijken we met zijn allen vol spanning naar de meters van de rollenbank. De verbijstering is van de gezichten af te lezen als de witte feestganger van Ferhat nog geen 200 pk aantikt. Een afknapper! Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Maar dan komt de aap uit de mouw. In alle gezelligheid rondom de rollenbank is Ghisbert vergeten om de koelventilatoren aan te zetten. Een auto op vol vermogen laten draaien zonder rijwind, tja, dat gaat natuurlijk niet goed. Tijd voor een tweede meting dus. Die maakt alles goed, want met wat extra wind schopt de driepitter van Ferhat het moeiteloos tot 250 pk. Van zulke cijfers worden we blij. Zo ook Ferhat, die met een topresultaat tevreden naar huis kan.

Signalement

Merk Ford
Model Fiesta 1.5 EcoBoost ST-3
Carrosserie 5-deurs, hatchback
Transmissie 6 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 32.990

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 3-cil. in lijn
Cilinderinhoud 1.496 cc
Maximaal vermogen 147 kW / 200 pk bij 6.000 tpm
Maximaal koppel 290 Nm bij 1.600 tpm
Inhoud brandstoftank 42 l
Lengte / breedte / hoogte 4.160 mm / 1.760 mm / 1.469 mm
Wielbasis 2.493 mm
Massa leeg 1.183 kg
Laadvermogen 472 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 0 kg / 0 kg
Banden205/40R18Prijzen
Topsnelheid 232 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 6,5 s
Brandstofverbruik 6,0 l/100km
CO2-uitstoot (WLTP) 150 g/km
5 Bekijk reacties
Ford Ford Fiesta

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line | Winter Pack | Panorama dak | B&O |

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line | Winter Pack | Panorama dak | B&O |

  • 2018
  • 77.584 km
€ 15.950
Ford Fiesta 1.1 AIRCO*STOEL+STUUR+VOORRUITVERWARMING NAVI

Ford Fiesta 1.1 AIRCO*STOEL+STUUR+VOORRUITVERWARMING NAVI

  • 2018
  • 55.318 km
€ 11.750
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid Active Automaat | Full LED | NAVI | CARPLAY | VELGEN

Ford Fiesta 1.0 Ecoboost Hybrid Active Automaat | Full LED | NAVI | CARPLAY | VELGEN

  • 2022
  • 11.975 km
€ 22.900

Lees ook

RB Ford Fiest

Ford Fiesta ST (2018) - Op de Rollenbank

Achtergrond
Ford Focus

Interesse in gebruikte Ford Fiesta en Focus neemt toe na bekendmaking productiestop

Praktijkverbruik
AutoWeek Magazine 51/52 Ford Fiesta ST-Line

Hoe zuinig is de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost in de praktijk?

Occasiontest
Ford Fiesta vs. Volkswagen Polo

Ford Fiesta vs. Volkswagen Polo - Occasion Test

Nieuws
Ford Puma

Ford Fiesta en Puma mild-hybride ook met automaat

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.