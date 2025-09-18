Ford Fiesta ST (2021) - Op de rollenbank

Ferhat Say uit Hattem nam zijn uitspraak ‘ik wil eens wat snellers’ heel serieus. Hij maakte de overstap van een Toyota Aygo naar een Ford Fiesta ST. Allebei hebben ze een driecilinder. Maar de Ford zou wel flink wat meer vermogen moeten hebben. Tijd om dat te testen.

Een echt snelle auto had Ferhat in feite nog nooit gehad. “Ik heb ooit een BMW 118i gereden. Dat was ook een driecilinder, maar ik miste wat vermogen.” De vorige auto van Ferhat was dus een Toyota Aygo. “Die kocht ik omdat ik een auto nodig had. Comfortabel was anders. De Aygo had niet eens airco en de sprint vanuit stilstand naar 100 km/h duurde 14 seconden. Autobahncruisen zat er met die auto ook niet in, want de topsnelheid van dat koekblik was 157 km/h.” Daarom was Ferhat erg blij dat hij voor zijn werk in de automatiseringsindustrie een leaseauto tot zijn beschikking kreeg.

Twijfel

Ferhat wenste met zijn jaarkilometrage van 40.000 km wel iets comfortabels te hebben. “In eerste instantie ben ik gaan kijken naar een Volkswagen Polo GTI. Uiteindelijk ben ik voor de Fiesta gegaan, vanwege de rijbeleving. De wegligging van de Ford is naar mijn idee gewoon beter. De auto heeft daarnaast een handbak. Dat had toch mijn voorkeur, ondanks de hoeveelheid kilometers die ik rijd.”

Hoewel de Fiesta naar eigen zeggen als een kart op de weg ligt, is het voor Ferhat van belang dat de auto dagelijks goed inzetbaar is. En laat dat nou net het geval zijn. “Met een verbruik van 1 op 16 ben ik erg tevreden. Daar hoef ik echt niet mijn best voor te doen. Ondanks het kartgevoel in bochten is de Ford bij snelwegritten erg comfortabel.”

Climax na anticlimax

De Ford van Ferhat is niet meer helemaal origineel. Zo heeft hij een cold air intake van Forge Motorsport laten plaatsen en voor het extra sportieve schakelgevoel is er een shortshifter geïnstalleerd. Verder heeft er chiptuning plaatsgevonden. “Er is mij 240 pk beloofd door de tuner. Ik tank altijd netjes E5, dus ik ga ervan uit dat hij dat vermogen vandaag gaat halen.” Dat willen wij ook weleens weten en daarom is rollenbankchef Ghisbert van Ginhoven druk bezig met het insnoeren van de Fiesta.

Zoals altijd kalibreert Ghisbert eerst de auto die op de rollenbank staat voordat er vol gas wordt gegeven. Eenmaal gekalibreerd wordt het gaspedaal ingetrapt tot op de bodem en kijken we met zijn allen vol spanning naar de meters van de rollenbank. De verbijstering is van de gezichten af te lezen als de witte feestganger van Ferhat nog geen 200 pk aantikt. Een afknapper! Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Maar dan komt de aap uit de mouw. In alle gezelligheid rondom de rollenbank is Ghisbert vergeten om de koelventilatoren aan te zetten. Een auto op vol vermogen laten draaien zonder rijwind, tja, dat gaat natuurlijk niet goed. Tijd voor een tweede meting dus. Die maakt alles goed, want met wat extra wind schopt de driepitter van Ferhat het moeiteloos tot 250 pk. Van zulke cijfers worden we blij. Zo ook Ferhat, die met een topresultaat tevreden naar huis kan.