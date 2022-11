Ford Fiesta - AutoWeek Test

De Ford Fiesta is misschien wel de leukst rijdende compacte auto van dit moment, maar de concurrentie is moordend. Het in 2017 gelanceerde model heeft nu een nieuwe neus gekregen en onderging ook onderhuids de nodige verbeteringen. Is de leukste compacte hatchback nu ook de beste auto in dit segment? Deze test wijst het uit.

Wat is er met de facelift allemaal veranderd aan de Ford Fiesta?

De huidige generatie van de Ford Fiesta verscheen in 2017 op de markt. Eind 2021, na vier succesvolle jaren, achtte Ford de tijd rijp voor een grondige update van de compacte hatchback. In de verkoopstatistieken was de Fiesta inmiddels op grote achterstand gezet door publiekslieveling Volkswagen Polo, maar hij werd inmiddels ook door concurrenten als de Peugeot 208, Opel Corsa, Toyota Yaris en Renault Clio voorbij gestreefd. De facelift kwam geen moment te vroeg.

De Fiesta heeft een nieuwe neus gekregen, met andere koplampen en een nieuwe voorbumper waarin een aangepaste grille is gezet. Een subtiele facelift, waardoor de Fiesta nu sterk lijkt op de Focus, die eind 2021 eveneens onder het mes is gegaan bij Fords plastisch chirurg. Het interieur van de Fiesta bleef in de basis gelijk, maar de informatievoorziening en bediening zijn wel gemoderniseerd. Het grootste nieuws is de komst van een digitaal instrumentarium. Het scherm achter het stuur is in de normale rijmodus altijd knalblauw, dat moet je smaak zijn. De bediening is helder, maar heel uitgebreid is het instrumentarium dan weer niet. De afwerking van het interieur is keurig, maar niet veel meer dan dat. De gebruikte materialen zijn over het algemeen prima, maar de vormgeving is wat inspiratieloos en oogt ook niet bijzonder strak of modern.

Rechts van het instrumentenpaneel, boven de middenconsole, vinden we in de hier geteste, meest compleet uitgevoerde ST-Line X Fords Sync3-systeem, dat gekoppeld is aan een 8-inch scherm en onder meer navigatie omvat. Vergeleken met concurrenten als de Volkswagen Polo en de Renault Clio is het scherm weliswaar een maatje kleiner, maar het volstaat prima. Dat geldt ook voor de rest van het systeem. Het kleurgebruik is opnieuw wat smaakgevoelig, maar over de functionaliteit hebben we geen klachten.

Heeft Ford nog iets veranderd aan de techniek van de Fiesta?

Het gefacelifte model werd aanvankelijk ook aangeboden met vermogens van 75 en 100 pk, maar inmiddels is de Fiesta-prijslijst flink uitgedund. Momenteel wordt de Fiesta alleen nog verkocht met de 125 pk sterke 1,0-liter EcoBoost-motor, die gekoppeld is aan een mild-hybrid systeem. Dit bestaat uit een startgenerator die remenergie omzet in stroom. Wanneer de benzinemotor een zetje in de rug kan gebruiken, krijgt hij een stroomstoot. Dit moet het benzineverbruik en de CO2-uitstoot laag houden. Bijkomend voordeel: door de lage emissiewaarden is ook het bpm-bedrag op de 125 pk sterke Fiesta laag. Daardoor werd het prijsverschil ten opzichte van de 75 en 100 pk sterke motorvarianten dusdanig klein, dat de Nederlandse Ford-importeur geen reden meer zag om die zwakkere versies nog langer in het leveringsprogramma te houden.

Wat merk je in de praktijk van het mild hybrid-systeem?

We kennen de driecilinder 1.0 EcoBoost-motor van de Ford Fiesta als een blokje dat lekker bij de les is en vrolijk brommend zijn prima prestaties levert. De elektrische ondersteuning van het mild-hybrid systeem is vooral bij lage toerentallen goed voelbaar. Met zijn vermogen van 125 pk, zit de 1.136 kilo wegende Fiesta in 9,7 tellen op een snelheid van 100 km/h, en hij gaat door tot een topsnelheid van 200 km/h. Dankzij de licht maar nauwkeurig schakelende zesbak kosten tussensprints weinig moeite. Een prettige wetenschap, als je snel even een langzaam rijdende medeweggebruiker wilt inhalen. In de ST-Line X-uitvoering kan de Fiesta Hybrid (het woordje ‘mild’ laat Ford achterwege in de modelaanduiding) ook worden geleverd met een automatische transmissie.

Ford geeft voor de Fiesta een gemiddeld WLTP-verbruik op van 1 op 20,0. Tijdens onze test stroomde bij ons een liter benzine op 18,8 kilometer door de leidingen. Een bescheiden verschil ten opzichte van de fabrieksopgave, maar al met al een keurig resultaat. Op een volle tank (van 42 liter) haal je een afstand van 789 kilometer.

Wat is er allemaal te vertellen over de standaarduitrusting van de Fiesta?

Standaard wordt de Ford Fiesta geleverd als Titanium. Dat is van huis uit al een behoorlijk complete uitvoering. Lichtmetalen wielen, cruisecontrol, automatische airconditioning, ledkoplampen met grootlichtassistent en parkeersensoren in de achterbumper zijn allemaal bij de prijs inbegrepen. De veiligheidsuitrusting omvat zes airbags, vermoeidheidsherkenning, lane departure warning en lane keeping aid, waarmee de auto vanzelf terugstuurt als je onbedoeld over de wegbelijning dreigt te raken.

Kies je voor de ST-Line, dan krijgt de Fiesta een wat sportievere aankleding. Lichtmetalen wielen met een diameter van 17-inch en een set andere bumpers en zijskirts worden aangevuld met een verchroomd uitlaatsierstuk. Vanbinnen is de ST-Line uitgevoerd met zwarte hemelbekleding. Belangrijkste verandering ten opzichte van de Titanium is echter het sportonderstel, dat een wat stuggere afstemming heeft.

Topmodel is de ST-Line X. Ten opzichte van de ST-Line heeft deze versie ook het al genoemde SYNC 3 multimediasysteem met navigatie. Een achteruitrijcamera, sfeerverlichting voor het interieur, een wifi-hotspot, een regensensor en een automatisch dimmende binnenspiegel bij sterk lichtschijnsel van achteren, maken eveneens onderdeel uit van dit pakket.

Is het lekker rijden in de Ford Fiesta?

Ook al beginnen de jaren inmiddels te tellen voor de Ford Fiesta, zijn rijeigenschappen krijgen nog altijd veel waardering. De Fiesta is een veel leukere auto om mee op pad te gaan dan veel van zijn concurrenten. Zijn besturing biedt veel gevoel, de auto is uitstekend in balans en het stevige sportonderstel smeekt je bijna om in elke bocht net even wat sneller nemen dan anders. De Fiesta dribbelt haast als een ware hot hatchback over korte oneffenheden. Als je daar niet van gediend bent, kun je beter kiezen voor de Titanium-uitvoering. Die is soepeler geveerd, zonder dat het onderstel meteen zijn scherpte verliest.

En hoe zit het met de praktische kant van het verhaal?

De Ford Fiesta was nooit de ruimste auto in zijn klasse, een facelift verandert daar natuurlijk niets aan. Voorin zit je op zich prima. Heel fijn is de combinatie van sportief gevormde, vrij laag geplaatste stoelen en een prettig dik stuur. Op de achterbank gaat het er voor een volwassene wat krap aan toe, een auto als de Volkswagen Polo heeft hier simpelweg meer bewegingsvrijheid te bieden.

Hetzelfde verhaal gaat op voor de bagageruimte. De Fiesta heeft niet meer dan een gemiddeld volume te bieden, met 292 liter als de achterbank in gebruik is en 1.093 liter als de rugleuning helemaal is neergeklapt. Als de Fiesta is voorzien van een trekhaak, mag hij een geremd gewicht van 1.000 kilo trekken.

De keuze van AutoWeek test-coördinator Marco Gorter

Motorisch valt er niet veel meer te kiezen bij de Ford Fiesta: er is alleen nog een Mild Hybrid benzinemotor met 125 pk. Die is er in drie uitvoeringen, waarvan er twee met sportonderstel worden geleverd. Dat zal niet voor iedereen prettig zijn, dus de 'standaard' Titanium is zeker het overwegen waard. Hou er wel rekening mee dat een regensensor niet standaard is. Dat zit in een redelijk scherp geprijsd pakket. Ook het Winter Pack, dat stoel- en stoelverwarming en de handige elektrische voorruitverwarming toevoegt is het overwegen waard.