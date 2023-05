Fiat Punto 1.3 Multijet – 2011 – 324.299 km - Klokje Rond

Vrijwel dagelijks snort Antonio Nieveld van Enschede naar Wezep in zijn Fiat Punto diesel. Daar heeft het motortje niet erg van te lijden, zeker niet met zo’n rustige rijder als hij. “Het is 110 km enkele reis. Voor mij een rustmomentje, ik rijd buiten de spits.” Zo kwam er in een kleine vier jaar dik 150.000 km bij en het is de bedoeling dat nog een keer te doen. Gaat dat lukken?

Zijn carrièreswitch vormde de directe aanleiding voor de aanschaf van een compacte en vooral zuinige auto. Het geluk wil dat Nederland in 2011 en 2012 werd overspoeld met kleine, zuinige diesels; ze waren immers mrb-vrij. Die staan nu te kust en te keur te koop bij occasionhandelaren door het hele land. Antonio: “In 2019 ben ik overgestapt naar defensie. Dat begon met een opleidingstraject waarvoor ik naar Vught, Assen en Ermelo moest en dat werd toch wel een beetje kostbaar in mijn Skoda Octavia op benzine. Nadat ik al mijn wensen en eisen op papier had gezet, kwam de Punto als beste alternatief uit de bus. Daarna ben ik mij goed gaan verdiepen in die auto en zo kwam ik erachter dat de distributieketting een puntje van aandacht is. Verder las ik dat de turbo weleens kapot gaat. Mijn zwager, die in de autobranche werkt, had zo zijn twijfels bij mijn keuze.”

Hij ging op zoek naar een goed onderhouden Punto met een niet extreem hoge kilometerstand en kwam bij deze terecht. “Hij had bij 163.000 kilometer nog een flinke onderhoudsbeurt gehad en er waren ook nog eerdere facturen bij. Klein nadeel: het is een driedeurs, maar dat is weer gunstig voor de prijs. En hij heeft allerlei luxe die mijn Skoda niet had. Radiobediening op het stuur, cruisecontrol en climatecontrol. Het totaalpakket was goed, de prijs ook en ik kreeg nog een leuk bedrag voor de Octavia. Nu zijn we bijna vier jaar verder. Grote kosten heb ik nog niet gehad en het onderhoud doe ik grotendeels zelf.”

Klinkt koud als een trekker

Hoewel het gros van de dieselrijdende belastingontduikers destijds voor iets met de driecilinder 1.2 TDI van Volkswagen koos (Polo, Fabia, Ibiza) is een viercilindertje toch net even fijner. Opel gebruikte de 1.3 JTD voor onder meer de Corsa en de Astra, binnen de Fiat Groep tref je deze motor in allerlei modellen. Het blijkt best een goed ding, afgezien van de ketting, maar daar zijn meer voorbeelden van. Aan de andere kant: we hebben hier een exemplaar met meer dan drie ton op de klok en niets wijst op een versleten distributieketting. “Ik doe er alles aan om hem heel te houden”, zegt Antonio. “Na het starten even laten lopen voordat ik ga rijden en aan het eind van de rit niet meteen uitzetten. Bij elke onderhoudsbeurt gaat er een fles injectorreiniger in de tank en ik doe nog iets op teflonbasis bij de motorolie. Ik moet wel eerlijk zeggen dat hij ’s ochtends als een trekker klinkt. Eenmaal op temperatuur en op snelheid hoor je alleen maar wat gebrom. Ik haal meestal 900 kilometer op een volle tank en daar was het mij precies om te doen. De banden wissel ik af en toe van voor naar achter, dan slijten ze gelijkmatiger af. Ik heb nog overwogen om de middenconsole te veranderen zodat er een groot scherm in kan voor dvd en navigatie. Dat is er niet van gekomen en uiteindelijk heb je net zo veel gemak van je smartphone. Onder het dashboard heb ik nog wat sfeerverlichting ingebouwd, verder is alles nog origineel.”

Gitzwarte uitlaat

Antonio vertelt vol trots dat hij vorige zomer naar Kroatië is gereden. Met drie volwassenen en twee kinderen aan boord. In een driedeurs Punto. Dat lijkt ons geen feest. “Het was een monsterrit, dat geef ik toe. En eenmaal daar raakte de bodem of de motor iets toen we via een paadje ergens omhoog reden. Tijdens het afdalen klonk een vreemd geratel en ik ben direct naar een garage gereden. Wat er nou precies aan de hand was, weet ik nog steeds niet. Het was in ieder geval vrij snel verholpen en kostte niet veel.”

Via YouTube volgt Antonio iemand die alleen maar over de Punto vlogt en dat is voor hem echt een uitkomst. “Met het filmpje erbij doe ik alle reparaties. Af en toe even op pauze of weer terugspoelen maar ik kom er altijd uit. Ik weet nu zelfs hoe je het servicelampje moet resetten. Verder zijn het alleen maar beurtjes, dat is niet zo ingewikkeld en de voorste remschijven heb ik pas vervangen. Achter zitten trommels, daar begin ik zelf niet aan.”

De haviksogen van keurmeester Joep Schuurman hadden de voorste remklauwen al gespot. “Kopervet op plekken waar het niet moet zitten, dat zien we vaak bij de doe-het-zelver. En die banden zijn ook niet veel soeps meer. Dat deze Punto een verse apk heeft, is een wonder. Want ik vermoed dat er veel meer roet uitkomt dan toegestaan. Je ziet het al aan de gitzwarte uitlaat”, zo horen we van de technicus. Of Antonio nog eens 150.000 km met zijn Italiaanse diesel vooruit kan, is nog maar de vraag. De volgende keuring kan roet in het eten gooien.

Onderhoudshistorie

Antonio doet het onderhoud zelf, wat inhoudt dat elke 30.000 km de olie en de filters worden vervangen. In 2020 heeft een garage een veer aan de voorkant vervangen en de multiriem. Begin dit jaar zijn de remschijven en -blokken vernieuwd. Er is ook nog wat historie van de vorige eigenaar:

105.727 km beurt, 2 banden, apk € 397,11

136.637 km beurt, remslang, remschijven/blokken, wisserbladen € 1.229

163.127 km beurt, brandplaatjes, koppeling, oliekeerring, 2 banden € 1.784

Wat mankeert eraan?

Veel bandenlawaai

Stationair en bij lage toeren veel motortrillingen

Het glas van de rechterbuitenspiegel trilt nogal

Het wisserblad achter is slecht

Er rammelt van alles onder het dashboard

Het knipperlicht rechtsvoor is gebarsten en bevat vocht

De aircocondensor is op

De motor zweet flink

De turbo lekt uitlaatgassen

De uitlaatgassen stinken overmatig en de uitlaat is gitzwart vanbinnen, dit duidt op een slecht werkend roetfilter

Alle banden zijn versleten

Er zit kopervet op de verkeerde plek op de voorremmen

De mening van Carrec Technocenter

“Als er niet aan de remmen gerommeld was en vier goede banden op de Fiat zaten, had ik in ieder geval één duim omhoog gedaan. Nu eentje naar beneden want er zijn banden bij die de apk niet hadden mogen halen.”