Fiat Panda 1.2 Dynamic - 2009 - 326.334 km - Klokje rond

Al bijna zestien jaar delen Anneloes Schouten en haar trouwe blauwe Fiat Panda lief en leed. Dit voorjaar stond ze voor een dilemma: wegdoen of opknappen. Ze koos voor het laatste. Of dat verstandig was?

Lek als een mandje

Speciaal voor het optreden in deze rubriek investeerde Anneloes Schouten nog in een set fonkelnieuwe wieldoppen en reed ze de Panda door de wasstraat. Waar haar trouwens een onaangename verrassing wachtte, zo blijkt. “Ik reed weer naar buiten en zag dat er water vanuit het dashboard naar de vloer liep. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt en ik schrok er enorm van.”

Keurmeester Tim de Leeuw heeft een vermoeden wat de oorzaak is van deze ongewenste stortbui. Nadat hij de motorkap heeft geopend, schijnt hij met zijn zoeklicht in de paravan, net onder de voorruit. “Ik zie het al, de afwatering zit verstopt”, zo luidt zijn conclusie. Hij prikt het rubber door en meteen zien we een waterval langs het schutbord en ontstaat er een vijvertje onder de auto. Daarmee is het eerste euvel in elk geval verholpen.

Maar dat is niet het enige vocht dat de Panda verliest, zo merkt hij even later op. Het koelvloeistofniveau staat laag en dat heeft zijn reden: de radiateur is zo lek als een mandje. Anneloes: “Dat kreeg ik laatst al te horen van de monteur bij een bandenbedrijf, waar ik was om de auto te laten uitlijnen. Toen ging ook nog eens het ABS-lampje branden. Dat lag aan een kapotte sensor, dus dat viel mee.”

Twee mille korting

We raken aan de praat over auto’s en komen erachter dat er een liefhebber schuilgaat in Anneloes. Zo had ze ooit een Alfa Romeo 33 en haar leaseauto, voordat de Panda kwam, was een Alfa Romeo 147. “Dat was een fantastische auto. De 75 vind ik ook nog steeds prachtig, die zou ik best willen hebben. Maar ja, een beetje duur om te rijden. Dat is nu wel anders.”

Anneloes kan zich nog levendig herinneren dat ze naar de dealer ging om deze Panda te kopen. Ze had al met een paar andere kleine auto’s een proefrit gemaakt, maar die vond ze allemaal klein en blikkerig. “Maar het mooiste moest nog komen. Ik kreeg € 1.000 milieupremie en ook nog eens € 1.000 korting. Ze hadden er nog drie staan, twee grijze en een blauwe. Voor € 7.000 had ik een splinternieuwe auto, hij kostte eigenlijk iets meer dan € 9.000. De vaste lasten zijn ook heel laag. De verzekering is € 17 per maand en de motorrijtuigenbelasting net geen € 25.”

Gemiddeld 20.000 kilometer per jaar reed Anneloes met haar Panda, tot in Zuid-Frankrijk aan toe. Zelfs als haar Fiat nu niets meer waard zou zijn, heeft ze slechts € 500 per jaar afgeschreven en weinig aan onderhoud gespendeerd. Tot voor kort dan, want dit voorjaar heeft ze ruim € 2.000 overgemaakt op de rekening van haar vaste garagist.

Inruilen of verkopen

Feitelijk gezien was de Panda economisch total loss en ergens sluimerde dat ook wel in het achterhoofd van Anneloes. Wat deed haar dan toch besluiten om alsnog die diepte-investering te doen eerder dit jaar? “Hij was er behoorlijk slecht aan toe, dus er moest echt iets gebeuren. In overleg met mijn monteur Wiebe besloot ik om alles aan te laten pakken. Volgend jaar gaat mijn zoon in Groningen studeren en het is de bedoeling dat hij dan met de Panda gaat rijden. Dan zou ik zelf naar een andere auto gaan kijken. Ook dat telde mee in de besluitvorming.”

Ondertussen zien we Tim het ene na het andere mankement noteren en dat maakt Anneloes er niet geruster op. “Ik begrijp dat er onlangs veel geld in is gestoken en dat had gewoon niet moeten gebeuren. Je zou op dit moment nog kunnen volstaan met een nieuwe radiateur, hoewel dat ook al snel € 400 kost. Inruilen of verkopen lijkt mij de betere optie, hij heeft nu nog een vol jaar apk”, zo luidt het scherpe oordeel van Tim. Dat valt Anneloes rauw op het dak. Wat nu? “Dat hij niet perfect was, wist ik. Maar dit had ik niet verwacht. Ik denk dat ik er toch maar een nieuwe radiateur laat inzetten, zodat ik kan blijven rijden tot de volgende apk. Maar misschien denk ik morgen anders daarover. Eerst maar eens van de schrik bekomen.”

Eigenaar Fiat Panda

Naam Anneloes Schouten

Bouwjaar 1972

Woonplaats Opeinde

Beroep beoordeelt organisatie- en procesverbetering

Eerste auto Toyota Corolla van 1978

Vorige auto Alfa Romeo 147

Wat zou je aan je auto willen veranderen? “Ster in voorruit repareren en hoedenplank kopen.”

Wat is je langste reis met deze auto? “Zuid-Frankrijk.”

Onderhoudshistorie

De eerste negen jaar ging de Panda naar de dealer waar Anneloes hem kocht. Daarna zocht ze haar heil bij een eenmansgarage in de buurt. Jaarlijks een beurtje en apk, meer had de Fiat doorgaans niet nodig. Maar begin dit jaar mankeerde er toch wel het een en ander aan. In overleg met de garagehouder besloot Anneloes om haar Fiat stevig aan te laten pakken. Koppeling, distributie en vier banden zijn vervangen en bovendien kwam er nog een onderhoudsbeurt bij. Dat alles kostte bij elkaar € 2.000, maar dat is nog altijd goedkoper dan een andere auto, zo was de gedachte.

Wat mankeert er aan de Fiat Panda?

Veel steenslag aan de voorkant en de lak rondom is niet heel mooi meer

Flinke pit in het voorraam

Koplampen zijn erg dof en geven geen goed beeld meer

Handgreep rechtsboven ontbreekt

Auto ruikt wat muf/vochtig

Achteruitvergrendeling op de versnellingspook blijft hangen

Rubber van raam linksvoor zit niet goed

Airco werkt niet, condensor is in elk geval volledig versleten

Ruitensproeiers zijn slecht afgesteld

Wisserbladen strepen

Koppeling bokt tijdens aangrijpen

Stuur staat iets naar links bij rechtuit rijden

Auto rammelt wat bij rijden over slecht wegdek, met name achter

Lambdawaarde is te hoog (veel zuurstof in de uitlaat door lekkage)

Paravanbak stond vol water door een verstopte afwatering

Scharnieren gaan erg zwaar door gebrek aan smering

Beginnende roest op de achterklep en in de motorruimte

Radiateur lekt flink koelvloeistof

Hitteschild bij het spruitstuk zit los

Versnellingsbak zweet olie

Uitlaat lekt op meerdere plekken, steun is defect, hele uitlaatsysteem is verroest

Achterste draagarmrubbers voor zijn aan het scheuren

Carterpan is vergaand verroest

Schokdempers voor zweten olie

Rem rechtsvoor maakt bijgeluid

Bij de schokdemperbevestiging rechtsachter is het montagepunt versleten

De mening van Carrec Technocenter

“Zo op het oog een keurig autootje, zeker gezien de leeftijd en de kilometerstand. Maar eenmaal op weg bleek dat er technisch het een en ander aan mankeert. Tijdens de inspectie in de werkplaats werd de lijst steeds langer. Ik zou hierin geen cent meer investeren.”