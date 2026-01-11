Fiat 850 Sport Coupé.

Dat in de jaren 60 geluk nog heel gewoon was, maakt de Fiat 850 Coupé die in 1965 debuteerde op overtuigende wijze duidelijk. Onder zijn exotisch gelijnde carrosserie ging de techniek van de reguliere 850 schuil die een jaar eerder debuteerde. Een vermogen van 47 pk moest dan ook toereikend zijn om de stuurman of -vrouw tevreden te stellen. De Coupé krijgt gezelschap van een door Bertone ontwikkelde en gebouwde Spider, maar de dichte variant verkoopt ten noorden van de Alpen beter. Ten eerste omdat het in onze contreien nu eenmaal niet zo vaak Spider-weer is, ten tweede was de open versie ook nog een stukje duurder dan de Coupé, waarbij Fiat al een flinke ‘glamourtoeslag’ rekende ten opzichte van de 850 sedan.

Fiat 850 Spider.

Meesterwerk van Fiat Centro Stile

Het beste verkoopargument dat de Fiat-verkopers in handen hadden, was zonder twijfel het design van de Coupé. Mario Felice Boano, het hoofd van Fiats Centro Stile, nam zelf het tekenpotlood ter hand. En we mogen gerust stellen dat hij een meesterwerkje heeft afgeleverd. De Fiat 850 oogt in zijn nieuwe kleren opeens als een kleine Ferrari, met dank aan de lange motorkap en de twee kekke ronde achterlichten. Zelfs Apple-oprichter Steve Jobs was in zijn jonge jaren eigenaar van de 2+2-zitter. Daarbij zal de wat basale massaproductie-techniek hem niet over de streep getrokken hebben, hoewel die qua dagelijkse bruikbaarheid betreft zeker zo zijn voordelen heeft.

Motor met scherpere nokkenas en grotere kleppen

De motor van de 850 werd door de autofabrikant uit Turijn in het geval van de Coupé al dente geserveerd. Lees: een scherpere nokkenas, grotere kleppen en een hogere compressieverhouding. Bij de eerste serie levert de motor zodoende een vermogen van 47 in plaats van 34 pk, bij de tweede en derde serie heeft het vierpittertje dankzij een cilinderinhoud van 903 cc zelfs 52 pk’s te bieden – zoals ons fotomodel, dat uit de tweede serie stamt. Deze Coupé uit 1970 is één van de weinigen waarbij nog geen enkel stuk plaatwerk zo bruin is als de bodem van een pizza die te lang in de oven heeft gelegen. Op een Abarth-sportuitlaat en een Tripmaster in het interieur (deze auto wordt ook af en toe bij klassiekerrally’s ingezet) na verkeert hij bovendien in originele toestand.

Italiaans gevoel voor drama

De vraag of een auto met een vermogen van 52 pk de term ‘Sport’ in zijn typeaanduiding mag hebben, wordt door de 850 Coupé met een duidelijk ‘ja’ beantwoord. Indertijd was de door Fiat opgegeven tijd van 19 seconden voor het sprintje van stilstand naar 100 km/h best respectabel te noemen en datzelfde geldt voor de topsnelheid van 145 kilometer per uur. In werkelijkheid voelt (en klinkt) de Coupé veel sneller aan – niet in de laatste plaats vanwege zijn voorliefde voor hoge toerentallen. Onder de 3.000 giri gebeurt er weinig, het Fiat-motortje komt pas echt op stoom boven de 4.000 toeren per minuut en haalt dan door tot meer dan 6.000 tpm. Met Italiaans gevoel voor drama schreeuwt hij dan alsof zijn leven ervan afhangt. Daardoor krijg je bijna het gevoel in een raceauto te zitten, helemaal omdat de 52 pk’s maar 745 kilo in beweging moeten houden.

Accu naar voren gehaald

Rijplezier is zodoende gegarandeerd – en ook in andere opzichten verzamelt de 850 Sport Coupé de nodige sympathiepunten met zijn heerlijk Italiaanse karakter: hij is klein, temperamentvol, iets te luidruchtig en elegant gekleed. Ook zijn de handen continu in beweging, want de bestuurder moet veelvuldig schakelen en op bochtige wegen flink aan het stuurtje hoepelen aangezien de besturing indirecter is dan verwacht. Bij een snelle bochtenrit maakt het Fiatje daarentegen indruk met zijn goedmoedigheid. Dat een groot deel van het gewicht achterin ligt is, hoewel de accu als contragewicht in de bagageruimte aan de voorzijde huist, best te voelen als je wat enthousiaster door bochten gaat. Maar hij haalt ook dan geen gekke strekken uit.

Macaronistukjes

Gekke details heeft de 850 Sport Coupé echter wel, zoals het spruitstuk waarvan de buizen ogen als gemuteerde macaronistukjes. Bijzonder zijn ook de voorstoelen met verschillend verstelmechanisme voor het voorover klappen van de rugleuning en de positie van de pedalen, die te ver naar rechts zijn geplaatst. Er valt echter ook genoeg te genieten aan boord. Zo zijn het dunne tweespaaks stuurwiel, het dashboard met de grote toerenteller en de verchroomde handremgreep een lust voor het oog. Ondanks zijn bescheiden afmetingen en het eveneens bescheiden te noemen vermogen is deze Fiat één van de coupéklassiekers uit de jaren 60 waarvan we zelfs vandaag de dag nog wakkerliggen. Schoonheid kent immers geen tijd.

Technische gegevens Fiat 850 Sport Coupé Motor vier-in-lijn, in lengterichting achterin geplaatst, 2 kleppen per cilinder, één onderliggende nokkenas, Weber-valstroomcarburateur Cilinderinhoud 903 cc Max. vermogen 38 kW / 52 pk bij 6.400 tpm Max. koppel 65 Nm bij 4.000 tpm Transmissie handgeschakelde vierversnellingsbak Aandrijving achterwielen Wielophanging onafhankelijk, vóór aan driehoekige dwarsdraagarmen, dwarsveren, stabilisatorstang, telescopische schokdempers, achter aan schuin geplaatste driehoekige draagarmen, schroefveren, stabilisatorstang, telescopische schokdempers Banden v/a 155 SR13 Afmetingen (l x b x h) 3,65 x 1,50 x 1,30 m Leeggewicht 745 kg Acceleratie 0-100 km/h 19,0 s Topsnelheid 145 km/h Gem. verbruik 6-8 l/100 km