Voyah volgt met de Free een lange lijst aan elektrische, Chinese nieuwkomers. Xpeng, BYD, MG, Seres, het zijn zo maar wat voorbeelden van de vloedgolf aan Chinese merken waar we de afgelopen jaren kennis mee hebben kunnen maken. En werd de introductie van een Chinese auto een decennium geleden nog met de nodige scepsis bekeken, tegenwoordig nemen we de komst van een auto uit dat land een stuk serieuzer. Met de opkomst van de elektrische auto is het speelveld immers behoorlijk genivelleerd en met een passend aanbod kun je heel goed scoren, zo bewijst MG wel. Toch pakt Voyah het met de Free beduidend anders aan dan MG. In plaats van onderin de markt de gaan zitten, mikt het merk uit de Dongfeng-stal juist op de bovenkant van de markt. De Free moet het gaan opnemen tegen gevestigde premiummerken als Audi, BMW en Mercedes.

Om dat een beetje kracht bij te kunnen zetten heeft Voyah in ieder geval niet beknibbeld op de vierkante meters beeldscherm in de auto. Van de linker tot de rechter A-stijl loopt een enorme lap waarop drie losse schermen visueel zijn verbonden als één groot scherm. Helemaal links zit het digitale instrumentarium, in het midden het navigatie- en entertainmentsysteem en de passagier krijgt dan ook nog een eigen touchscreen voor diverse instellingen. Het ziet er modern uit en ook het niet-digitale gedeelte maakt een goede eerste indruk. Men heeft duidelijk goed gekeken naar Mercedes, al haalt het materiaalgebruik bij nadere inspectie zeker niet het niveau van dat merk. Toch voelt het ook weer niet extreem goedkoop en hoewel het touchscreen grafisch zeker niet van hetzelfde niveau is, werkt het in de regel best goed. Wel gaat het hier nog om een voorserie-auto, dus soms pakt het systeem een instelling niet en elke keer dat je opnieuw start, moet je de radiozender opnieuw instellen. Dat zal bij de definitieve auto’s zijn opgelost. Waar we meer vraagtekens bij hebben is de privacy. De auto is voorzien van een privacy modus, maar desondanks vinden we na een weekje rijden in een onvertaald menu met Chinese tekens diverse opnames van waar we die week met de auto reden. Volgens Riva EV Mobility, de importeur van Voyah in Nederland, moet ook dit bij de definitieve productieversie zijn opgelost. Waar we positiever over zijn is het ruimteaanbod. De Free is een bijzonder forse jongen en dat betaalt zich terug in een riante achterbank en een kofferbak waar je in kan verdwalen.

Comfortabel

Als we dan toch de loftrompet steken: het onderstel van de Free weet de verwachtingen te overtreffen. Ondanks een wagengewicht van dik 2.300 kilo rijdt de SUV opvallend comfortabel. De luchtvering weet het wagengewicht heel aardig onder controle te houden, zonder dat de Free plankhard wordt. Zolang je niet te hard gaat, levert dat een opvallend prettig rijdende auto op met een besturing die weliswaar niet overloopt van gevoel, maar wel voldoende tegendruk biedt om de auto met vertrouwen de bocht om te leiden. Ga je wel harder, dan wreekt het gewicht zich als snel. De natuurkundige wetten laten zich maar tot een bepaalde hoogte oprekken en buiten luchtvering beschikt de Voyah niet over de onderstelregelsystemen om verder te gaan.

Op zich hoeft dat niet erg te zijn, ware het niet dat het nogal makkelijk heel erg snel gaat met de Voyah. Op het moment van schrijven is nog niet helemaal duidelijk welke versies er uiteindelijk naar Nederland gaan komen, maar wij hebben het genoegen met de absolute topversie. Die heeft een batterij met netto 100 kWh capaciteit en twee elektromotoren die samen goed zijn voor 483 pk en 720 Nm. Elke motor neemt een as voor z’n rekening en dus heeft de Voyah vierwielaandrijving. Desondanks heeft met name de vooras de nodige moeite om het vermogen vanuit stilstand aan de grond te krijgen. De winterbanden helpen daar niet bij en toch wijst de meetapparatuur al na 4,5 seconde de 100 km/h aan. Dat is twee tienden boven de fabrieksopgave, wat gezien de omstandigheden bijzonder knap is. Over vloedgolven gesproken…

Efficiëntie

Leuk natuurlijk, maar in de praktijk heb je vaak meer aan een efficiënte aandrijflijn dan aan een met een hoop vermogen. In tegenstelling tot veel andere eerste kennismakingen kunnen we meerdere dagen op pad met de Voyah en kunnen we dus ook het verbruik meten. Dan blijkt de Voyah in Eco-modus tot 25,5 kWh per 100 km te komen. Daarmee komt de Free in de praktijk tot zo’n 400 kilometer, wat onder betere omstandigheden misschien 450 zal worden. Daarmee is de Voyah niet echt grensverleggend en hetzelfde geldt voor de laadmogelijkheden. Op wisselstroom doet de auto keurig mee met de geldende trend en kan 11 kW laden, op gelijkstroom komt de Voyah tot 100 kW. Dat blijkt de auto bij 9 graden trouwens ook niet te halen, meer dan 75 kW lukt ons in ieder geval niet.

In hoeverre bovenstaande een breekpunt zal zijn, gaat grotendeels samenhangen met de prijs en die is op dit moment helaas nog niet duidelijk. Het enige dat de importeur er op dit moment over wil zeggen is dat we moeten denken aan auto’s als de Audi Q8 E-Tron, Tesla Model Y, Mercedes GLC en BMW iX. Maar dat is een speelveld tussen pakweg € 60.000-100.000. Bovendien is nog niet helemaal duidelijk welke versies er precies geleverd gaan worden. Elders in de wereld is de Free er namelijk met twee accupakketten, waarvan deze 100 kWh de grootste is. Ook over de uitrusting zijn de onderhandelingen nog gaande, ons testexemplaar heeft alles van kunstlederen bekleding en stoelmassage tot een panoramadak en allerlei actieve rijhulpsystemen. Overigens moet je je van die laatste geen Mercedes of Tesla-achtige prestaties verwachten. De auto houdt zichzelf tussen de lijntjes, maar bij lange na niet met de precisie van die merken. Desalniettemin heeft de Free het allemaal wel en als deze versie met deze aandrijflijn aan de onderkant van de gedachte bandbreedte komt te zitten, heb je er een aardig complete en erg ruime EV voor, met een degelijke actieradius. In de loop van het jaar weten we meer.