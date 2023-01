De Tesla Model Y kenden we al als Long Range en Performance, maar nu is er ook een versie met een kleinere accu en louter achterwielaandrijving. Met een prijskaartje dat begint bij net geen 47 mille is deze ‘RWD’ op papier een ijzersterke aanbieding, maar bevalt hij ook in de praktijk van alledag?

De achterwielaangedreven Model Y is op papier daadwerkelijk een steengoede aanbieding met een vanafprijs van €46.990. Hij komt weliswaar iets minder ver op een volle accu dan een Long Range, maar dik 450 kilometer is nog altijd een bereik dat we bij de concurrentie vooral bij de duurste uitvoeringen tegen­komen. En de Model Y heeft door zijn LFP-accu nog een trucje achter de hand, want volgens Tesla is het hiermee niet langer nodig om tot slechts 80 of 90 procent te laden. Na iedere lading kun je dus de volledige accucapaciteit benutten, zonder buitensporige schade aan het accupakket. Bovendien kunnen we de enorme voorsprong van Tesla op digitaal vlak niet negeren. Tesla’s zijn nog altijd de enige EV’s die in staat zijn om de bestuurder op lange ritten geheel te ontzorgen, door snel en kundig routes te plannen langs de eigen, immer functionele snelladers van het merk. Het snelladen zelf gaat in theorie met maximaal 170 kW. Dat is niet enorm, maar zeker met een accupakket van zo’n 60 kWh nog altijd lekker vlot.

Verder dan een Volkswagen ID3 met soortgelijke accu

Jawel: de Model Y haalt zijn WLTP-bereik van 455 kilometer met een accu van slechts krap 60 kWh. Ter vergelijking: een Volkswagen ID.3 komt met een soortgelijke accu in dezelfde testcyclus 424 kilometer ver, terwijl de Model Y met zijn formaat eerder een rivaal is van de grotere ID.4. De Tesla moet in beginsel nogal efficiënt zijn. Onze eerste korte testronde is niet het moment om dat uitvoerig te onderzoeken, maar een verbruik van 17,4 kWh/100 km is bij 16 graden Celsius en wisselende rij-omstandig­heden beslist heel netjes.

Model Y RWD is verrassend vlot

Dat hij ten opzichte van duurdere varianten één elektromotor mist, is goed te merken aan de prestaties. Met name vanuit stilstand ontbreekt die enorme duw in de rug die zo typerend is voor Tesla’s, maar eenmaal op snelheid komt de simpelste Model Y toch verrassend vlot vooruit. Van gripverlies is met deze achterwielaandrijver niet snel sprake, al zien we op vochtig wegdek heel soms een ESP-lampje knipperen. De Model Y rijdt zoals hij eruitziet: als een hoge Model 3. Hij is wat minder beweeglijk en lichtvoetig dan de sedan, maar wel op soortgelijke wijze afgesteld. Dat betekent een redelijk stevig, maar toch ook comfortabel onderstel en verrassend directe en strakke besturing. Een heel Europees afgestemde auto dus, die zich in ieder opzicht helemaal thuis voelt in het Nederlandse verkeer. De zithouding achter het stuur is prettig, waarbij de gewenste stand van stuur, stoelen en spiegels zich eenvoudig laat opslaan in een eigen gebruikersaccount. Het dashboard is helemaal ‘3’ en daarmee erg minimalistisch, al werkt het centrale touchscreen ongekend snel en logisch.

Kwaliteit Tesla kan beter

Ten opzichte van een paar jaar geleden is duidelijk merkbaar dat Tesla heeft geïnvesteerd in geluids­isolatie, onder meer door dikkere ruiten te monteren. De kwaliteits­indruk is inmiddels best okay, al scoren Kia en zeker Volvo beter in dit segment. Het zijn vooral de kleinere klachten die bij Tesla’s voor wat smetjes op het blazoen zorgen. Zo is bekend dat veel exemplaren bij aflevering wat trillingen vertonen, koplampen vaak slecht zijn afgesteld en bij sommige ‘Y’s’ bij harde wind een hoge fluittoon optreedt ter hoogte van de achterklep. Het is allemaal geen ramp, maar niet helemaal zoals het hoort.

Heel veel ruimte in de Model Y

De donkergetinte ruit in die achterklep lijkt vanbuiten heel wat, maar biedt vanbinnen een brievenbus-achtige blik op de buitenwereld. De elektrisch bedienbare klep zelf is gelukkig fors en biedt toegang tot een bagageruim dat met dik 800 liter werkelijk enorm is. Een opvallend groot deel van de ruimte zit onder de vloer, wat in de praktijk erg handig is en je doet afvragen wat andere EV-bouwers toch met al die loze ruimte doen. Na een druk op de knop valt de achterbankleuning automatisch naar voren, waarna er uiteraard nog veel meer spullen mee kunnen. Nog niet genoeg? Dan is er nog de ‘frunk’, die in de neus dik 100 liter aan extra opbergruimte biedt.

Kijk Jan eens lekker zitten achter in de Tesla Model Y.

Ruim achterin

Ook voor de passagiers achterin is er genoeg ruimte. Mede door de opvallend grote hoeveelheid (voeten-)ruimte onder de voorstoelen vinden volwassenen hier een comfortabele plek, terwijl de in meerdere standen instelbare rugleuning de zithouding nog wat comfortabeler kan maken. De achterbank is verwarmd, wat een opvallend verschil is met het basismodel van de Model 3. Die doet het standaard met een net wat minder luxueus aangekleed interieur dan zijn Long Range-broertjes, maar dat verschil bestaat bij de Model Y niet. De RWD heeft dus gewoon het fenomenale audio­systeem met subwoofer, de al genoem­de elektrisch te bedienen klep en banken en nog veel meer. Het exemplaar op de foto’s is zelfs helemaal standaard en Tesla biedt tegen meerprijs alleen kleuren, wielen, een trekhaak en een uitgebreidere Autopilot aan. Daarmee is de Model Y RWD een steengoede aanbieding. Hij is bovendien snel leverbaar: binnen nu en drie maanden, zegt Tesla. In deze grillige tijden maakt allee­n dit hem al onweerstaanbaar voor Nederlandse (lease-)rijders.