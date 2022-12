Lucid: die naam horen we al jaren, wat is het ook alweer?

Lucid is een Amerikaanse autofabrikant uit Californië die zich op de top van de markt wil

storten met elektrische auto’s. En dat geldt de afgelopen jaren wel voor meer bedrijven, maar

Lucid lijkt een stapje verder dan de rest. Hun fabriek in Arizona levert nu 30.000 auto’s per

jaar en men is al bezig met een uitbreiding om tot 90.000 te gaan. In Amerika zijn al

duizenden exemplaren van de Lucid Air, hun eerste en vooralsnog enige model, afgeleverd

aan klanten.

Eén model is niet veel

Nee, met alleen een grote sedan red je het niet en dus onthult het merk begin volgend jaar

een grote SUV, genaamd Gravity. We kregen eerder al teasers te zien. Deze deelt zijn basis

van de Air, en zal vergelijkbare vermogens en accupakketten krijgen. Dan hebben we het

over vermogens van 600 tot zeker 1.200 pk, want het merk pakt nogal uit. De eerste

exemplaren zijn gelimiteerd als Dream Edition en hebben 1.123 pk. Wij reden de uitvoering

die vanaf nu de top is op de prijslijst en die niet gelimiteerd is: de Grand Touring. Deze heeft

830 pk en 1.200 Nm dankzij twee elektromotoren. Goed voor een sprint van 3.0 naar 100

km/h Later volgen de Tour en de Pure, die respectievelijk 630 en 487 pk krijgen.

Heel snel? Ik rijd liever gewoon ver

Ook dan zit je bij Lucid goed. Zoals wij hem reden heeft de auto 112 kWh aan accu’s. De

Europese cijfers worden heel binnenkort bekend, maar als we de Amerikaanse cijfers wat

omrekenen komen we op ruwweg 850 kilometer range en een verbruik dat onder 15

kWh/100 km ligt. Op papier, maar evengoed opvallend ver en laag. Bovendien kan de auto

snelladen met 350 kW, wat extreem veel sneller is dan het beste van de gevestigde orde.

Zolang je goede laadplekken kan vinden kom je dus heel snel heel erg ver.

Dat is onderhuids. Zit de Lucid Air zelf een beetje goed in elkaar?

Ja en nee. Voor Amerikaanse begrippen oogt het erg goed. Materialen en afwerking staan

op een veel hoger niveau dan bij Tesla, maar het is ook mooier dan bijvoorbeeld bij Cadillac.

Alleen roept Lucid zelf heel hard dat het vooral Mercedes in het vizier heeft, denk aan de

EQS en S-klasse. En die achterbanken zitten toch wel even wat beter dan deze Lucid Air. En

het materiaalgebruik komt niet eens in de buurt. Dan noemen we wel een hoogstaande

concurrent natuurlijk, maar dat doet Lucid zelf ook. Ruim is het wel, maar je voeten zitten te hoog door de accu’s in de bodem dus het kan comfortabeler. Voor de goedkopere versies komt er later de optie een deel van accu weg te laten voor meer voetenruimte, net als de Porsche Taycan dat doet.

Voorin is het stukken mooier en warmer dan in een Tesla Model S, met mooie schermen voor je

neus en rondom de middenconsole. Het systeem werkt goed en snel en je bedient er bijna

alles mee. Van klimaatcontrole tot stoelverwarming en spiegelverstelling. Evengoed zien we

een paar extra fysieke knoppen, bijvoorbeeld voor de temperatuur. Top! Er is ook genoeg

aflegplek en het scherm verdwijnt naar wens om ruimte te maken. Dit is mooi gedaan.

En hoe rijdt dat?

Snel, maar dat ligt voor de hand. Met de volle 830 pk doet het denken aan de Porsche Taycan Turbo

S qua snelheid en soepelheid. Je moet de auto dan wel in Sprint-modus zetten, anders heb

je ‘maar’ 600 pk. Later volgt een vierde individual-stand: Lucid past ook bestaande modellen

continue over-the-air aan. Belangrijker dan de vermogenswinst is dat demping en besturing

zich aanpassen waardoor de auto in Sprint ook stukken beter rijdt dan in Smooth en Swift.

Tenzij je echt alleen maar snelweg rijdt, lekker in Sprint laten. De stuurbekrachtiging voelt

beter en wellicht ook door de iets strakkere demping van de uitstekende Bilstein-dempers

voelen we nu goed wat er gebeurt. En dan krimpt de Lucid Air ineens om ons heen en

gebruiken we de golven van koppel om ons voorwaarts te stuwen. Het is nu een sportsedan

pur sang. De auto rijdt fabelachtig goed. Lucid heeft voor het elektrische werk onder meer

Tesla-experts binnengehaald, maar voor het rijden juist Europeanen met ervaring

aangetrokken van onder meer Jaguar-Land Rover. En het is te merken. De auto klopt, is in

balans en rijdt in Sprint geweldig. De 830 pk is nooit te veel of eng simpelweg omdat je die

power alleen krijgt als je er echt om vraagt. Nu is het niet zo dat de Lucid Air ineens BMW en

Porsche van de kaart veegt als het gaat om rijden, maar voor een nieuwkomer is het

allemaal niet zo heel veel slechter dan de top.

Waar komt die voorsprong vandaag?

Lucid is stiekem meer dan alleen een autofabrikant, het levert ook opslagcapaciteit en

powergrids en is toeleverancier van anderen. Zo kwam de accu van de tweede generatie

Formule E-auto’s van Lucid, en voor de net onthulde derde generatie auto’s levert men de

compacte elektromotor op de vooras, die zo hard regenereert dat fysiek remmen minder

hard nodig is. De voorsprong in aandrijflijn van de Air is bijzonder. De e-motors van Lucid zijn

compacter en lichter dan die van Porsche, Audi en Tesla, maar leveren meer vermogen.

Door slim gebruik van transformatoren gebruikt de auto 900 volt waar Mercedes en BMW op

400 volt zitten. Hierdoor kan men met lagere ampères werken en is er minder stroomverlies.

Niet alle geheimen worden prijsgegeven, maar het zit in details als gerichte koperspoelen in

de Stator en de plaatsing van de magneten in de rotor. Het leidde onder meer tot het

absolute topmodel de Lucid Sapphire. Die heeft drie elektromotoren die samen 2.000 pk

leveren. Nu krijg je dat nooit tegelijk aan de wielen omdat de accu dat niet aankan, maar

reken op ver over de 1.200 aan piekvermogen wat je op de weg zet. Sapphire moet het AMG

van Lucid worden, en we gaan die uitvoering dus ook op andere modellen terugzien.

Leuk, maar dat is duur speelgoed

Ja. Erg duur zelf. De Dream Edition was 222.000 euro en reken voor de Grand Touring op

niets onder de 180.000 euro. De auto’s zitten dan wel stampvol: van leer tot audio met ruim

20 speakers en uitgebreide ADAS-systemem: radar, lidar, camera’s en ultrasoon. Alles zit

erop. Thuis kan je laden met 22 kW en je kan zelfs een andere auto opladen met 10 kW.

“Handig om je vriend met de Taycan met bijna lege accu op weg te helpen als je samen een

roadtrip maakt”, grapt Lucid zelf.”

En wanneer is de man met kleinere beurs aan de beurt?

Lucid noemt de reden voor de dure versies dat het eerst kapitaal moet veroveren terwijl de

productie nog laag is. Dat doe je met dure auto’s. Daarna kan men nieuwe mensen

aantrekken, uitbreiden en met meer betaalbare auto’s komen. Na de SUV volgt een ‘mide-

size’ platform met op zijn minst een kleinere sedan en daarna een tweede SUV. Denk meer

richting de Tesla Model 3 en Y. We hebben het dan over 2025/26. Tot die tijd kunnen

mensen in Hilversum gaan kijken naar de Air, want Lucid opent daar half december zijn

eerste Europese Service Centrum. Toch een mooie Nederlandse primeur.