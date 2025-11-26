Nu al een nieuwe Renault Clio? De huidige is toch prima...

Ja dat vinden wij ook, en de rest van Nederland ook aan de goede verkoopcijfers te zien. Maar Renault wil duidelijk voorkomen dat de auto niet meer mee kan komen en wil zijn hoge plek in de statistieken behouden. Een blik op de auto leert dat dit meer is dan een facelift, want op geen enkele manier lijkt hij op zijn voorganger. Het was zelfs even schrikken toen het doek eraf ging. Renault claimt zelf met het nieuwe design ‘liefde op het eerste gezicht’ te willen bewerkstelligen, maar de eerste commentaren waren eerder die van afgrijzen dan die van genegenheid. Maar zoals wel vaker is de nieuwe look aan het indalen en op de weg geeft het de auto een wat meer volwassen uiterlijk dan de Clio V.

Ja, even wennen. Maar hij is dus wel helemaal nieuw?

Nou....stiekem toch niet. De auto staat op hetzelfde CMF-B platform als zijn voorganger, waarmee de basiskenmerken in rijgedrag behouden blijven. De koets is echter langer, hoger en breder en ook de wielbasis werd iets vergroot. Aan de binnenkant is daar opvallend genoeg niet veel van te merken. De auto is 6,7 cm langer, maar de wielbasis groeide maar met 0,8 cm. Vooral veel extra overhang dus. De extra ruimte kwam vooral ten goede aan de passieve veiligheid en ook om ruimte te maken voor de nieuwe hybride aandrijflijn. Hierdoor is de ruimte op de achterbank niet beter dan in de vorige generatie. Nu is de Fransman daarmee nog altijd ruimer dan krappe concurrenten als de Peugeot 208 en de Opel Corsa, maar sterke tegenstanders als de Volkswagen Polo en Seat Ibiza zijn wel een stuk breder inzetbaar. De kofferbak is met 390 liter fors, maar in de hybride dan weer een stuk kleiner: net over de 300 liter.

Vanbinnen oogt de nieuwe Renault Clio wel mooi!

De cockpit is dan ook helemaal nieuw. De designstijl van de Renault 5 vond zijn weg naar de Clio en de auto heeft dezelfde twee schermen. Voor je neus een groot scherm dat je op verschillende manieren kan instellen, alle noodzakelijke informatie is goed voorhanden. De Google-software van het multimediasysteem is meer dan prima en voor deze klasse zelfs bovengemiddeld. Zelfs de instapper heeft de beschikking over Apple Carplay en Android Auto. Ook fijn: nog altijd een rij fysieke knoppen voor de klimaatcontrole en volumebediening. Helaas vinden we net als in andere Renaults aan het stuur de zeer slecht te bedienen hendel voor de versnellingsbak. De plaatsing is te hoog en de haptische feedback is mager waardoor je te vaak je beweging herhaalt. Renault scoort wel punten met zijn ‘My safety switch’ waarmee je zoals het merk het zegt: “de veiligheidssystemen kunt personaliseren”. In de praktijk betekent dit vooral dat je de verplichte bemoeizucht heel snel de mond kunt snoeren. Overigens zijn de ADAS-systemen van Renault een stuk minder ergerlijk dan gemiddeld en de autopilot valt zelfs in positieve zin door de soepele manier waarop hij de Clio over de snelweg loodst. Wij reden zowel met de Alpine Esprit als met de Techno-versie en de interieurkwaliteit van deze Clio is echt hoogwaardig. Renault wilde zijn Renault 5 hoog in de markt zetten en de Clio profiteert hier merkbaar van.

Zijn er nog nieuwe motoren?

De instapper kreeg de bekende 1.2 TCE driecilindermotor met 115 pk en een handbak. LPG is elders opnieuw verkrijgbaar, maar de Nederlandse importeur heeft besloten vooral Dacia als LPG-merk in de markt te zetten en levert deze aandrijflijn niet voor de nieuwe Clio. Veel belangrijker voor onze markt is de nieuwe Clio hybride. Deze aandrijflijn debuteerde begin dit jaar in de Dacia Bigster en we zagen hem ook in de vernieuwde Renault Symbioz. Hij heeft een 1.8-viercilindermotor in plaats van de 1.6 in de huidige Clio. Daarnaast is er opnieuw een viertrapsautomaat aan gekoppeld, maar dan met een actuator extra. Dan zijn er twee elektromotoren, die je tot ruwweg 60 km/h volledig van kracht voorzien. De benzinemotor dient dan enkel om stroom op te wekken. Boven die snelheid gaat er in serie-hybride-stijl ook direct benzinekracht naar de wielen. Het blijft raar om de vermogensstijging bij die overgang te voelen. De tweetrapsautomaat van de elektromotoren werkt samen met de viertrapsautomaat om de meest ideale combinatie van verzetten te kiezen. Dit gaat zoals in alle hybrides van Renault volledig buiten de bestuurder om. Zolang je braaf van A naar B tokkelt maakt het niet zoveel uit, maar als de wegen leuker worden merk je ineens dat er toch wel wat gasrespons mist. Het scheelt dat het vermogen van 160 pk in de 1.150 kilo zware Clio meer dan genoeg is en dat je anders dan in de genoemde Dacia minder vaak flink toeren hoeft te maken. Maar op leuke wegen wíl je dat evengoed en dan merk je dat je soms minder controle hebt over de vermogensoutput dan je zou willen. De beloning is een laag verbruik. De fabrieksopgave is inmiddels zó laag dat 1.000 kilometer op een tank haalbaar is en onze praktijkscores in grótere modellen met dit systeem zijn buitengewoon goed. Dat belooft dus ook nette scores voor de nieuwe Clio.

Maar hoe rijdt de Renault Clio nu?

Het onderstel ging er op vooruit. De Clio V reed al erg goed en met (onder meer) aanpassingen aan de stabilisatorstang vóór en de demping hebben de Fransen de boel verder verfijnd. In de praktijk is vooral de verfijning er merkbaar op vooruit gegaan, terwijl het rijplezier gebleven of zelfs nog wat beter geworden is. Hij stuurt nog net een slagje directer terwijl de tractie op gladde wegen tijdens onze eerste rit dik in orde was. De auto is alle op vlakken meer volwassenen geworden in zijn rijgedrag, waarmee hij wellicht wat verstokte Mégane-rijders binnen kan halen die tot op heden waren aangewezen op een EV of een SUV van Renault. De Clio is ook stiller geworden wat hem nog meer geschikt maakt als eerste auto.

Het lage verbruik van de nieuwe Clio houdt hem betaalbaar en Renault is bovendien niet bang de auto voor een geringe meerprijs erg rijk uit te rusten. De hybride is in elke uitvoering 2.000 euro duurder dan de driecilinder en je moet wel erg graag een handbak willen om dat extra geld niet neer te leggen. Het vermogensverschil is fors en het praktijkverbruik een stuk lager. Op de Techno-uitvoeringen komt het merk bovendien tijdelijk met een gratis Pack Premiere waarbij 18 inch wielen, parkeersensoren een winterpack met stoelverwarming nog meer extra’s gratis aan de auto worden toegevoegd om vroege kopers te verleiden.

Gezien de volwassenheid van de auto heeft Clio VI alle kans het succes van zijn voorgangers door te zetten. Iedereen die per se in een compacte crossover wil rijden vanwege de ‘hoge zit’ raden we toch dringend aan ook naar een ouderwetse hatchback te kijken. Deze Clio is het ultieme bewijs dat lager zelden slechter is.

Renault Clio – Kernspecs

Specificatie Clio E-TECH Hybrid 160

Afmetingen (lxbxh) 4,12 × 1,77 × 1,45 m

Aandrijflijn Hybride benzine

Motor 4-cil. benzine + elektromotor

Aantal elektromotoren 1

Max. systeemvermogen 116 kW / 160 pk

Max. systeemkoppel g.o.

Topsnelheid 180 km/h

0–100 km/h 8,3 s

Verbruik gem. 3,9–4,0 l/100 km

CO₂-uitstoot 89–92 g/km