Je ziet ze wel eens rijden: pick-ups die zijn omgebouwd tot campers, waarbij in de laadbak een enorme unit staat waardoor het lijkt alsof een werkpaard en een caraven zijn samengesmolten tot één. In deze test kijken we naar wat zo'n creatie te bieden heeft. De afneembare wooncabine van Tischer biedt veel wooncomfort op een kleine ruimte. Wanneer je de unit, net zoals wij, op een Toyota Hilux laat monteren, kun je de gebaande paden rustig verlaten.

De naam Tischer zegt je in eerste instantie misschien niet zoveel. Deze fabrikant uit het Duitse Kreuzwertheim bouwt al meer dan vijftig jaar wooncabines, met name voor pick-ups, en heeft een typisch Amerikaans concept op consequente wijze geëuropeaniseerd. Indien je over de ruimte beschikt om de unit te stallen wanneer je hem niet nodig hebt, kan de pick-up waarop hij gewoonlijk rust prima dienstdoen als dagelijks vervoermiddel.

Deur aan de zijkant

De geteste Tischer Trail 260 S is een wooncabine met een opbouwlengte van bijna 4,30 meter. Het woongedeelte rust op een ruim 2,60 meter lang vloerdeel, en dat is waarnaar de typeaanduiding verwijst. De letter S staat voor ‘seitlich’, wat duidt op een deur aan de zijkant – er is ook een versie met deur aan de achterkant. De Trail-modellen hebben een chique alkoof van fraai afgeronde GFK-delen, die aan een klassieke sandwichconstructie zijn bevestigd. De Box-uitvoeringen zijn daarentegen volledig van sandwichplaten gemaakt en ogen wat hoekiger. De elegante uitstraling van de Trail-cabine wordt bij onze testauto benadrukt door de optionele lak in zilvergrijs metallic. De Trail 260 S is geschikt voor pick-ups met een dubbele cabine, waaronder ook de Ford Ranger en de Volkswagen Amarok. Wij zouden echter de voorkeur geven aan een pick-up met de wat kortere, zogenaamde anderhalve cabine, omdat dit het voertuig aan de achterzijde minder zwaar maakt. Het ligt aan de fabrikant en importeurs van de pick-ups welke versies er in Nederland verkrijgbaar zijn.

Slim benut als een alkoofcamper

De unit biedt een woonruimte zoals bij een kleine alkoofcamper. Wanneer je naar binnen stapt, sta je direct voor een volwaardige sanitaire ruimte. Daarvoor is de beperkt aanwezige ruimte slim benut, onder meer dankzij een roldeur en een opklapbare wastafel. Daarvoor is een kast geplaatst die doorloopt tot aan het plafond en waarin de koelkast is ondergebracht. Aan de andere kant bevindt zich het keukenblok met een tweepits fornuis en een roestvrijstalen spoelbak, met daaronder opbergkasten. Midden in de camper vinden we een zitgroep die is om te bouwen tot bed. In principe is het concept gericht op gebruik door twee personen; zij slapen in het comfortabele alkoofbed, dat met 1,98 meter weliswaar niet bijzonder lang is, maar met 1,50 meter in ieder geval breed genoeg. Als gezegd dient bij onze testauto de Hilux als basis, die in ons land een vanafprijs heeft van €54.850 exclusief bpm. Voor mensen die soms uitstapjes in het terrein willen maken, is deze robuuste Toyota een uitstekende optie.

Niet bepaald goedkoop

De combinatie van de Hilux en de Tischer-cabine is niet bepaald goedkoop. Maar hij zorgt er wel voor dat je meteen zin krijgt in een vakantie buiten de gebaande paden. Indien je ruimte hebt om de wooncabine te stallen als je hem niet nodig hebt, dan heb je de beschikking over een veelzijdige combinatie van auto en camper.