Ooit waren campers als deze Bimobil FM 400 schier onbetaalbaar. De tijd heelt zo’n wond vanzelf, want uiteindelijk worden ook de prijzen van de echte exoten uit het verre camperverleden steeds lager. Is deze 36 jaar oude camper, gebouwd op basis van een Mercedes-Benz T1-bestelwagen, nog steeds een interessante optie?

Wanneer je kiest voor kwaliteit, kan een camper gerust tientallen jaren lang als mobiel onderkomen fungeren. De gebruikte camper die we voor deze test aan de tand voelen, onderschrijft die stelling als haast geen ander. Toen de eerste eigenaar in 1989 zijn Bimobil FM 400 configureerde, kon hij waarschijnlijk niet bevroeden dat de combinatie van een zogeheten Bremer (een koosnaam voor dit oude type Mercedes-bestelauto’s) met een robuuste 2,9-liter vijfcilinder dieselmotor en een alkoof ook na 36 jaar nog steeds de aandacht van liefhebbers zou trekken. Als je anno 2025 iets bijzonders wilt, maar niet al te veel geld wilt of kunt besteden, kan een dergelijk nichemodel een interessante optie zijn.

Bijna 6 meter lang

Met een lengte van bijna zes meter laat de FM 400 van Bimobil zien hoe men zich ruim drieënhalf decennium geleden in het Duitse Höhenkirchen een hoogwaardige alkoofcamper voorstelde. De sandwichconstructie van de opbouw is fraai afgewerkt en uitstekend geïsoleerd. Deze constructie stond destijds te boek als baanbrekend en werd slechts door enkele fabrikanten uit het hoogste marktsegment toegepast. De indeling met een ronde zithoek achterin, een compact keukenblok, een met kunststof afgewerkte badkamer en een alkoofbed boven de cabine is wellicht niet erg spannend, maar haalt wel verbazingwekkend veel praktisch gebruiksgemak en woonruimte uit het beperkte oppervlakte dat voorhanden is.

Alkoof hoger dan gebruikelijk

Kenmerkend voor Bimobil zijn de afwijkende constructiedetails. Zo heeft deze uit de kluiten gewassen camper een interieur dat ook passagiers van ruim twee meter voldoende bewegingsvrijheid biedt. Om dat te realiseren, werd de alkoof enkele centimeters hoger gemaakt dan gebruikelijk is, wat meteen de royale voertuighoogte van 3,15 meter verklaart. Een ander typisch kenmerk van het merk komen we aan de achterzijde tegen: de achterwand was tegen meerprijs geconstrueerd als een gigantische achterklep, die na het openen van twee sluitingen op slimme wijze de scheiding tussen natuur en woonruimte ongedaan maakt. Kort gezegd: je zit gewoon binnen aan tafel, maar tegelijkertijd ook zowat buiten. Bovendien is er een uitneembare achterbank, terwijl het XL-luik ook dienstdoet als praktisch regen- of zonnescherm.

Problemen accepteren

Met zijn gezinsvriendelijke constructie maakt deze Bimobil nog steeds indruk. Althans, indien je bereid bent om zijn leeftijd in ogenschouw te nemen en kleinere en grotere technische problemen te accepteren. En: wanneer je in staat bent om deze eigenhandig op een budgetvriendelijke manier op te lossen. De indeling is puur functioneel. Slapen doe je in de alkoof (waar wel een nieuw matras voor twee personen in moet komen) of achterin waar je de gezellige zithoek kunt ombouwen tot tweepersoonsbed. Er is voldoende opbergruimte voorhanden in het interieur, in de vorm van een kast met twee deuren naast de toegangsdeur en dakkasten rond de gehele zitgroep. Ook zijn er boxen onder de zitbanken, die samen goed zijn voor meer dan 500 liter aan opbergruimte.

Kruidenrek kenmerkend voor Bimobils

Kookgerei en ingrediënten kun je kwijt in de kasten en lades van het keukenblok, in het kruidenrek dat zo kenmerkend is voor de modellen van Bimobil of daar tegenover in de op borsthoogte ingebouwde koelkast van 90 liter. Enorme pluspunten zijn het dubbele verswatersysteem met twee pompen en leidingen, inclusief een roestvrijstalen en een mobiele tank, en een vast gemonteerde tank in de achterwand voor 60 liter gas. Dat betekent voordelige energie voor onderweg. De verwarming wordt verzorgd door een Truma-heteluchtsysteem.

Vier ton op de teller

De ongeveer 400.000 kilometer die deze camper inmiddels voor de kiezen heeft gekregen (uitgaande van de laatste onderhoudsbeurt zoals vermeld op een sticker) bij de twee vorige eigenaren, hebben natuurlijk hun sporen achtergelaten. Met name de windgeleider onder de voorruit en de deuren moeten binnenkort eens worden aangepakt door een kundige plaatwerker. Gelukkig is er in de loop der jaren steeds geïnvesteerd in het onderhoud van de camper. Zo heeft de verkoper onlangs enkele grotere reparaties uitgevoerd en investeerde hij een slordige €1.500 in nieuwe voorremmen en nog eens €5.000 aan uitgebreide opknapwerkzaamheden aan de onderkant. De vijfcilinder dieselmotor heeft een legendarische reputatie van lange levensduur. Niettemin heeft de vorige eigenaar hem, zoals uit de aanwezige facturen blijkt, 90.000 kilometer geleden laten vervangen door een ander exemplaar. De oorzaak daarvoor is onbekend.

Waterschade gehad

En het interieur? Sommige oppervlakken van het echt houten meubilair zijn weliswaar wat beschadigd, maar je kunt ze met behulp van een schuurmachine en wat houtbeits probleemloos herstellen. De donkere sporen op de bankpoten en de twee vernieuwde dakramen met sandwich-platen getuigen van inmiddels herstelde waterschade die ooit waarschijnlijk ernstig moet zijn geweest. De vrij vers ogende lijmsporen op de lijsten van de opbouw geven aan dat de nieuwe afdichting met elastische lijm nog niet zo lang geleden is aangebracht. De testwagen heeft voor kunstliefhebbers en insiders overigens een leuke bonus: om het exterieur extra karakter te geven, is dit exemplaar een paar jaar geleden door de directrice van de kunstacademie van Vilnius fraai beschilderd.

Ook met deze oude camper moet je geen haast hebben

Wat het rijden betreft, kunnen we stellen dat je geen haast moet hebben met deze camper. De legendarische OM602-dieselmotor heeft met 192 Nm redelijk wat trekkracht en met 95 pk een heel behoorlijk vermogen, maar snel rijden is er niet bij. De vijfcilinder moet echt hard werken om de camper voort te stuwen, terwijl we de door de fabriek opgegeven topsnelheid van 124 km/h maar meteen naar het rijk der fabelen verwijzen. In de praktijk rijd je op de snelweg het meest relaxt met een vaartje van 80 km/h in de vijfde versnelling; bij hellingen gaat het nog langzamer. Daarbij moet je rekenen op een verbruik 1 op 6,7 tot 1 op 10. De enige noemenswaardige rij-assistenten aan boord zijn je passagiers. Bij deze oldtimer moet je nog flink zelf aan de bak en vooral alert blijven.

Voor mensen die graag zelf sleutelen aan hun camper, is een oude Bimobil een interessante optie. Althans, wanneer het betreffende exemplaar nog in een bruikbare staat verkeert. Het basisvoertuig en de cabine doen niet verfijnd aan, maar alles is wel robuust. Vanwege de hoge leeftijd van deze campers liggen defecten echter op de loer.

Bimobil FM 400

Bouwjaar 1989

Lengte 5,95 m

Zitplaatsen 5

Slaapplaatsen 4

Prijs ca. €17.000