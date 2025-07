De Ford Kuga is een scherpe aanbieding en dat maakt hem behoorlijk populair. De Chinese EV-gigant BYD levert nu echter ook plug-in hybrides in Europa, en zag de Seal U DMi zelfs al even uitgroeien tot de bestverkochte PHEV van Europa. Moet Ford zich zorgen maken?

De uitvoeringen die we voor deze test bij elkaar hebben zijn de BYD Seal U DM-i Boost (217 pk, € 39.790) en de Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybride ST-Line X (243 pk, € 49.135).

Wel elektrisch rijden maar niet volledig op laadpalen aangewezen zijn: eigenlijk is dat best een redelijke wens. Wie de stap naar een plug-in hybride SUV redelijk wil houden - ook als het gaat om de aanschafwaarde - heeft de Ford Kuga ongetwijfeld op zijn of haar lijstje staan. Dat is misschien niet de opvallendste of scherpste auto in zijn segment, maar de Ford biedt wel erg veel ruimte en uitrusting voor een relatief gunstig bedrag.

Kuga vanaf €43.490

Dat bedrag lijkt overigens niet zo gunstig als je naar de prijzen boven aan dit artikel kijkt. Daar lees je immers dat de Kuga dik 49 mille kost, maar die prijs hoort bij de geteste en behoorlijk luxueuze ST-Line X-variant. Als Titanium kost de Kuga met deze aandrijflijn (er is er maar één) € 43.490 en dat is beslist schappelijk voor wat je dan krijgt, zeker omdat de standaarduitrusting al heel keurig is. Ford geeft bovendien tijdelijk nog €4.000 korting op de Kuga, die dat ook wel nodig heeft om in de buurt van de BYD-prijs te komen.

Want ja, de Chinees is met €39.790 nog veel voordeliger. BYD biedt twee versies aan van de Seal U DM-i, de plug-inhybride die bovendien aanmerkelijk voordeliger is dan een elektrische Seal U. Het verschil tussen de Boost en de Design zit echter niet in de uitrusting, maar in de aandrijflijn, die bij de Design veel krachtiger is en vierwielaandrijving biedt. De Boost heeft voorwielaandrijving en is met 217 pk alsnog krachtig zat, al heeft de Kuga met 243 pk meer vermogen.

De Ford brengt de benzine- en elektrokracht gecombineerd via een traploze transmissie naar de voorwielen, vergelijkbaar met hoe Toyota dat doet. Dat werkt in de praktijk prettig, vooral omdat er nooit schakelmomenten of andere schokjes zijn. De benzinemotor is een relatief grote 2,5-liter viercilinder zonder turbo. Relatief eenvoudig dus, en dat blijkt een slimme keuze in een toepassing waarbij de motor steeds wordt in- en uitgeschakeld en de elektromotor een eventueel gebrek aan koppel toch wel opvangt.

Onder de indruk

Ford levert hier al met al een prima hybride aandrijflijn af, maar toch zijn we meer onder de indruk van de Seal U op dit vlak. BYD monteert een zwakkere 1,5-liter benzinemotor, maar een juist flink krachtigere elektromotor. Onderweg lijkt het accent ook veel meer op elektrisch rijden te liggen en functioneert de motor als dat nodig is op de achtergrond, vrijwel onhoorbaar voor wie er niet op let. Onder de meeste omstandigheden drijft de viercilinder zelfs helemaal niet de motor aan, maar dient hij slechts als generator om de accu’s van stroom te voorzien. Alleen op constante hoge snelheid schijnt het blok direct de wielen aan te drijven, maar ook daarvan merk je eigenlijk niets.

Met name de stilte valt op, maar door zijn overdaad aan elektrokracht lijkt de Seal U bovendien nog makkelijker te presteren dan de Ford. Zijn accu is eveneens fors groter en dat levert een duidelijk groter elektrisch rijbereik op (zie kader), zodat het minder vaak nodig is om de benzinemotor überhaupt te gebruiken. Onderweg kun je de BYD zelfs aan de snellader opladen, al heeft dat financieel gezien zelden tot nooit zin.

Slappe vooras

Door de stille aandrijflijn van de DM-i is het verschil tussen de elektrische BYD Seal U en de plug-in hybride onderweg niet altijd duidelijk. Ook de versie met brandstoftank is een gemoedelijke, comfortabele en wat afstandelijke auto, prima voor wie niet meer dan prettig vervoer verlangt. Een nadeel is de te slap gedempte vooras, die ervoor zorgt dat hij onder bepaalde omstandigheden wat onzeker over zijn voorwielen deint.

Fijn rijdende Kuga

Ford heeft een naam hoogte houden als fabrikant van fijn sturende auto’s en komt dus niet weg met zoveel afstandelijkheid. De Kuga stelt niet teleur en stuurt scherp en met veel gevoel, wat in combinatie met een veel strakker onderstel een erg fijn rijdende auto oplevert. De Ford heeft zeker geen hekel aan een snelle bocht en geeft bij een onverhoopte uitwijkactie meer zekerheid, maar is gelukkig ook heerlijk comfortabel. Goed voor elkaar.

Toch is de Kuga zeker geen auto waarmee je als bestuurder samensmelt. De zitpositie is bijvoorbeeld wat ongelukkig, waardoor je nooit echt comfortabel achter het stuur zit. Achterin een fijne plek vinden is juist geen enkel probleem, want de Kuga is daar erg ruim. Maar dat geldt op vrijwel hetzelfde niveau ook voor de Seal U, die bovendien voorin een prettigere zithouding biedt.

Kleine bagageruimte

De bagageruimte van de Ford is met 395 liter in theorie niet zo indrukwekkend voor het type auto, al valt het in de praktijk gevoelsmatig alleszins mee. Het laadruim heeft een handige vorm en de ruimte die verloren gaat door het accupakket ten opzichte van de (niet in Nederland leverbare) regulier aangedreven versies, zit toch onder de vloer. Een verschuifbare achterbank maakt het mogelijk het laadruim nog wat te vergroten, al gaat dat uiteraard ten koste van de beenruimte achterin. De Seal U heeft zo’n schuiffunctie niet, maar scoort weer punten met een verstelbare laadvloer en net wat meer ruimte dan de Ford.

Knoppen geschrapt

Het interieur van de Ford Kuga lijkt door een geavanceerde vorm van AI te zijn getekend: het klopt allemaal, maar ziet er nogal ongeïnspireerd uit. De verschillende onderdelen sluiten vrijwel nergens op elkaar aan en de gebruikte materialen zijn degelijk, maar niet meer dan dat. Bij de vrij recente facelift van de Kuga schrapte Ford wat knoppen, maar dat levert in de praktijk geen grote nadelen op. Het grote touchscreen steekt gelukkig uitstekend in elkaar en omdat de binnentemperatuur zich met aanverwante zaken in de onderste balk direct laat regelen, kun je daar alsnog snel bij. Het infotainment van Ford maakt een serieus goede indruk, mede omdat zoiets wezenlijks als Android Auto naadloos samensmelt met de rest. Je kunt het desnoods op een deel van het scherm tonen, zodat je op de rest van het scherm ook andere zaken kunt zien of bedienen. Top.

Seal U normaler vanbinnen dan andere BYD's

BYD staat bekend om zijn afwijkend vormgegeven en ingekleurde interieurs, maar de Seal U is de uitzondering die de regel bevestigt. Dit dashboard oogt heel wat minder buitenissig dan dat van bijvoorbeeld een Atto 3 en is ‘gewoon’ grotendeels zwart, al kun je voor de stoelbekleding kosteloos een combinatie van zwart en bruin aanvinken. Het Seal U-dashboard krijgt zeker geen originaliteitsprijs en ontbeert een eigen gezicht, maar zit verder prima in elkaar en heeft hier en daar mooie details. Het scherm is met 15,6 inch nog wat groter dan het 13,2-inch Ford-scherm, maar het infotainmentsysteem van de BYD is wel aanzienlijk minder fijn dan dat van de Ford. Het werkt oké, maar is grafisch minder mooi en zit minder logisch in elkaar. De climatecontrol-bediening zit ook hier in het scherm, maar in de automatische modus blaast het systeem vaak veel te hard lucht het interieur in.

De stuurhulp werkt eveneens wat rafelig, maar de BYD maakt dat deels goed met zijn ronduit indrukwekkende standaarduitrusting. De eerder aangehaalde stoelbekleding is bijvoorbeeld van kunstleer en heeft gaatjes, waardoor de lucht van de standaard stoelventilatie stroomt. De stoelen zijn ook verwarmbaar en elektrisch verstelbaar en iedere Seal U DM-i heeft een te openen panoramadak, instelbare sfeerverlichting, keyless entry, een 360-graden-camera, Infinity-audio, 19-inch lichtmetaal en nog veel meer. Daar kan de Kuga alleen aan tippen als je de complete optielijst bestelt, maar dan is het prijsverschil tussen deze auto’s zelfs met de Ford-korting wel heel fors.

In de PDF die je als ingelogde gebruiker gratis kunt downloaden vind je alle gegevens van deze test. Natuurlijk de verbruiksmeting, die we bij AutoWeek altijd opsplitsen in een elektrisch deel en een consumptie op benzine. De scorekaart is er ingevuld, met puntentelling per testonderdeel.

Heb je zelf een van deze twee plug-in hybrides, schrijf dan vooral een review, voor het geval dat je dat nog niet gedaan hebt. Daarmee help je mensen die voor de keuze van een andere auto staan.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!