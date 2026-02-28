Als volintegraalcamper met in het geval van het door ons geteste exemplaar een prijskaartje van €43.900, spreekt de Chausson Exaltis 6010 zowel het hart als de portemonnee aan. Weet deze Franse camper uit 2017 nog steeds te overtuigen in de praktijk van alledag?

Wanneer je een gebruikte camper voor minder dan 50 mille koopt, moet je bereid zijn om compromissen te sluiten. De combinatie van leeftijd, staat van onderhoud, kilometerstand, uitrusting en indeling is zelden exact wat je eigenlijk wilt. De door ons geteste Chausson 6010 uit 2017, die door een particulier te koop wordt aangeboden, heeft op papier echter alles mee. Met een aantrekkelijke tellerstand van 37.507 km, een riante uitrusting en een aangename prijs van €43.900 lijkt deze volintegraalcamper van het Trigano-concern een bijzonder goede aanbieding. En een occasion die wij heel graag langs onze meetlat leggen.

De Chausson Exaltis 6010 is een vrij zeldzame verschijning, met veel kwaliteiten die ervaren camperaars waarderen: een doordachte indeling met veel wooncomfort, een goed afgestemd chassis en een uitrusting die ook na acht jaar nog een goede indruk maakt.

Techniek van Fiat Ducato

Als volintegraal van 6,69 bij 2,31 meter is de 6010 perfect geschikt voor stellen die comfortabel willen reizen. Hij oogt klassiek; de witte buitenkant en de aankleding maken er een ingetogen verschijning van. De opbouw is met XPS goed tegen kou en lawaai geïsoleerd. De gelijmde aluminium profielen aan de randen van de opbouw geven hem langdurig stabiliteit en gaan lekkage op effectieve wijze tegen. De geïntegreerde cabine en de opvallende koplampen in het markant gelijnde front maken het harmonieuze totaalplaatje compleet. De techniek van de Chausson Exaltis is van de Fiat Ducato met het Light-chassis. Je mag door het maximaal toelaatbare gewicht van 3,5 ton ook op pad met deze grote camper als je alleen het B-rijbewijs hebt.

Ook voor lange Nederlanders

In het interieur laat de 6010 zien hoe je ook bij een lengte van aanzienlijk minder dan 7 meter een geweldig ruimtegevoel kunt creëren; de stahoogte is bijvoorbeeld toereikend voor lange Nederlanders. Bij de indeling valt op dat volledig is afgezien van een vast bed, want de voornaamste slaapruimte is het grote hefbed boven de cabine. Dat kun je handmatig binnen enkele seconden laten zakken, waarna twee volwassenen kunnen liggen op een comfortabel oppervlak van 1,90 bij 1,40 meter. Het matras rust op een lattenbodem en de instaphoogte is ook voor oudere kampeerders nog acceptabel. De tweede slaapplek kun je creëren door de zitgroep om te bouwen, maar dat bed moet je vooral als noodoplossing zien. De zitgroep zelf is bekleed met de robuuste stof-kunstleder-combinatie ‘Santa Cruz’ en bestaat uit een royale hoekbank met daar tegenover een in lengterichting geplaatste bank. In combinatie met de draaibare pilotenstoelen kun je zo een royale lounge voor maximaal zeven personen realiseren. De op rails gemonteerde tafel is in alle richtingen te verschuiven en blijkt groot genoeg voor alledag.

Genoeg ruimte in de keuken

De keuken is compact, maar bevat wel een driepits gasfornuis, een bijzonder diepe spoelbak, verschillende afgesloten opbergruimtes voor proviand en serviesgoed en een 175 liter grote AES-koelkast met een apart vriesvak. Er is juist voldoende werkruimte voorhanden. Achterin de camper bevindt zich de sanitaire ruimte. Een schuifdeur scheidt de doucheruimte en het toilet op handige wijze van elkaar. De wasruimte met een Thetford-cassettetoilet bevindt zich aan de bestuurderszijde; de douchecabine is aan de andere zijde in het middenpad geplaatst. Dankzij de variabele wanden ontstaat zo een volwaardig concept dat voldoende privacy biedt – best knap gedaan, gegeven de afmetingen van deze camper. De finishing touch wordt gevormd door de royale opbergruimte in de garage achterin. Deze is via beide zijden van de camper toegankelijk, wat ongebruikelijk is in dit segment. Fietsen, kampeermeubilair en gereedschap kun je hier veilig opbergen.

Isolatie niet toereikend in winter

Hoe zit het met de overige uitrusting? Wel, led-verlichting is standaard aan boord en de Chausson heeft een Truma-verwarming die op diesel werkt en ook voor de warmwatervoorziening zorgt. De bediening vindt plaats via het beproefde iNet-paneel. De 100-liter verswatertank en de 95-liter afvalwatertank moeten groot genoeg zijn voor een zelfvoorzienende vakantie van meerdere dagen. Helaas is de isolatie ervan niet altijd toereikend in de winter. Daarnaast heeft de geteste occasion twee 110-Ah accu’s, die worden opgeladen via twee zonnepanelen. Om contact te kunnen houden met de buitenwereld, is er een satellietantenne op het dak geïnstalleerd. Een flatscreen-tv wordt, als je hem niet gebruikt, netjes aan het oog onttrokken.

130 pk dieselmotor

Als volintegraalcamper is de Chausson geen wonder van dynamiek, maar zonder meer wel een prettige reisgenoot. De combinatie van de zuinige en tegelijkertijd krachtige common-rail turbodieselmotor van 130 pk, een handgeschakelde zesbak en een stabiel chassis (dat tot 3,85 ton kan worden belast) levert een prettig en ook behoorlijk stabiel rijgedrag op. Dat geldt ook op wegen met een wat slechter wegdek. De stuurbekrachtiging doet zijn werk goed. Het zicht is dankzij de geïntegreerde cabine redelijk, maar het beeld van de achteruitrijcamera wordt in een erg lage resolutie weergegeven op het gedateerde, kleine infotainmentscherm. De geluidsisolatie is verrassend goed en er zijn zowel nauwelijks klappergeluiden van het meubilair als windgeruis. Op de snelweg kun je prima een tempo van 110 km/h aanhouden. Ook op provinciale wegen rijdt de Exaltis uitstekend. Met een maximaal toegestaan totaalgewicht van 3,5 ton zijn de tolheffingen in de verschillende vakantiegebieden bovendien net even lager dan bij zwaardere campers. Het verhoudingsgewijs lage totaalgewicht van bijna drie ton maakt natuurlijk dat je daarmee bij het beladen goed rekening moet houden. Je kunt de watertank maar beter niet al te vol gooien, dat scheelt een slok op een borrel.

De hoge mate van reiscomfort, de slimme indeling en de beproefde techniek maken de nog steeds jong ogende Exaltis 6010 bijzonder aantrekkelijk voor wie getweeën op reis gaat. Maar: belaad hem zorgvuldig, want het maximum van 3.500 kilo is snel bereikt.

Chausson Exaltis 6010 Bouwjaar: 2017

Lengte: 6,69 m

Zitplaatsen: 4

Slaapplaatsen: 4

Prijs ca. €44.000 (gebruikt)

Historie Chausson Chausson werd al in 1907 opgericht en was aanvankelijk actief als fabrikant van radiateurs. Al snel daarna ging het in opdracht carrosserieën voor personenauto’s produceren en vanaf de jaren 40 ook bussen die onder de eigen merknaam werden verkocht. In 1960 werd het merk overgenomen door Renault. Vanaf de jaren 80 werd de merknaam gebruikt voor campers. In 1994 werd Chausson overgenomen door het Trigano-concern, wat aanzienlijk meer afzetmogelijkheden in Europa opleverde. Het huidige modelaanbod varieert van buscampers en compacte halfintegralen tot de volintegraal-serie Exaltis.

Chausson APH2-50 (1950)

Dit bus-model was indertijd vooral populair in Frankrijk.

Chausson Acapulco (1984)

De eerste campers van het merk waren klassieke alkoofmodellen.

