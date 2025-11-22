De Porsche 996 is de 911 waarover veel vooroordelen en borrelpraat bestaat. Maar het is nog altijd een erg fijne auto. De betaalbare 911 maar voor een exemplaar zoals deze betaal je nog flink wat geld. Hij heeft dan ook een lage kilometerstand en het is er één van 2001.

We weten het allemaal: heb je een beperkt budget en wil je toch een Porsche, dan wordt het een 924 of 944. Liever een voordelige zescilinderboxer? Dan is er de tweezits Boxster. Moet het per se een 911 zijn, dan ben je aangewezen op de 996, de vijfde generatie van het meesterwerk uit Zuffenhausen. Een auto met een enorme aantrekkingskracht die bij vrijwel elke autoliefhebber op het verlanglijstje staat. Een nieuwe kost al snel twee ton, dat is voor de meesten van ons geen optie. Bovendien vereist alles uit de periode voor de 996, die in 1997 debuteerde, ook de nodige kapitaalkracht.

Neem de 993, de laatste met een luchtgekoelde motor. Een mooie, handgeschakelde met een tellerstand van rond de 100.000 km kost al snel hetzelfde getal in euro’s. De prijzen van Elfjes uit de jaren 60 gingen op een gegeven moment zelfs door het plafond, maar die gekte lijkt achter de rug. Hoewel onlangs nog een exemplaar van 1964 werd aangeboden voor het duizelingwekkende bedrag van € 849.900. En dan te bedenken dat de toenmalige nieuwprijs circa fl. 28.000 (€12.706) was.

Spiegeleieren als benaming voor de koplampen 996

Terug naar de 996. Ontwikkeld in een periode dat de hand op de knip moest bij Porsche en dat vereist inventiviteit van onder meer de ontwerpers. Onder leiding van Harm Lagaay, die ook de 924, 928 en de twee voorgangers van de 996 grotendeels tekende, kwam de nieuwe 911 tot stand. Dat traject liep grotendeels parallel aan dat van de Boxster, die in 1996 op de markt kwam. Zo kon het gebeuren dat de 911 dezelfde lichtunits in de neus kreeg als zijn kleinere broer. De koplampen kregen de bijnaam spiegeleieren.

Maar niet alleen aan de buitenkant is er sprake van overeenkomsten. Het instrumentarium en de middenconsole zijn eveneens uitwisselbaar. Ook al is het dashboard van de 996 minder chaotisch dan dat van voorganger 993, het werd niet met luid gejuich ontvangen bij de puristen. Maar dat was nog niet alles wat zij voor de kiezen kregen. De legendarische luchtgekoelde boxer met zijn karakteristieke geluid ruimde het veld voor een vloeistofgekoelde zescilinder. Nog steeds een boxer, nog steeds achterin en zelfs met meer vermogen, maar binnen de Porsche-community veroorzaakte deze beslissing een aardschok met een magnitude van minimaal 7.

Na facelift 3,6 liter

We zijn bijna dertig jaar verder en de exotische varianten van de 996 kosten ook al een klein vermogen. Denk aan de GT2 en GT3 (RS) en de Turbo. Stuk voor stuk verzamelaars- of zelfs beleggingsobjecten die hun bestaan helaas doorbrengen is droge, verwarmde stallingen en niet mogen doen waarin ze excelleren: rijden en de man of vrouw achter het stuur intens blij maken. Wij richten ons op een betaalbaar exemplaar. Over de techniek en alle zwakke punten is online genoeg te vinden. Tot aan de facelift in 2001 heeft de Carrera een 3,4-liter motor, daarna is het een 3,6 liter. Bovendien maken de verguisde spiegeleieren plaats voor een iets fraaier type lichtunit.

Een 911 is niet goedkoop om te rijden

Hoe dan ook, een 911 is niet goedkoop om te rijden. Hij lust een flinke slok brandstof en de kosten voor onderhoud en reparaties kunnen behoorlijk uit de klauwen lopen. Veel van dat werk vereist specialisme, wat dan weer als voordeel heeft dat er veel kennis over de 911 beschikbaar is. Er is één specifiek onderdeel dat we in veel advertenties vermeld zien: het IMS-lager. Dat zit binnenin de motor en gaat kennelijk altijd kapot. Een specialist vervangt het voor bedragen rond de €2.000, dat valt mee en in het geval van de testauto is het al gedaan.

Deze 23 jaar oude 996 heeft slechts 61.000 op teller

De 23 jaar oude 911 die wij rijden, heeft een lage kilometerstand, dat is altijd een groot pluspunt. Het verklaart meteen de vraagprijs van €49.950 (inmiddels is -ie verkocht) die wat hoger is dan gemiddeld. Toegegeven, we hadden natuurlijk liever de handgeschakelde zesbak gehad, maar die zou nog weer iets duurder zijn. We hebben het hier over de 911 Carrera 4S. De 4 staat voor vierwielaandrijving, de S niet voor meer motorvermogen. De S is in grote lijnen een Turbo, uitgezonderd de techniek en de grote luchtinlaten in de achterspatborden. Maar hij heeft wel het brede achterwerk met rode balk tussen de lichten van zijn snelle broer, evenals het verlaagde onderstel, de remmen, de 18-inch wielen en de voorbumper met grotere luchtinlaten. De leren bekleding en de elektrisch verstelbare stoelen maken ook deel uit van het pakket, samen met een beter luidsprekersysteem. De vorige eigenaar liet een moderner infotainmentsysteem plaatsen, maar de originele radio is nog aanwezig. Verder zien we cruise- en climatecontrol, het contactslot links van het stuur en de grote toerenteller centraal in het fraaie instrumentencluster.

Volop genieten

De eerste blaf van de boxer, na het omdraaien van de contactsleutel, bezorgt je meteen een adrenalinestoot. Het liefhebbershart maakt een vreugdesprongetje. De pook zetten we in M, van manual. Met de knoppen op het stuur is de vijftraps Tiptronic te bedienen, zodat je zelf de regie hebt. De echte directheid van een conventionele koppeling mag er dan niet zijn, het is ook weer niet zo dat de koppelomvormer alle lol wegneemt. Bovendien wordt de aandacht volledig afgeleid door de steeds maar lekkerder klinkende zespitter, naarmate het toerental stijgt. Onderin vervaarlijk grommend, vanaf zo’n 3.000 toeren vrolijk, gretig en opwindend.

De oranje naald beweegt zich in rap tempo over de zwarte wijzerplaat en voor je het weet tikt ‘ie de 7 aan. Even op het plusje drukken links of rechts op het stuur en redelijk vlot wisselt de transmissie naar het volgende verzet. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/h doet de handgeschakelde Carrera 4 een halve tel sneller, maar je hoort ons niet klagen over de 5,6 seconden die we nu nodig hebben. Het van huis al stijve en strakke onderstel van de 911 is bij de S een tandje harder. De besturing is heerlijk precies en direct en het motorgeluid is onder alle omstandigheden prominent genoeg aanwezig. Vergeet alle vooroordelen en borrelpraat, ook de 996 is een verdraaid fijne Porsche.

Rapport Aandrijflijn Bron van kracht en vreugde, Tiptronic tempert ‘m iets 9

Besturing Direct, precies, veel gevoel 10

Zitpositie Goede stoel, perfecte werkplek 9

Weggedrag Bijna fenomenaal, ondanks die motor achter 9

Interieur Iets meer kleur is welkom, in smetteloze staat 9

Uitstraling Facelift, lekker achterwerk; top! 10

Gemiddeld 9,3