Als chic alternatief voor de Volkswagen California en consorten is de in 2015 geïntroduceerde generatie van de Mercedes-Benz Marco Polo, die is gebaseerd op de V-klasse inmiddels een vaste waarde in het segment van gebruikte campers. De prijzen beginnen bij ongeveer €48.000. Maar wat krijg je eigenlijk voor je geld?

Het fotomodel van deze occasiontest is een Mercedes-Benz Marco Polo Edition uit 2018. Hij is 5,14 meter lang, biedt vier zit- en slaapplaatsen.

Reizen op sterrenniveau

Reizen op sterrenniveau – zo zou je de manier waarop je de Mercedes-Benz Marco Polo Edition ervaart kunnen omschrijven. Hij wil duidelijk meer zijn dan een chique alternatief voor de VW California; al bij zijn introductie viel hij op door zijn deftige, zakelijke uitstraling. Voor de Edition-variant van de Marco Polo heeft Mercedes-Benz samen met Westfalia een bijzonder uitgedokterde uitrusting ontwikkeld. Het was (en is) een prijzig, maar kwalitatief hoogwaardig alternatief voor camperaars die hoge eisen stellen aan het dagelijkse gebruiksgemak van hun auto. Wie geïnteresseerd is in een gebruikte Marco Polo van deze generatie (bouwreeks 477), is niet op zoek naar een rijdend vakantiehuis met een riante stahoogte en een omvangrijke alkoof, maar naar een stijlvol mini-appartement waarmee stadsverkeer, uitstapjes naar nabije bestemmingen én lange vakantieritten inclusief het bijbehorende kamperen goed mogelijk zijn. Maar hoe presteert zo’n Marco Polo Edition met een paar jaar ervaring en een zescijferige kilometerstand? En loont de meerprijs ten opzichte van de concurrentie van onder anderen Volkswagen en Ford? Om het antwoord op die vraag te vinden, testen we een goed onderhouden tweedehands exemplaar uit 2018.

Marco Polo is vakantieversie van de Mercedes V-klasse

De Marco Polo is de vakantieversie van de Mercedes-Benz V-klasse. In dit geval is hij gebaseerd op de middellange variant van 5,14 meter, wat voordelen oplevert ten opzichte van de verlengde versie van de Volkswagen T6 (5,30 meter) als het gaat om de geschiktheid als auto voor dagelijks gebruik – die moet liever niet al te lang zijn. Kenmerkend is zijn chique, maar ingetogen uitstraling: de bumpers in carrosseriekleur, de stoere 19-inch lichtmetalen wielen en het smaakvolle kleurenpalet maken van deze Marco Polo een cool alternatief voor een luxe sedan of een grote SUV. Het handmatig opklapbare hefdak met de vaste stoffen balg past op harmonieuze wijze in het totaalplaatje. De solide indruk die de constructie maakt, is natuurlijk ook een groot pluspunt. De testcamper maakt op dat vlak ook na bijna zeven jaar en ruim 127.000 kilometer een overtuigende indruk. In tegenstelling tot bij zijn voorgangers is roest nog maar zelden een probleem, dat tref je hooguit aan op exemplaren met een schadeverleden.

Deftige ambiance aan boord

De kracht van de Marco Polo is en blijft de deftige ambiance die hij biedt. Het oogt allemaal bijzonder elegant – in sommige opzichten zelfs bijna decadent. De keurig met fineer afgewerkte oppervlakken, de hoogwaardige metalen handgrepen rondom, de sfeerverlichting en het standaard keukengedeelte in pianolak onderscheiden hem duidelijk van de gemiddelde campervan, die vaak meer een functionele uitstraling heeft. De kern van het Marco Polo-concept wordt gevormd door het lounge-achtige, flexibel in te delen interieur, dat is afgestemd op het gebruik door stellen en gezinnen van maximaal vier personen. Aan boord bevinden zich een keukenblok met een tweepits gasfornuis, een compressorkoelkast met een inhoud van 40 liter, een spoelbak in combinatie met een vers- en afvalwatertank (38 en 40 liter) en diverse kasten en lades met voldoende opbergruimte. Het keukenblok is aan de linkerzijde geplaatst en is overzichtelijk ingedeeld en goed afgewerkt. De ingebouwde elementen laten zelfs op hobbelig, in matige staat verkerend asfalt nauwelijks storende geluiden horen. De medewerkers van Mercedes-Benz en Westfalia hebben duidelijk goed werk geleverd.

Ook te gebruiken als mobiel kantoor

Als meubilair is er een op rails gemonteerde, tweedelige achterbank met elektrisch neerklapbare rugleuningen waarmee je het bed (1,93 x 1,13 meter) vormt. In het hefdak is een extra slaapplek voorhanden met een lattenbodem en een comfortabel koudschuimmatras op schotelveren (2,05 x 1,13 meter). Het zijn beide volwaardige slaapplaatsen voor volwassenen en – met een beetje inschikkelijkheid – ook voor twee kinderen of jongeren. Standaard zijn onder meer automatische klimaatregeling, een standkachel, draaibare voorstoelen, uitgebreide sfeerverlichting, stopcontacten en USB-aansluitingen, verduistering voor de ruiten, een landstroomaansluiting, een aansluiting voor een buitendouche en een op een rails gemonteerde tafel. Dit maakt van de Marco Polo een voertuig dat behalve als camper ook prima inzetbaar is als mobiel kantoor.

2,1 liter viercilinder diesel lekker krachtig en Euro 6

De Mercedes V-klasse rijdt buitengewoon soepel, zodat de Marco Polo een volwaardige camper is met het rijgevoel van een personenauto. De 2,1-liter viercilinder common rail turbodiesel is even krachtig als beschaafd; zelfs wanneer je het gaspedaal flink intrapt, lijkt het presteren hem allemaal gemakkelijk af te gaan. Bovendien voldoet hij aan de inmiddels steeds belangrijker wordende Euro 6-emissienorm. De automaat biedt, als de olie tenminste niet oud is, een zeer soepel schakelgedrag. Hij sluit perfect aan op de dieselmotor met zijn riante trekkracht. Wie vaak lange ritten maakt, zal de goede isolatie en de plezierige ledverlichting waarderen.

Rijdt meer als grote personenauto

De Marco Polo rijdt meer als een grote personenauto dan als een bestelwagen en hij is ook inzetbaar als trekvoertuig voor grotere paardentrailers en caravans. Ook bij hoge snelheden blijft hij stabiel op koers; de zijwind krijgt heus vat op de hoge carrosserie, maar Mercedes heeft dit ondervangen met de zijwindassistent. Het dieselverbruik ligt, afhankelijk van de rijstijl, tussen de zeven en tien liter per 100 kilometer, oftewel tussen de 1 op 10 en de 1 op 14. Voor een camper met een gewicht van 2,5 ton is dat zeer respectabel. De onderhoudskosten blijven redelijk binnen de perken, zolang de voorschriften van Mercedes-Benz worden nageleefd. Reserveonderdelen zijn ook via de universele kanalen goed verkrijgbaar, wat een slok op een borrel scheelt.

Dus wat is conclusie?

De Marco Polo Edition is robuust, doordacht en waardevast. Het is een premium camper die zich kenmerkt door de Westfalia-knowhow waarmee je stijlvol kunt reizen. Wie een rijgevoel dat lijkt op dat van een personenauto op waarde weet te schatten, wordt erg blij van deze camper.

Historie Mercedes Marco Polo In de jaren 80 kwam de eerste generatie van de Marco Polo op basis van Mercedes-techniek op de markt. De zogeheten Bremer Transporter diende als donor en dat leverde een buitengewoon ruime en robuuste, maar ook trage en al behoorlijk gedateerde camper op. In de jaren 90 volgden nieuwe generaties van deze camper op basis van de kleinere Vito- en Viano-modellen. Die zaten goed doordacht in elkaar, maar helaas waren ze behoorlijk roestgevoelig. In 2015 kwam de huidige generatie op de markt. Deze werd zowel in 2019 als in 2024 vernieuwd.

Hier liepen we tegenaan bij dit specifieke exemplaar:

1. De dunne rolgordijnen worden broos en er komen bij onjuist gebruik soms scheuren in.

2. Het infotainmentsysteem heeft geen touchscreen en kan af en toe onverwachts crashen.

3. Deuken in de slecht gelamineerde daken zijn altijd een kostbare grap om te verhelpen.

4. Gevoelige mechaniek van de schuifdeur; de elektrische bediening is soms problematisch.

5. Verwaarloosde daken vertonen soms scheuren en/of schimmelvlekken.

6. Door lekkende glazen daken kan er water binnendringen.