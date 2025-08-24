Een flinke, gebruikte camper, met een alkoof-opbouw kan zelfs als hij 25 tot 30 jaar oud is nog een flinke smak geld kosten. Houd rekening met bedragen van €20.000 tot €25.000. Ditmaal nemen we de Hymer Camp C644 als occasion onder de loep. Is het een slim idee om deze oude, maar ruime alkoofcamper uit 1995 te kopen?

Hymer Camp C644

Bouwjaar: 1995

Lengte: 6,80 mZitplaatsen: 6

Slaapplaatsen: 6

Prijs vanaf ca. €22.000

Bij de zoektocht naar een goedkope camper kom je vroeg of laat oudere modellen tegen die al een half leven achter de rug hebben. Zoals dit dertig jaar oude exemplaar, dat gebouwd is door de bekende fabrikant Hymer. Hij combineert een robuuste constructie met een functionele indeling. Tegenwoordig staat de Camp C644, die is gebouwd op een Fiat Ducato Maxi-chassis, op het punt om een klassieker te worden. Ooit blonk hij uit als een bijzonder ruime alkoofcamper en was hij in trek bij zowel gezinnen met kinderen als camperverhuurbedrijven. De oude Hymer is nu een goede optie voor kampeerliefhebbers die op zoek zijn naar een goed uitgerust camper in de prijsklasse tot 25.000 euro. Onze testwagen is bijzonder goed onderhouden, zodat het een interessante basis is om onder de loep te nemen en om te bekijken wat hij zoal nog te bieden heeft.

Hymer Camp-modelreeks garant voor succes

Toen de Hymer Camp-modelreeks halverwege de jaren 90 op de markt kwam, stond het succes ervan praktisch vast. Met een lengte van ongeveer 6,80 meter en een breedte van 2,22 meter biedt hij als grote alkoofcamper genoeg ruimte voor maximaal zes personen – een aspect dat natuurlijk vooral aantrekkelijk is voor gezinnen. Het design van de buitenkant is aangenaam tijdloos en de met PU-schuim geïsoleerde aluminium buitenzijde viel in die tijd al erg in de smaak. De ruime alkoof, de toen nieuwe Ducato als basisvoertuig en het maximaal toelaatbare gewicht van 3,5 ton spreken eveneens in het voordeel van deze camper. En het moet gezegd, als oudere ruimtereus van goede komaf heeft de Camp C644 nog steeds een zekere aantrekkingskracht.

Aangeprezen als vlotte en sportieve camper

Toen de modelserie op de markt kwam, werd hij door zijn makers aangeprezen als een vlotte en sportieve camper die comfortabel rijden combineerde met plezierig wonen. Maar helaas, drie decennia later zijn die geclaimde dynamische eigenschappen niet meer terug te vinden. De Camp C644 is zichtbaar verouderd, maar dat komt vooral door het interieur met zijn gedateerde stoffen bekleding. De indeling en veel uitrustingsdetails weten wel nog te overtuigen; een blik in het interieur maakt duidelijk waarom de Camp-serie van Hymer zo populair was en nog steeds is. Het ruime interieur zit doordacht in elkaar en biedt alles wat je nodig hebt voor een langer verblijf aan boord. De alkoof is royaal bemeten en biedt comfortabel plaats aan twee personen. De dinette is geschikt voor vier personen en kan in een paar eenvoudige stappen worden omgebouwd tot een extra tweepersoonsbed. De ronde zithoek achterin is een bijzonderheid; je kunt hem naar wens eveneens omturnen in een fijne slaapplaats.

Driepits gaskookplaatm spoelbak met mengkraan, koelkast met vriesvak

De keuken heeft gezien de afmetingen van de camper een acceptabel formaat. Het bevat een driepits gaskookplaat, een spoelbak met een hoogwaardige mengkraan en een koelkast van 90 liter met een vriesvak. Het grote werkblad en de vele opbergmogelijkheden in de verschillende boven- en onderkasten leveren veel praktisch gebruiksgemak op en dat is een groot pluspunt voor iedereen die tijdens de vakantie graag zelf kookt. De sanitaire ruimte is functioneel, met een toilet, een wastafel en een douche. De ruimte is compact, maar steekt slim in elkaar zodat het niet krap aanvoelt. De schoonwatertank met een inhoud van 125 liter, de vuilwatertank van 100 liter en de twee gasflessen van 11 kilo zijn ruim voldoende voor een voertuig van 3,5 ton. Er is ook een Truma circulatie-luchtverwarming geïnstalleerd voor koelere dagen. Op deze manier ben je lange tijd zelfvoorzienend, ook tijdens langere reizen.

Waar heeft camper gestaan als eigenaar er niet mee op reis was?

Het feit dat de vorige eigenaar heeft geïnvesteerd in dure voorzieningen als een cruisecontrol, een luifel en een zonnepaneel spreekt eveneens in het voordeel van de testwagen. Voor prijsbewuste occasionkopers is het wel zaak om te checken of de camper nog in goede staat verkeert. Onze testcamper stond als hij niet werd gebruikt in een goed geventileerde schuur. De roest- en vochtschade die typerend is voor het oude basisvoertuig, is daardoor niet zichtbaar. Op hoge leeftijd betaalt de duurzaamheid van de houtvrije wand- en plafondconstructie zich ook uit bij de Hymer-opbouw.

Motor is reis terug in de tijd: 115 pk was toen wel heel wat

Vanwege zijn leeftijd is de Hymer Camp een typisch geval voor bestuurders die ook de rit naar hun bestemming als vakantie zien, want elke trip met deze oude Hymer is als een reis terug in de tijd. Natuurlijk, de 2,5-liter dieselmotor met directe inspuiting en 115 pk was dertig jaar geleden een uitstekende motorisering, maar vandaag de dag kun je hiermee beter de rechterbaan van de snelweg opzoeken of een stuk binnendoor rijden. Met andere woorden: hij voelt niet zo heel vlot meer aan. Helaas waren veiligheidsvoorzieningen zoals ABS en airbags toen net zo min verplichte kost als airconditioning, een achteruitrijcamera of een navigatiesysteem. Maar het onderstel en de besturing doen hun werk nog steeds feilloos. De bescheiden tellerstand van net geen 120.000 kilometer en de complete onderhoudshistorie zouden van doorslaggevend belang moeten zijn bij de aankoop.

Het is geen koopje, maar hij is wel schappelijk geprijsd. De grote Hymer-camper is nog steeds geschikt als relaxte metgezel voor grote gezinnen. Controleer wel goed de staat van onderhoud.

Aandachtspunten

1. Is de hoge alkoof nog helemaal waterdicht?

2. Lichte aanrijdingsschade aan de achterbumper is helaas eerder regel dan uitzondering.

3. Werkt het gassysteem nog goed na al die jaren?

4. Het plaatwerk van dit model is smetteloos en roestvrij, wat niet gebruikelijk is bij dit type Fiat.

5. Werken alle verbruikers nog en zijn de accu’s nog in goede staat?

6. In welke staat verkeren de banden? Vergeet het reservewiel niet bij je controle.

