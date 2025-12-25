Met de Bigster is het Dacia niet voor het eerst gelukt om puur op prijs en formaat een gat in de markt te vinden. Natuurlijk vind je best andere hybride SUV’s voor zo’n €35.000, maar die zijn dan vaak van het formaat Toyota Corolla Cross of Kia Niro en duidelijk veel kleiner. Toch zijn er wel concurrenten. Niet in de laatste plaats MG, dat naast de al bestaande plug-in hybride variant van de HS, sinds kort ook een reguliere hybrid in het gamma heeft die Hybrid+ heet. Die kost op papier ietsje meer dan de Dacia Bigster, maar biedt dan ook wel fors meer vermogen en op een afstandje ziet het interieur er bovenien veel mooier.

MG Hybrid en Dacia ook hybrid

Dat laatste blijkt echter schone schijn te zijn. Zodra je daadwerkelijk ín de MG HS Hybrid+ plaatsneemt valt op dat het er weliswaar grappig uitziet, maar gemaakt is van ontzettend synthetische materialen. Van dichtbij oogt dat helemaal niet zo prettig en het voelt nog vervelender. Daarbij had het interieur gerust wat meer fysieke knoppen mogen hebben. Nu moet je steeds door het touchscreen heen voor van alles en nog wat en hoewel het zeker niet het ergste Chinese infotainmentsysteem is dat we hebben gezien, zit je soms behoorlijk te priegelen. Dat valt nog veel meer op in het digitale instrumentarium. Daar heb je een oppervlakte waarvan de gemiddelde projectontwikkelaar het water in de mond loopt en toch zijn de icoontjes vaak zo klein dat je dichterbij moet kijken om te snappen wat de auto nu precies bedoelt. In goede Chinese traditie piept, flikkert en bliept er regelmatig een systeem tegen je om je te waarschuwen tegen een al dan niet daadwerkelijk bestaand gevaar. Nee, er mag dan een laagje vernis op zitten, de MG zit wel degelijk in exact dezelfde budgethoek waarin Dacia ook speelt. Positief is dan weer de ruimte op de achterbank. Daar zit je als gemiddelde volwassene net zo goed als in de Dacia en dat is in dit geval een compliment. Ga je nog verder naar achteren, dan kom je uit in de bagageruimte van 507 liter met de bank in gebruik en 1.484 liter met de bank plat. Of in tekst: heel veel.

Of: minder dan in de Dacia. Daarin prop je met de bank omlaag maar liefst 1.912 liter en zet je de bank omhoog dan blijft er ook nog 546 liter over. Hadden we al gezegd dat de Dacia Bigster echt serieus groot is? Bij dezen. De achterbank maakt iets minder diepe indruk maar zoals gezegd kun je daarop prima een volwassene parkeren. Weer verder naar voren tref je een dashboard aan in typsiche Dacia-stijl. Alles is opgetrokken uit knetterharde materialen die niet zouden misstaan in een bedrijfswagen. En daar is helemaal niets mis mee, want de Dacia ís ook goedkoop. Het voelt minder kitscherig dan de aanpak van MG. Bovendien zijn het digitale instrumentarium en het centrale touchscreen een stuk functioneler. Er zit minder in en dat is alleen maar fijn. Bovendien krijg je nog de nodige knoppen om functies mee te bedienen. Wat een luxe.

Ingewikkelde systemen in Dacia én MG

We haalden al even aan dat de Dacia minder vermogen heeft dan de MG. 156 pk perst de Bigster uit zijn hybride aandrijflijn. Dat is een doorontwikkeling van het hybridesysteem van Renault. De atmosferische 1.6 viercilinder heeft plaatsgemaakt voor een versie met 1,8-liter inhoud. Die levert zijn 109 pk en 172 Nm nog steeds via een koppelingsloze vierbak aan de voorwielen. Schakelen gaat door middel van een elektromotor die de spanning van de tandwielen haalt en tevens dienstdoet als generator. Maar goed: wegrijden op de 1.8 gaat niet zonder koppeling. Geen nood, daarvoor is er een elektromotor van 49 pk en 205 Nm die via een eigen tweetraps automaat dezelfde as aandrijft. Het resultaat is een aandrijflijn die nogal nukkig kan zijn als de motoren even niet goed overleg plegen tijdens het rijden. Of die nogal luidruchtig energie opwekt met de 1.8, terwijl de elektromotor aandrijft en dat geeft het effect alsof je in z’n ‘1’ door de stad rijdt. Echt snel is de Bigster er ook niet mee. De enige juiste aanpak voor de Dacia is die met de fluwelen voet. Dan vullen de twee krachtbronnen elkaar mooi naadloos aan en is het verbruik verbazingwekkend laag: je rijdt met speels gemak 1 op 20 of nog zuiniger!

Daarvan kan de MG alleen maar dromen. Veel verder dan 1 op 16 komen we niet. Daar staat een fors hoger vermogen tegenover. Geen atmosferische 1.8 maar een 1.5 met turbo en geen elektromotor met 49, maar 194 pk. In totaal mobiliseert de MG 224 pk en dat zie je duidelijk terug in de testmetingen, waar de MG veel beter presteert. Belangrijker is dat dit met meer rust gebeurt. Je hoort de verbrandingsmotor amper en de elektromotor doet overduidelijk het leeuwendeel van het werk. Alleen zijn we er niet helemaal uit hoe het systeem precies in elkaar zit. Zelfs na meerdere malen vragen is het antwoord wat onduidelijk. Het lijkt erop de elektromotor een vaste verbinding met de voorwielen heeft en dat de 1.5 turbo ongeveer hetzelfde werkt als de 1.8 van Dacia. Dus een koppelingsloze bak, in dit geval volgens MG met drie versnellingen, die van versnelling kan wisselen dankzij een tweede elektromotor die ook dienstdoet als generator. Of in de woorden van MG: “De schift van de motor positioneert middels de actuator de versnellingen.”

Zowel MG HS als Dacia Duster lekker comfortabel

Waar we wel over uit zijn is dat het onderstel van de MG HS Hybrid+ ronduit erg soft is afgestemd. Zo soft dat je na verkeersdrempels voor het mooie een beetje te lang aan het nadeinen bent. Dan helpt het ook niet dat de besturing en het rempedaal door MG vakkundig ontdaan zijn van elke vorm van communicatie. Snelwegbochten neem je dus liever wat minder hard dan je in veel andere auto’s zou doen, simpelweg omdat je geen enkel benul hebt van wat er nu precies gebeurt onder de wielen en of je ergens in de buurt van de grens zit. Die ligt trouwens niet zo heel erg ver weg. Kijk maar eens naar de remweg, die zelfs in optimale omstandigheden angstvallig dicht in de buurt komt van de psychologische grens van 40 meter van 100 km/h.

Ook hier kun je maar beter gewoon eerlijk zijn over je beperkingen. De Dacia is rumoeriger en je krijgt meer door van de staat van het asfalt, maar daardoor weet je wel beter waar je aan toe bent. Ook de Bigster is erg soepel in de veren, toch staat hij eerder stil vanaf 100 km/h en voelt alles net wat vertrouwder aan. Het is overigens zeker niet een auto die je koopt voor zijn onderstel.

Dacia Bigster nog goedkoper dan MG HS, of niet?

Nee, je koopt hem omdat je heel erg veel ruimte wil voor een relatief schappelijke prijs. En als je naast prijsvechter MG goedkoop lijkt, dan zit dat wel snor. Met zijn hybride aandrijflijn kost de Bigster minimaal €35.300. Wij hebben echter een wat luxere Journey in onze duurtestgarage rondrijden en die gaat pas op kenteken als je €37.200 afrekent. Wil je dan ook nog een leuke lakkleur, stoel- en stuurverwarming en een techniekpakket met onder meer keyless entry, dan kom je tot de totaalprijs van €39.563 die onze auto heeft moeten opbrengen. Natuurlijk is dat veel geld. Maar je hebt een grote auto waarin het je aan niets ontbeert. De Dacia heeft zelfs een elektrische achterklep en half elektrisch verstelbare stoelen!

Bij MG begint de prijslijst van de HS Hybrid+ bij €36.950 en de meest Luxury met onder meer stoelverwarming en elektrisch bedienbare achterklep is er vanaf €39.450. Nog een metaallak erop en je breekt net door de grens van €40.000 heen. Dan is de MG iets luxer uitgerust met onder meer volledig elektrische stoelverstelling en grotere wielen, terwijl de prijs vrijwel identiek is.