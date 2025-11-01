De nieuwe Mercedes CLA is op een haar na even groot als de C-klasse. Voorlopig is hij er alleen als EV, in de prijslijst is geen verbrandingsmotor te bekennen. Is dit bij Das Haus het nieuwe normaal? Met de Polestar 2 als ijkpunt zetten we de zaken op een rijtje.

De nieuwe Mercedes-Benz CLA is groter dan zijn voorganger. Op 2 centimeter na is de compacte middenklasse sedan even lang als de C-klasse. De groeispurt komt voort uit Mercedes’ strategie om meer te focussen op grotere auto’s die nu eenmaal meer opleveren dan kleintjes, waarbij de CLA straks de ondergrens van het gamma moet worden. Als onderdeel van het toekomstplan is de CLA er nu voor het eerst ook volledig elektrisch. Sterker: vooralsnog staat hij alleen als EV in de prijslijst. Versies met verbrandingsmotor komen er wel, maar daarvoor moeten we nog even geduld hebben. In eerste instantie is de elektrische CLA alleen verkrijgbaar als 250+, met één elektromotor. De vierwielaangedreven elektrische CLA 350 4Matic volgt begin 2026.

Doordat de CLA groter én elektrisch is geworden, is het model een alternatief voor onder meer de Tesla Model 3 en de Polestar 2. Om een idee te krijgen waar we de elektrische baby-Benz precies moeten plaatsen, gebruiken we de Polestar 2 als ijkpunt. De 2 is er al vijf jaar, maar Polestar houdt hem continu up-to-date. We hebben hier de 2 Long range Single motor. De 2 is er ook met een kleinere accu en heet dan Standard range, maar met de grotere accu loopt hij op papier in elk geval beter in de pas bij de CLA.

Net als de CLA is de 2 er zowel met twee- als met vierwielaandrijving. Bij de grote update van 2023 veranderde de 2WD Polestar 2 overigens van voorwielaandrijver naar achterwielaandrijver. Bij EV’s die je ook als 4x4 kunt krijgen, is dat niet de meest ingewikkelde ingreep, maar het heeft wel invloed op het karakter van de auto. Ook de Mercedes CLA is van voor- naar achterwielaandrijver getransformeerd. Althans, met een verbrandingsmotor dwars voorin is het in beginsel nog altijd een voorwielaandrijver, maar met één elektromotor is de CLA voortaan een achterwielaandrijver.

Prima cijfers

Mercedes levert de CLA vooralsnog met één accucapaciteit: 85,5 kWh. Een kleinere batterij volgt later. Bij de RDW geeft Mercedes voor de rode CLA 250+ in deze test een actieradius op van maar liefst 743 km en een gemiddeld verbruik van 13,1 kWh/100 km. Dat lukt ons niet, maar we komen in onze test (weliswaar geëxtrapoleerd) nog altijd keurig 600 km ver op een volle batterij en hebben daarbij volgens de laadpaal gemiddeld 16,0 kWh per 100 km nodig. Dat zijn prima cijfers.

De accu van de Polestar heeft slechts 3,5 kWh minder capaciteit. Toch komen we op een lading met de 2 lang zo ver niet als met de Mercedes. We registreren een gemiddeld verbruik van 17,9 kWh/100 km, waardoor het na 483 km ophoudt. Een aanzienlijk verschil. Opladen kan bij de wisselstroomlaadpaal met 11 kW. Voor een meerprijs van €665,50 biedt Mercedes de mogelijkheid om ook met 22 kW AC te laden. Aan de gelijkstroomsnellader piekt de CLA dankzij zijn 800-volt techniek bij 320 kW, als je tenminste een snellader hebt die met 800 volt overweg kan. Mercedes werkt overigens aan een omvormer zodat ook bij 400-volt snelladers geladen kan worden. Bij de Polestar duurt het laden iets langer, die kun je met maximaal 205 kW DC laden, maar dat dan wel bij elke willekeurige snellader, inclusief die van Tesla.

Motorisch komen we bij beide auto’s niet te kort. Vlot met het verkeer meekomen is geen enkel probleem. De Polestar reageert daarbij nog net iets enthousiaster op het gaspedaal dan de Mercedes. Een blik op het specificatie-overzicht leert dat de CLA-motor aanzienlijk minder koppel heeft dan die van de Polestar. Om toch tot genoeg draaimoment aan de wielen te komen, past Mercedes net als Porsche bij de Taycan een tweetraps automatische versnellingsbak toe. Zodoende is de totale overbrengingsverhouding van de aandrijflijn bij lagere snelheden korter, waardoor meer kracht aan het bandoppervlak ontstaat.

Mercedes heeft voor deze oplossing gekozen omdat zo een compactere en lichtere motor gebruikt kan worden die op deze manier in een efficiënter toerengebied kan werken (ja, elektromotoren hebben dat ook). Keerzijde van de medaille is dat de aandrijflijn door toepassing van een versnellingsbak duurder wordt. Mercedes neemt dat op de koop toe. In de praktijk pakt het goed uit. Er is vanuit stilstand genoeg trekkracht en het schakelen gaat nagenoeg naadloos. En inderdaad is de Mercedes zuiniger dan de Polestar. Afremmen op de motor kun je bij beide auto’s in drie standen. Bij de Polestar moet je dat helaas instellen via het multimediasysteem, terwijl je het bij de CLA spontaan kunt regelen met een tikje tegen de versnellingshendel aan de stuurkolom.

Mercedes-besturing meer bekrachtigd, maar communicatiever

Doordat we de CLA en de 2 hier allebei als achterwielaandrijver hebben, hebben de voorwielen nog maar één taak: sturen. Het ontbreken van aandrijfkrachten aan de voorkant geeft extra rust in de stuurinrichting. Toch is er wel verschil in stuurbeleving. Bij de Mercedes ervaren we iets meer bekrachtiging, terwijl het bij de Polestar net even wat afstandelijker aanvoelt. Groot zijn de verschillen niet, maar toch. Bij beide testauto’s geeft de besturing overigens meer dan genoeg vertrouwen.

De AMG-vloermatten ten spijt voelt de CLA iets softer en daarmee ook een fractie comfortabeler aan dan de Polestar. Ze hebben een naam hoog te houden in Stuttgart. Even goed is de CLA ook net wat speelser dan de iets sterieler overkomende 2. Niet dat rijdynamiek bij deze auto’s het vertrekpunt is, maar wanneer je in een dolle bui in de bocht iets te vroeg op het gas gaat, lijken de mazen van het elektronisch vangnet bij de Mercedes iets wijder. Je voelt bij de Duitser beter dat de achterkant aandrang heeft om een stap opzij te zetten voordat er een ingreep volgt, dan bij de Polestar.

Rij-assistentie Polestar fijner

Als het om elektronische assistentie gaat, gaat onze voorkeur overigens uit naar het systeem van de Polestar. Diens adaptieve cruisecontrol en de rijbaanassistent komen iets natuurlijker over en reageren net even wat vergevingsgezinder wanneer je iets verkeerd dreigt te doen. Het gaat om nuances, maar in dit felbevochten marktsegment telt alles.

Ook in het interieur telt alles, vooral de millimeters. De CLA is in alle richtingen groter dan zijn voorganger. Het maakt hem niet meteen een ruimtewonder. Voorin hebben we over ruimte geen klagen en het kost weinig moeite een prettige zitpositie te vinden. Het enige puntje van kritiek betreft de hoofdsteunen, die prikken bij bestuurders met een langere rug tussen de schouderbladen. Ook voor de bestuurder en bijrijder van de Polestar is er ruimte genoeg. De zitpositie in de 2 is net iets meer rechtop dan in de CLA. Dat is anders, maar niet per se beter of slechter. De voor de interieurruimte maatgevende wielbasis is bij de CLA met bijna 6 centimeter toegenomen en daarmee ook 5,5 cm langer dan bij de Polestar. Toch vertaalt zich dat niet meteen in een zee aan ruimte voor de achterpassagiers. Als we achterin moeten zitten, dan liever in de Polestar, niet alleen omdat je daar iets meer beenruimte hebt, maar ook omdat je iets hoger zit zodat je knieën een minder scherpe hoek maken.

Vette vingers

Voor de bediening ben je bij beide auto’s voornamelijk aangewezen op touchscreens plus de touchknopjes op het stuur. Als pleister op de wond heeft de Polestar nog wel een echte draaiknop voor het audiovolume, hulde. Per definitie is de opzet van het Polestar-dashboard, vergeleken met de Mercedes-cockpit, vrij klassiek. Zo zit het digitale instrumentarium nog onder een overkapping en staat het infotainmentscherm vrij, terwijl die bij de CLA geïntegreerd deel uitmaakt van de grote glimmende vlakte die zich over de volle breedte van het dashboard uitstrekt, inclusief het vette-vinger-gevoelige glimmende paneel aan de bijrijderskant.

Het Polestar-multimediasysteem is minder uitgebreid en in al zijn relatieve eenvoud makkelijker te doorgronden dan het Mercedes-systeem dat veel meer mogelijkheden biedt en je meer het gevoel geeft onderdeel van het internet der dingen te zijn. Toch is Mercedes erin geslaagd om het overzichtelijk te houden, waardoor het niet al te veel aandacht vergt om precies de juiste instellingen uit te voeren. Ook met spraakbesturing heb je bij de CLA meer mogelijkheden.

Voorlopig is de CLA er in slechts één uitvoering: de lekker complete Launch Edition. De optielijst is voor Mercedes’ doen vrij kort: behalve zeven lakkleuren bestaat die uit een trekhaak, de al eerder genoemde 22 kW wisselstroomlader en een reeks digitale extra’s zoals een parkeerassistent. Laat je al die opties voor wat ze zijn, dan kost de CLA 250+ Launch Edition €58.979. De Polestar 2 is een stuk goedkoper. Met het grote accupakket staat die voor €51.200 in de prijslijst. Hoewel de 2 standaard al aardig is aangekleed, biedt Polestar vijf verschillende optiepakketten met daarin onder meer Pilot Assist, een glazen dak of een warmtepomp, voorzieningen die bij de introductieversie van de CLA bij de prijs zijn inbegrepen. Zijn hogere prijs maakt de Mercedes goed met een completere uitrusting.

