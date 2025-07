Zeekr zegt de premiummerken aan te willen vallen met de nieuwe 7x SUV. Dat doet het merk met een heleboel vermogen voor een laag bedrag. Die strategie kennen we ergens van. Van Kia, dat met de EV6 GT min of meer hetzelfde doet. We zoeken uit welke premium-poging het meest geslaagd is.

Als we aan de mensen van Zeekr vertellen dat we de nieuwe 7x tegenover een Kia gaan zetten, menen we toch een lichte teleurstelling te bespeuren. Zelf denkt het merk dat de 7x het moet gaan opnemen tegen de Mercedessen, Audi’s en BMW’s van deze wereld. Dat doet het door meer dan 600 pk aan te bieden, een vermogen waar je je tot voor kort echt bij een heel exclusief clubje merken moest melden. Bijvoorbeeld BMW, Audi en Mercedes, die er dan gelijk prijzen van meer dan een ton voor rekenden, want premium mag wat kosten. Zeekr stopt echter doodleuk 639 pk in de Privilege AWD-versie van de 7x voor €62.990. Ironisch genoeg maakt dat de 7x op papier helemaal geen concurrent van de genoemde merken. Bij de premiummerken krijg je namelijk óf de helft van het vermogen, óf het kost je twee keer zoveel als de Zeekr. Een veel logischer concurrent is de Kia EV6 GT. Die bewandelt namelijk al enkele jaren min of meer hetzelfde pad, aangezien de GT-versie van de EV6 ook meer dan 600 pk heeft en de prijs op een gelijkwaardig niveau ligt. Premium power voor een bescheiden budget dus.

Twee SUV's met twee elektromotoren en veel vermogen

Beide auto’s hebben dus een indrukwekkend vermogen en halen dat allebei uit twee elektromotoren, waardoor ze dus ook allebei vierwielaandrijving hebben. In het geval van de Zeekr wordt de vooras aangedreven door een 218 pk en 270 Nm sterk exemplaar, op de achteras zit een tweede motor die goed is voor 421 pk en 440 Nm. In totaal heb je zo 639 pk en 710 Nm tot je beschikking en daarmee is de Zeekr bizar snel. Zeker tot de Nederlandse limiet op de snelweg gebeurt alles in een oogwenk. Overigens moet het dan wel droog zijn, want op nat wegdek heeft de vooras er best wel wat moeite mee om het allemaal op het asfalt te krijgen. Dat is het nadeel van de Continental EcoContact-banden onder de 7x. Het voordeel van die keuze is dat je er nog best economisch mee kunt rijden. In de meer bedaagde standen valt de reactie op het gaspedaal erg mee en hoewel je geen flippers hebt om de mate van recuperatie mee te regelen, is het goed te doen om zonder rempedaal te rijden. In combinatie met de forse batterij van 95 kWh netto kom je in de praktijk zo’n 500 km ver op een volle lading. Nog veel indrukwekkender is wat er vervolgens gebeurt als je bij een geschikte snellader aankoppelt. De Zeekr slurpt bijna een heel dorp aan energie naar binnen. Op papier kun je 480 kW laden en hoewel we die waarde niet zien, ligt de beperking in dit geval bij de snellader. Daarbij: met 350 kW gaat het nog steeds bizar snel.

Dan lijkt de 258 kW die de Kia EV6 GT uit de DC-lader snoept opeens bijna traag, terwijl dat in de praktijk nog steeds echt een heel serieuze snelheid is. Op wisselstroom laad je met 11 kW in plaats van de 22 van de Zeekr en omdat de batterij wat kleiner is én de efficiëntie iets lager kom je er in de praktijk zo’n 400 km mee. Op de stopwatch is de Kia dan wel weer de winnaar, al kun je voor beide gevallen ook zeggen dat er niet echt een verliezer is. Dankzij een 238 pk en 370 Nm elektromotor vóór en een 412 pk en 400 Nm elektromotor achter laat de EV6 GT 650 pk los op alle vier de wielen. Overigens is dat wel met ingeschakelde launch control en die moet je via een menu activeren. Doe je dat niet, dan blijft er echter nog altijd 609 pk over, dus de kans dat je een stoplichtsprintje dan niet wint, wordt er niet heel veel groter door. Buiten het extreme prestatiepotentieel heeft de EV6 GT sinds zijn update ook de beschikking over de gesimuleerde versnellingsbak die ook de Ioniq 5N heeft. Met de flippers die je normaal gesproken gebruikt voor de recuperatie bedien je dan een ‘versnellingsbak’, waarbij je echt op tijd moet schakelen, anders beland je in de ‘toerenbegrenzer’. Ja, het is allemaal nep, maar het geeft je wel een extra datapunt om je snelheid mee te bepalen. En het is best geinig.

Kia EV6 GT voelt echt sportief, Zeekr 7x veel minder

De kleinere batterij van de Kia EV6 GT mag dan een wat kleinere actieradius opleveren, hij weegt natuurlijk ook minder en mede daardoor is de Kia zo’n 300 kilo lichter dan de Zeekr. Daarbij heeft Kia duidelijk moeite gedaan om er echt een serieus sportief randje aan te geven en dat is gelukt. In weerwil van zijn aanzienlijke massa van 2.100 kilo duikt de Kia EV6 GT met bijzonder veel enthousiasme de bocht in en voelt hij verrassend scherp. Zeker met de adaptieve dempers in de sportstand kun je enorm hard aanvallen. De vooras bijt direct, de besturing biedt voldoende informatie om te bepalen hoeveel je daar nog over hebt en de achterzijde wil met (half) uitgeschakeld ESP best een beetje meedraaien. Top voor een sportief bedoelde auto en in combinatie met de nep-versnellingsbak wordt de funfactor zo heel hoog voor een EV. Zet de dempers terug in de normale stand en de GT is nog redelijk comfortabel. Zonder meer stevig, maar echte hardheid zit er zeker niet in.

Toch is de Zeekr 7x dankzij zijn adaptieve luchtvering geschikter als langeafstandsraket. Er zit simpelweg meer souplesse in het onderstel en alles werkt een stuk lichter. De combinatie daarvan met het veel minder sportieve rubber is wat minder geschikt als je het volle potentieel van de aandrijflijn gaat benutten. Remmen en sturen gaat met veel minder precisie, waardoor het lastiger is om in te schatten wat nu precies de grens is van de 7x. En zo heb je dus eigenlijk niet zoveel aan die 600+ pk’s. Met 100 pk minder was je ook prima bedeeld geweest en in tegenstelling tot Kia kom je in de Zeekr na de eerste paar keer niet echt meer in de verleiding.

Goede ergonomie in de Kia EV6 GT, veel ruimte in de Zeekr 7x

Misschien dat dat ook wel een beetje komt door het interieur, dat in tegenstelling tot dat van de Kia niet echt sportiviteit uitstraalt. In plaats daarvan is er vooral heel veel rust. Tenminste, in de fysieke wereld, want zoals zoveel Chinese merken kiest ook Zeekr ervoor om zo’n beetje alles in een touchscreen te verstoppen. Dat systeem werkt aardig, maar wat extra fysieke bedieningselementen hadden de ergonomie een stuk vooruit geholpen, vooral omdat je niet zelden door meerdere lagen heen moet of naar icoontjes zit te kijken die niet geheel vanzelfsprekend zijn. Daarbij kwamen we nog wel de nodige kromme vertalingen tegen en een vrouwenstem die herhaaldelijk bleef waarschuwen voor al dan niet bestaande gevaren zoals schoolzones en invoegstroken. Zeekr zegt desgevraagd dat dit softwarebugs betreft die bij de nieuwste versie die klanten krijgen geleverd zijn verholpen, maar kon geen antwoord geven op de vraag waarom die software dan niet op de testauto zat. Aan ruimte is er in elk geval geen gebrek. Voorin zit een flinke frunk, achterin past 539 liter en op de achterbank zitten volwassenen prima.

Op dit vlak is de Kia een klein beetje in het nadeel, al scheelt het niet heel veel. Sowieso niet op de achterbank, want ook in de Koreaan zitten volwassenen gewoon goed. Achterin en in de frunk is de Kia wat krapper, zij het niet hinderlijk veel. Wat wel hinderlijk is, is de vrij platte A-stijl van de Kia. Daardoor moet je je zitpositie achter het stuur net een beetje anders instellen dan je misschien zou willen, omdat je anders met je hoofd tegen die stijl aan zit. Over de ergonomie dan weer geen klachten. Er zijn voldoende fysieke knoppen en de lay-out van het infotainmentsysteem is dankzij de nodige sneltoetsen goed te behappen.

Kia en Zeekr zijn voordelig, maar niet goedkoop

En dat voor een bedrag dat nog enigszins te overzien is. De Kia EV6 GT kost €68.495 en dan is de auto eigenlijk helemaal af. Alles van (opvallend goedwerkende) zelfrijdende systemen en stoelventilatie tot dikke lichtmetalen wielen, adaptieve dempers en elektrische stoelverstelling zit erop, eraan en eronder. De enige opties zijn een panoramadak en een speciaal lakkleurtje. Daarmee komt het testexemplaar op €70.185 en hoewel je het dan niet over kleingeld hebt, krijg je wel heel veel auto voor je geld.

Maar niet zoveel als bij Zeekr, want inclusief opties komt de 7x op €68.590 en dan is de Zeekr nog completer dan de Kia. Natuurlijk gaat het dan over zaken die allesbehalve essentieel zijn, zoals elektrisch te openen en te sluiten portieren. Verder zit de Zeekr net zo vol als de Kia, inclusief allerhande sensoren om autonoom te kunnen rijden. Dat gaat overigens wel wat minder soepel dan bij Kia, al kan ook daar de recente software-update het verschil maken. En: we keken naar premium power voor een bescheiden budget, en dat krijg je bij allebei deze auto’s.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!