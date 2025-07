Als er een tekst iets te vaak herhaald is door PR-afdelingen over de hele wereld, dan is het wel ‘uit eigen onderzoek is gebleken dat een range van XYZ kilometer voldoende is voor vrijwel al onze potentiële klanten’. Het is natuurlijk wel waar dat je zelden meer dan 200 kilometer op een dag rijdt, maar als autokopers rationele wezens waren reden we allemaal in min of meer dezelfde auto. De consument wil iets voor het gevoel en niet voor de ratio. En een grote actieradius is voor veel consumenten nog steeds een enorm pluspunt. Niet verrassend dus dat de Kia EV3 en Skoda Elroq mogen rekenen op warme belangstelling van het Nederlandse koperspubliek. Zoveel auto’s die voor grofweg € 45.000 daadwerkelijk 500 kilometer kunnen rijden op een enkele lading én geen associaties oproepen met politiek wisselvallige CEO’s zijn er nu ook weer niet. Daarbij zijn het beide praktische auto’s met een doordacht interieur. Maar er kan er natuurlijk maar eentje echt winnen.

Kia EV3 met voorwielaandrijving, Skoda Elroq heeft achterwielaandrijving

Beginnen we even in eigen huis, want de oranje Kia EV3 op deze pagina’s rijdt inmiddels alweer een aantal maanden naar volle tevredenheid rond als onderdeel van onze duurtestgarage. We hebben het genoegen met de absolute topversie, de 81.4 kWh GT-Plusline. Dat 81.4 kWh slaat op de brutocapaciteit van de NMC-batterij in de bodem, er blijft netto 78 kWh van over. Er is ook een goedkopere versie met kleinere batterij, maar die biedt uiteraard ook navenant minder actieradius. De elektromotor is in beide gevallen een 204 pk en 283 Nm sterk exemplaar dat de voorwielen aandrijft. 204 pk is in de context van een EV niet heel veel, maar in de praktijk ben je er vlot genoeg mee en veel meer kunnen de voorwielen toch niet aan. Belangrijker is dat de aandrijflijn in de EV3 zich in de praktijk heel prettig laat bedienen. De vermogensafgifte is soepel, de overgang van regeneratief remmen naar remmen op de remschijven gaat mooi geleidelijk en met de flippers kun je tijdens het rijden snel en trefzeker de mate van recupereren regelen én of de auto helemaal tot stilstand moet komen zonder het rempedaal te gebruiken of een beetje moet blijven kruipen. Dat is top. En de aandrijflijn blijk ook nog eens redelijk efficiënt. De weersomstandigheden zijn zo’n beetje ideaal en dan red je vrij makkelijk minder dan 15 kWh per 100 kilometer, waarmee die 500 kilometer in de praktijk zeker realistisch is. Opladen gaat met 11 kW op wisselstroom, aan de snellader houdt de Kia het bij 128 kW voor gezien en dat is niet echt een grensverleggende waarde.

Dat kan de Skoda Elroq in ieder geval een stuk sneller, want die pompt de gelijkstroom er met 175 kW in en dat scheelt echt op lange (vakantie)reizen. Sowieso heeft de Skoda de overhand als het gaat om snelheid, want de elektromotor van de ‘85’is 286 pk en 545 Nm sterk en drijft de achterwielen aan, waardoor er meer tractie is. De Skoda sprint er op onze stopwatch 1,3 seconde sneller mee naar de honderd. Toch ervaar je ‘m in de praktijk niet zoveel sneller als de cijfers beloven. Vanaf stilstand lijk je niet meteen het volle vermogen te krijgen en er is 234 kilo meer massa om op snelheid te brengen. Bovendien gaat de overgang van recupereren naar mechanisch remmen minder vloeiend dan de Kia. De Skoda heeft net als de Kia flippers om de recuperatie mee aan te passen, al komt de Elroq nooit helemaal zelfstandig tot stilstand. Je hebt dus altijd het rempedaal nodig en daar zit een vreemd soort dood punt in als je overgaat van remmen op de elektromotor naar remmen op de remmen. De combinatie van meer massa en enorme 21 inch wielen blijkt daarbij niet goed voor de efficiëntie, de Skoda heeft bijna 1,5 kWh meer energie nodig om 100 kilometer af te leggen. Uit de nettocapaciteit van 77 kWh haal je dus in de praktijk niet daadwerkelijk 500 kilomer, tenzij je er echt enorm je best voor gaat doen. Wellicht dat iets minder grote wielen op dit vlak wat kunnen schelen.

Skoda Elroq heeft een duurder en beter onderstel dan Kia EV3

Blijft echter overeind dat de banden bij Skoda altijd breder zijn, want voor meet het rubber 235 millimeter, achter zelfs 255. Dat betekent meer rolweerstand en ook meer contactoppervlak met het wegdek en dat merk je in bochten wel. Zeker met het optionele adaptieve onderstel is de Skoda Elroq enorm veelzijdig. Van lekker comfortabel tot verrassend dynamisch. De stuurinrichting biedt voldoende tegendruk ook al zit er niet echt veel gevoel in. Het complete plaatje geeft daardoor veel vertrouwen en veel comfort. Om de Skoda van de wijs te brengen moet je er echt dwaas mee rijden en zelfs dan schuift de auto beheerst weg over de voorwielen. Dat gevoel van marge draagt bij aan een ontspannen rijervaring en hoewel het rempedaal dus niet heel prettig aanvoelt, doen de schijven voor en trommels achter wel hun werk, de Skoda staat in korte tijd stil.

Op dit onderdeel voelt de Kia EV3 wat conventioneler. Kia biedt geen mogelijkheid voor een adaptief onderstel maar heeft gelukkig wel een prettige afstelling gevonden van de passieve veren en dempers. Het gaat allemaal wat soepeler en minder direct dan in de Skoda. Je krijgt daardoor wat minder mee van wat er onder de wielen gebeurt en dat vertaalt zich op slechter wegdek in wat minder comfort. Het lagere gewicht helpt in dit opzicht natuurlijk ook een handje, want er is minder massa die in toom gehouden hoeft te worden. Toch is de grens van de Kia eerder bereikt. Sowieso is er, vooral op nat wegdek, wat minder tractie in verband met de aandrijving op de voorwielen. Ook in bochten gaat de vooras eerder protesteren. Allemaal niet erg of slecht, wel iets minder veelzijdig dan in de Elroq.

Skoda is van de simply clever, Kia houdt het eenvoudig

Gelukkig heeft de EV3 dan wel weer een lekker veelzijdig interieur. Ondanks de elektromotor op de vooras heeft Kia onder de motorkap ruimte weten te maken voor een frunk. Voor sommigen een waardevolle toevoeging om bijvoorbeeld de laadkabel ver bij andere bagage vandaan op te slaan, anderen geven er minder om. Achterin past in ieder geval 460 liter bagage, ruim voldoende. Op de achterbank is het voor gemiddelde volwassenen redelijk vol te houden. Toch moet je niet heel veel langer zijn dan 1.80 meter, dan komt de hemel wel erg dichtbij en ook moeten de voorste passagiers dan gaan inschikken. Die voorste passagiers hebben uitzicht op een vrij minimalistisch dashboard at netjes in elkaar steekt. Je zit een beetje op de bok, maar voor de meeste mensen is een goede zitpositie goed te vinden. Daarbij heeft Kia nog redelijk wat fysieke knoppen voor onder meer airco en stoelverwaming/-ventilatie. De enige misser in deze context is het touchpaneel voor de airco. Dat zit rechts van het stuur en om het te bedienen moet je eigenlijk een beetje om het stuur heen gaan kijken. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Voor de rest krijgt het digitale gedeelte overigens eigenlijk alleen maar lof. Je kunt er redelijk wat aan personaliseren en de basis werkt snel en overzichtelijk.

Ook Skoda besteedt traditioneel veel aandacht aan de ergonomie en in de Elroq pakt dat goed uit. Hoewel het infotainmentsysteem enorm veel lagen bevat, kun je er ook heel erg veel naar inzicht in instellen. Dat betekent dat de functies die je op dagelijkse basis bedient dus eigenlijk altijd in de bovenste laag kunt krijgen. Dingen (de)activeren hoeft dus eigenlijk nooit meer dan twee klikken te duren en dat is heel prettig. Een uitgebreid head up display met augmented reality navigatieaanwijzingen is voor dit segment bovendien een mooie (en optionele) snuisterij. In de fysieke wereld ziet de Skoda er wat meer aangekleed uit dan de Kia en op de achterbank hebben volwassenen wat meer bewegingsvrijheid. Met de banken plat is de Elroq dan ook merkbaar ruimer dan de Kia, al scheelt het met de achterbank overeind slechts 10 liter. Ondanks de elektromotor achterop zit er voorin dan weer geen frunk.

Opties bij Skoda, niveaus bij Kia

Een frunk staat ook niet op de optielijst van Skoda, die verder behoorlijk uitgebreid is. Instappen in de ‘85’met de grootste batterij kan vanaf € 42.990 voor de Business Edition. Die is voor dat bedrag redelijk uitgerust en vormt ook de basis voor onze testauto. Maar om tot onze testauto te komen moet je dan nog even voor dik € 13.000 vinken op de optielijst. Hoogtepunten daarbij zijn het Business Upgrade Maxx-pakket van € 5.990 waar onder meer een batterij hulpsystemen in zitten, een heel pakket met haakjes, netten en bakjes voor het interieur, het augmented reality head up display en elektrische bediening en massagefunctie op de stoelen. Ook de 21 inch wielen kosten flink wat, € 1.490 om precies te zijn. Een warmtepomp is bovendien nooit standaard en kost ook nog eens € 1.090. Kortom: het kan snel uit de hand lopen. Dan heb je echter wel wat voorzieningen die bij Kia simpelweg niet leverbaar zijn. Zouden we de 21 inch wielen, de massagestoelen, de trekhaak en de adaptieve dempers weghalen dan komt de uitrusting meer overeen met de Kia, gaat er zo’n € 4.500 van de totaalprijs af en komt de Elroq op € 51.610.

Dat is echter nog altijd meer dan de Kia, die in de dikste uitvoering en met metallic lak net onder de € 50.000 blijft, € 49.990 om precies te zijn. En je kunt toch niet echt zeggen dat er kwalijke omissies zitten in de uitrustingslijst van de EV3 GT-PlusLine. Bovendien werken de zelfrijdende systemen van de Kia in de regel wat vloeiender en minder paniekerig dan die van de Elroq en is Kia nog altijd riant met z’n garantievoorwaarden. En daarmee is de Kia in ieder geval de goedkoopste manier om de 500+ club te betreden en waarschijnlijk in dit gezelschap de beste.

