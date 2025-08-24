Vroeger, lieve kinderen, toen testten we nog grote luxe stationwagons in plaats van SUV’s. En die hadden geen stekker, er ging alleen maar benzine in. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer. Of nou ja, bijna nooit. Gelukkig is daar de nieuwe Audi A6 Avant, die nog altijd een BMW 5-serie Touring kan uitdagen.

Terwijl bij Audi de meeste aandacht uitgaat naar een snelle elektrificatie van de vloot, er is ook gewoon een geheel nieuwe Audi A6 met benzinemotor. En voor wie het gemist had, de naam is best verrassend. Audi had namelijk het plan zijn benzine-modellen een oneven nummer te geven, en zijn EV’s een even nummer. Zoals bij de A5 – geen coupé meer maar als sedan en stationwagon de opvolger van de Audi A4 - is gebeurd. Maar Audi zag in dat dit een extreem verwarrende strategie was en dus heet de nieuwe Avant op deze pagina’s geen A7 maar A6. En daarmee wordt hij naast de eveneens volledig nieuwe A6 E-tron geleverd. En die staat - anders dan bij BMW de i5 - op een geheel eigen platform: het Premium Platform Electric, net als de nieuwe Porsche Macan en Audi Q6 E-tron. De benzine-A6 van deze test staat op het nieuwe Premium Platform Combustion. Hoewel, nieuw… Het is een soort doorontwikkeling van het MLB Evo platform wat we al kenden van de vorige A6.

Het is fijn dat de auto er behalve als sedan ook nog is als stationwagon, want die carrosserievorm wordt steeds zeldzamer. Het leveringsprogramma van de auto is in Nederland wel redelijk beperkt. Zo kun je elders in de wereld een 2.0 TDI en 3.0 V6 TFSI bestellen, maar niet bij ons. Behalve de 2.0 TFSI die er wel is, komen er ook wat PHEV-versies aan, eveneens met viercilinder. Daarmee beperkt Audi zich omdat luchtvering en vierwielbesturing alleen maar leverbaar zijn op de versies met quattro vierwielaandrijving. En daarmee wordt de instapper niet geleverd.

Bij BMW is dat anders. Nee, op de 520i kun je geen xDrive krijgen, maar wel een adaptief onderstel met dynamische schokdempers en vierwielsturing. Onze testauto heeft die opties aan boord. En ook een 2,0-liter viercilinder met turbo, net als de Audi. In de A6 heeft deze meer kracht, 204 pk tegen 190 in de BMW. Maar die BMW krijgt steun van een kleine elektromotor, wat hem een mild-hybride maakt. De motor zelf levert 18 pk, het systeemvermogen stijgt naar 208 pk, net wat meer dan de A6. Het is wel opvallend dat Audi geen mild-hybride versie van zijn 2.0 levert, want men heeft de techniek wel in huis. De Audi heeft een zevenstraps automaat met dubbele koppeling voor zijn viercilinder, BMW gebruikt zijn bekende achttraps volautomaat. En het moge bekend zijn dat alle kracht bij BMW naar de achterwielen gaat, terwijl de Audi een voorwielaandrijver is.

Hoe rijden de Audi A6 en de BMW 5-serie?

Qua rijden voelt de Audi vertrouwd. De A6 ligt als een blok op de weg, met wat afstandelijk besturing en een neus die je af en toe een beetje de hoek om moet dwingen. Daardoor vallen de eerste kilometers altijd wat tegen. Maar naarmate je meer kilometers maakt, merk je hoe goed de wegligging is. Hoe de koets niet schrikt van wat sneller genomen glooiende snelwegen, hoe stil het binnen blijft als het buiten hard regent. Maak je 50.000 km per jaar of meer? Dan is dit wel een verrekt fijne auto om dat mee te doen. We hadden het ook zo over een A4, sorry A5, kunnen opschrijven, het is wat Audi’s tot Audi’s maakt. Dat betekent wel wat we wéten dat hij beter zou zijn met extra ondersteltechnieken. Quattro, vierwielsturing en vooral dynamische dempers tillen de D- en E-segment modellen van Audi boven zichzelf uit, en het feit dat deze A6 dit niet heeft is daardoor wel een gemis. De hoge bouwkwaliteit en goede wegligging blijven, maar je mist de verfijning en houdt de nadelen van voorwielaandrijving. Want in dit segment doet dat toch afbreuk aan de beleving.

De BMW heeft het mede daardoor op dit onderdeel gemakkelijk. De auto rijdt al goed van zichzelf, maar heeft wel die genoemde onderstelmagie (en dan ontbreekt nog de optionele actieve stabilisatie van duurdere versies) die hem nóg beter maakt. De 5-serie rijdt geweldig vanwege zijn feedback en gevoel, maar biedt ondertussen ook nog meer comfort dan de Audi. Dit maakt het gat qua rijden wel groot. De BMW grijpt je als bestuurder vast en biedt GT vibes in een sedan, zonder veel vermogen of een onderstel dat passagiers door elkaar rammelt. Je smelt echt samen met de auto. De aandrijflijnen doen hierbij een duit in het zakje. Het extra koppel van de elektromotor maakt de BMW retesoepel, ook omdat de als vanouds goede automaat een van de beste op de markt is. Pas als je al het vermogen eruit gaat persen mis je bovendien wat kracht, maar bij normaal soepel rijden is de 5 altijd extreem goed bij de les. In de Audi is dat niet zo. De motor mist onderin de soepele trekkracht van de BMW, maar de automaat is ook wat nukkig. Het aangrijpen van de dubbele koppeling zorgt ervoor dat je óf rustig bij het stoplicht moet wegrijden, óf dat je meteen wielspin hebt. In de BMW ben je dan allang gedistingeerd en met souplesse vertrokken. In dit segment doen dit soort zaken er toe, en de aandrijflijn is daarmee de grootste zwakte van de Audi.

Interieurs en multimedia van de Audi A6 en BMW 520i

Vanbinnen is de Audi een strak geheel. Mede in deze uitvoering is het mooi en hightech, met twee schermen die in elkaar overlopen én een extra touchscreen voor de passagier. De Virtual Cockpit met digitale tellers geeft precies de info die je moet hebben. Het multimediasysteem is overzichtelijk al zou de bediening nog net wat soepeler en sneller kunnen. Qua materialen laat Audi in deze klassen geen steken vallen. Ook op de plekken die niet meteen in het oog springen en op de achterbank is het allemaal uitstekend. Fijn dat zaken als drive-select meteen met een knop te bedienen zijn. De stoelen zitten goed en bieden houvast, en er is genoeg aflegplek. Achterin is de ruimte ook super. Het is een echte gezinsauto waarbij ook volwassenen het een lange vakantie volhouden. De mooi aflopende daklijn heeft niet veel gevolgen voor de hoofdruimte. De kofferbak is wel iets kleiner dan die van de BMW, maar dit is geen breekpunt. Volgen we dezelfde route in de 520i andersom dan vinden we ook in de 5-serie een erg fijne achterbank, ook al biedt die minder ruimte dan in de Audi. Voorin in de BMW is het opvallend veel warmer dan in de Audi. Het doet iets minder high-tech aan, maar we zien mooie vormen en details, zoals de speakers in de deur. Anders dan veel van de goedkopere BMW’s hebben we hier nog steeds de fijne bedieningsknop van het iDrive-systeem op de middentunnel, want vooral laat zien wat voor gemis het ontbreken ervan in andere modellen is. Het systeem zelf is ondanks de fijne bediening nog altijd vrij onoverzichtelijk.

Zo hebben we naast ‘sport’ en ‘efficiënt’ onder meer een relax, expressief, en personal-rijstand. Met dat laatste bedoelt BMW ‘comfortabel’. Per stand kun je dan weer zaken aanpassen, maar soms ook niet. En je verbruik op je display lukt weer niet in de relax-stand. Geen shortcuts, geen draaiknoppen aan het stuur. Als gevolg zoek je je te pletter in de vele menu’s. Benieuwd hoe het nieuwe iDrive-systeem van de Neue Klasse (zonder draaiknop!!!) eind dit jaar bevalt.

Prijzen van de Audi A6 en BMW 5-serie

De prijzen van de auto lopen iets uiteen, maar dat is vooral omdat de BMW wat meer is volgehangen met opties. En dan hebben we het over de 520i sedan waarmee we de test deden, niet eens over de met M-performance onderdelen volgehangen 530e Touring die we voor de foto’s hebben gebruikt (zie hieronder!). Ook de sedan heeft zaken als een M-Sportpakket met veel visuele goodies, een werkelijk uitmuntende B&W audioinstallatie (voor ‘slechts’ €662), een glow exterieurpakket een innovation pack met onder meer adaptieve led-verlichting en meer. Enkel het adaptieve onderstel van €2.153 maakt echt verschil voor het testoordeel, de andere extra’s kun je weglaten zonder dat het had uitgemaakt voor de uitslag. En daarmee zijn de auto’s niet heel verschillend in prijs. De Audi is in basis ietsje goedkoper, maar ook hier kan het met een paar vinkjes op de optielijst beangstigend snel uit de hand lopen. Je wilt premium rijden of niet, moet je maar denken.

We mijmeren nog altijd over de tijd dat er zalige 3.0 TDI V6 én en zes-in-lijn diesels in beide modellen lagen, maar die tijd is echt geweest. Of toch niet? BMW houdt net zo stug vol als het beruchte Gallische dorp in Romeinse tijden als het gaat over dieselrijden en heeft nog altijd een 540d xDrive op de prijslijst. Die kost je wel ruim een ton nog voor de optielijst begint. Wil je meer power in de Audi, dan moet je gaan voor de nog te verschijnen plug-in versie: de Audi A6 Avant e-hybrid quattro heeft evengoed nog steeds een viercilinder.

Sedan & Touring

