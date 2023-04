DS3 E-Tense vs. MG ZS EV - Dubbeltest

DS geeft de 3 E-Tense een nieuwe aandrijflijn. Is dat genoeg om premium-pretenties waar te maken? Of ben je juist beter af bij een prijsvechter die je verder brengt op een volle accu? En die prijsvechter is een MG ZS EV.

Waarom is het zo belangrijk dat de DS3 E-Tense na de facelift verder komt op een volle accu?

Je kunt als fabrikant je elektrische ­auto’s nog zo mooi optuigen en aankleden, maar waar het bij EV’s primair nog ­altijd om draait is de actieradius. Hoe ver kom je op een volle accu? Pas daarna gaan andere zaken een rol spelen. Bij de recente update van de 3 Crossback laat DS dan ook zien waar de prioriteiten liggen. Naast een naamswijziging (de toevoeging Crossback is komen te vervallen) en een aantal ­bescheiden cosmetische aanpassingen heeft DS met name de elektrische aandrijflijn ­tegen het licht gehouden en vervolgens ­volledig herzien. Hierbij zijn de prestaties verbeterd, al lijkt dat meer bijvangst. Het grote doel was het verbruik terugdringen en tegelijk de actieradius opvoeren. Om een idee te krijgen wat dat in de praktijk oplevert, vergelijken we de DS 3 E-Tense (zo heet de elektrische versie voortaan v­oluit) met een andere compacte cross-over met eveneens 156 pk: de MG ZS EV. Die MG heeft al eerder een nieuwe aandrijflijn gehad; het schept een band.

Waardoor komt de DS3 E-Tense nu verder?

Tot de update leverde DS de elektrische 3 Crossback met dezelfde ­bescheiden elektrotechniek als de andere compacte modellen van het voormalige PSA-concern. Er is echter nieuwe techniek ontwikkeld en die wordt nu stapsgewijs over de verschillende modellen uitgerold, te beginnen bij de DS 3. De belangrijkste wijzigingen vinden we bij de motor en het accupakket. Bij de nieuwe accu is de ­gebruikte hoeveelheid kobalt en mangaan met de helft teruggedrongen terwijl de c­apaciteit evengoed iets is toegenomen, van netto 47,5 kWh naar 50,8 kWh. Daar zit de eerste winst. De volgende komt van een aangepast temperatuurmanagement. ­Hierdoor blijft de vermogenspiek aan het begin van het laadproces langer behouden zodat je de iets grotere accu toch net zo snel kunt opladen als voorheen. ­Minstens zo interessant is de nieuwe motor, die meer statorspoelen (de elektromagneten) heeft gekregen terwijl de permanente magneten in de rotor net iets anders zijn opgesteld voor een effectiever magneetveld. Dit levert geen grotere krachten op; het maximum koppel bedraagt nog steeds 260 Nm. Wel zorgt het voor meer ­efficiëntie en daardoor een lager verbruik. Daarnaast vlakt het koppelverloop bij ­hogere toeren minder sterk af waardoor het maximumvermogen is toegenomen van 136 naar 156 pk.

156 pk, zo veel heeft de MG ZS EV toch ook?

Klopt, ook de motor in de MG piekt bij 156 pk, ­althans de uitvoering in deze vergelijkende test. Aanvankelijk was de MG ZS er alleen met een 143-pk motor en 44,5-kWh accupakket. Dat is niet meer zo. Sinds 2021 biedt MG – in tegenstelling tot DS – voor de ZS ­namelijk de keuze uit twee verschillende aandrijfvarianten. Het basismodel is opmerkelijk genoeg de potentste van de twee: 177 pk. Alleen dan wel in combinatie met een relatief bescheiden accucapaciteit: 49 kWh, waarmee je volgens de WLTP-meting 320 km ver moet kunnen komen. In deze test hebben we de variant met de grotere ­accucapaciteit van 68,3 kWh en dat ­betekent bij MG automatisch de 156-pk ­motor. Volgens WLTP moet je hier 440 km ver mee kunnen komen. In onze praktijk houdt het na 326 km op.

In deze video vertellen we meer over de praktijk maar natuurlijk gaan we ook in op de andere aspecten van de auto's.