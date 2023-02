DS 7 E-Tense 360 vs. Volvo XC60 Recharge T6 - Dubbeltest

Wat is er nieuw dan, aan de DS 7?

Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel veranderd bij de DS 7. Maar wie goed kijkt, kan niet anders dan concluderen dat de hele neus nieuw is. De scherpere en iets lager geplaatste koplampen verloren de draaiende elementen, maar kregen in ruil opvallender verticale led-slierten, die voorheen al dienstdeden als dagrijverlichting en stadslicht. De achterkant is herkenbaar en net iets scherper vormgegeven. Een opvallende wijziging is dat er niet langer ‘Crossback’ op de achterklep staat. Met reden, want dat deel van de naam is vervallen.

Die DS 7 ziet er dik uit, hoe zit dat?

De testauto is dankzij het iets verlaagde onderstel en forse 21-inch wielen vooral veel dikker en stoerder dan we van de DS 7 gewend zijn. Het is het nieuwe topmodel van de reeks, de E-Tense 360 4x4. Die deelt zijn aandrijflijn met de krachtigste DS 9 en de Peugeot 508 PSE en heeft 360 pk. Dat zijn er 60 meer dan de voorheen krachtigste variant en dat zorgt ervoor dat het totaal aan plug-in hybride-aandrijflijnen voor dit model op drie komt. De DS 7 is zelfs alleen nog maar leverbaar als stekkerhybride.

Alleen als PHEV, geldt dat ook niet voor de Volvo XC60?

Klopt. Sinds kort geldt dat ook voor de Volvo XC60. De hoeveelheid motoropties blijft in dit geval steken op twee, met indrukwekkende specificaties. De hier geteste ‘instapper’ levert bijvoorbeeld al 350 pk, bijna evenveel als de sterkste DS. Onlangs werd bovendien de accu van alle Volvo-PHEV’s flink vergroot, van 11,6 naar 18,8 kWh. Daarmee is de eerste slag al gewonnen, want de DS heeft 14,2 kWh aan boord. Het resultaat is conform verwachting: de DS komt in theorie én praktijk minder ver in puur elektrische modus. We haalden 44 kilometer, tegen 67 voor de Volvo. Dat en alle andere onderdelen van deze vergelijkende test behandelen we in deze video.